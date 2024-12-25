ツキプロ2.5次元ダンスライブ各ステージメンバーによるダンスライブ「LUNATIC FES 2025 ～NOBLE FLOWERS～」2025年3月開催決定！ 出演キャストなど続報が到着!!
音楽＆ドラマCDから始まり、アニメ、舞台、ライブイベントなど、さまざまな展開をみせるツキノ芸能プロダクション（通称：ツキプロ）シリーズ。そんなツキプロの舞台より新着情報が到着しました！
原曲楽曲を使用し、客席のお客様の声援、応援まで巻き込んで、会場全体で表現する体感型2.5次元ダンスライブ「ツキプロステージ」シリーズ。そんなツキプロのステージタイトルが一堂に会するダンスライブの祭典『LUNATIC FES 2025 ～NOBLE FLOWERS～』の開催が決定しました！
2.5次元ダンスライブ「ツキウタ。」ステージ（通称：ツキステ。）、2.5次元ダンスライブ「S.Q.S」（通称：スケステ）、2.5次元ダンスライブ「ALIVESTAGE」（通称：イブステ）、2.5次元ダンスライブ「VAZZROCK STAGE」（通称：バズステ）の4タイトルが集結となります！
期間は2025年3月26日（水）～3月30日（日）全8公演（予定）、会場は日本青年館ホールです。
また本日は、出演キャストも解禁となりました。
※出演者は予定。敬称略
【Six Gravity】
睦月 始 役：縣 豪紀
弥生 春 役：太田裕二
卯月 新 役：中島礼貴
皐月 葵 役：上仁 樹
師走 駆 役：澤邊寧央
如月 恋 役：鈴木遥太
【Procellarum】
文月 海 役：平井雄基
葉月 陽 役：鷲尾修斗
長月 夜 役：秋葉友佑
水無月 涙 役：佐藤友咲
神無月 郁 役：佐藤智広
【SOARA】
大原 空 役：堀田竜成
在原守人 役：影山達也
神楽坂宗司 役：吉田知央
宗像 廉 役：植田慎一郎
七瀬 望 役：渡邉 響
【Growth】
衛藤昂輝 役：塩澤英真
八重樫剣介 役：石川 翔
桜庭涼太 役：田中尚輝
藤村 衛 役：岩佐祐樹
【SolidS】
篁 志季 役：塚本凌生
奥井 翼 役：瀬戸啓太
世良里津花 役：阿部快征
村瀬 大 役：中山優貴
【QUELL】
和泉柊羽 役：上山航平
堀宮英知 役：藍沢晃多
久我壱星 役：瀬川拓人
【VAZZY】
眞宮孝明 役：坂口実成夢
吉良凰香 役：鐘ヶ江 洸
築 一紗 役：綾切拓也
築 二葉 役：松井優輝
大山直助 役：川井雅弘
白瀬優馬 役：徳井太一
【ROCK DOWN】
小野田 翔 役：三橋 かおる
天羽玲司 役：田中晃平
立花 歩 役：佐藤愛斗
大黒 岳 役：木村優良
名積ルカ 役：きたつとむ
※どの公演も合同ライブとなり、各ユニットともほぼ同じ時間出演いたします。
※メンバーが不在のパートはサポートダンサーの参加を予定しております。
チケット販売情報などの続報はHPやXにてお届けしますので、
ぜひフォローをしてお待ちください。
公演情報
LUNATIC FES 2025 ～NOBLE FLOWERS～
■公演期間：2025年3月26日（水）～3月30日（日）全8公演（予定）
■会場：日本青年館ホール
〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４－１
◇イベント公式HP
https://tsukino-pro.com/event/lunaticfes2025/
◇2.5次元ダンスライブ「ツキウタ。」ステージ公式X
https://x.com/tsukista
◇2.5次元ダンスライブ「S.Q.S」公式X
https://x.com/sqstage
◇2.5 次元ダンスライブ「ALIVESTAGE」公式X
https://x.com/alive_stage
◇2.5 次元ダンスライブ「VAZZROCK STAGE」公式X
https://x.com/vazzsta
◇ツキノ芸能プロダクション公式X
https://x.com/tsukino_pro