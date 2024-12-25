大人女性向けニットウェアブランド「NORD.」、1月15日より大阪にてポップアップストアをオープン
株式会社ノール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：北畑秀樹）は、2025年1月15日(水)～1月21日(火)の期間中、大阪高島屋3F POP UP STATION [3F3]にて、セレモニーアイテムを中心としたPOP-UPストアを開催いたします。
2024年8月に誕生した「NORD.」は、洗練されたエフォートレスなスタイルをコンセプトに掲げ、ベーシックなニットアイテムを中心に、日常を彩るファッションを提案しています。
今回のPOP-UPでは、"大人らしいきちんと感"を基盤に、エフォートレスなスタイルをご提案いたします。春のオケージョンシーズンにふさわしいセレモニーアイテムから日常着として取り入れやすいニットまで幅広く取り揃えております。
大阪高島屋POP UPにご来店いただいたお客様の中で税込30,000円以上お買い上げのお客様にはNORD.サテンエコバッグをプレゼントいたします。
※ノベルティーは無くなり次第終了となりますのでご了承くださいませ。
詳細を見る :
https://nord-onlinestore.com/blogs/topics/pop-up-osaka-takashimaya-20250115
開催期間：2025年1月15日(水) - 1月21日(火)
開催場所：大阪高島屋3階 POP UP STATION [3F3] （大阪市中央区難波5丁目1-5）
アクセス：大阪メトロ御堂筋線・四ツ橋線・千日前線「なんば」駅 / 阪神電車・近鉄「大阪難波」駅より、大阪メトロ4号出口またはNAMBAなんなんE2出口すぐ
南海電車「なんば」駅すぐ
営業時間：10:00 - 20:00 ※最終日は18:00まで
ぜひこの機会にPOP-UP STOREにお立ち寄りくださいませ。
公式サイト：https://nord-onlinestore.com/
公式Instagram：@nord._official(https://www.instagram.com/nord._official/)