ツキプロ2.5次元ダンスライブ各ステージメンバーによるダンスライブ「LUNATIC FES 2025 ～NOBLE FLOWERS～」2025年3月開催決定！　出演キャストなど続報が到着!!

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株式会社アニメイトホールディングス


音楽＆ドラマCDから始まり、アニメ、舞台、ライブイベントなど、さまざまな展開をみせるツキノ芸能プロダクション（通称：ツキプロ）シリーズ。そんなツキプロの舞台より新着情報が到着しました！




原曲楽曲を使用し、客席のお客様の声援、応援まで巻き込んで、会場全体で表現する体感型2.5次元ダンスライブ「ツキプロステージ」シリーズ。そんなツキプロのステージタイトルが一堂に会するダンスライブの祭典『LUNATIC FES 2025 ～NOBLE FLOWERS～』の開催が決定しました！




2.5次元ダンスライブ「ツキウタ。」ステージ（通称：ツキステ。）、2.5次元ダンスライブ「S.Q.S」（通称：スケステ）、2.5次元ダンスライブ「ALIVESTAGE」（通称：イブステ）、2.5次元ダンスライブ「VAZZROCK STAGE」（通称：バズステ）の4タイトルが集結となります！


期間は2025年3月26日（水）～3月30日（日）全8公演（予定）、会場は日本青年館ホールです。




また本日は、出演キャストも解禁となりました。




※出演者は予定。敬称略


【Six Gravity】


睦月 始 役：縣 豪紀


弥生 春 役：太田裕二


卯月 新 役：中島礼貴


皐月 葵 役：上仁 樹


師走 駆 役：澤邊寧央


如月 恋 役：鈴木遥太




【Procellarum】


文月 海 役：平井雄基


葉月 陽 役：鷲尾修斗


長月 夜 役：秋葉友佑


水無月 涙 役：佐藤友咲


神無月 郁 役：佐藤智広




【SOARA】


大原 空 役：堀田竜成


在原守人 役：影山達也


神楽坂宗司 役：吉田知央


宗像 廉 役：植田慎一郎


七瀬 望 役：渡邉 響




【Growth】


衛藤昂輝 役：塩澤英真


八重樫剣介 役：石川 翔


桜庭涼太 役：田中尚輝


藤村 衛 役：岩佐祐樹




【SolidS】


篁 志季 役：塚本凌生


奥井 翼 役：瀬戸啓太


世良里津花 役：阿部快征


村瀬 大 役：中山優貴




【QUELL】


和泉柊羽 役：上山航平


堀宮英知 役：藍沢晃多


久我壱星 役：瀬川拓人




【VAZZY】


眞宮孝明 役：坂口実成夢


吉良凰香 役：鐘ヶ江 洸


築 一紗 役：綾切拓也


築 二葉 役：松井優輝


大山直助 役：川井雅弘


白瀬優馬 役：徳井太一




【ROCK DOWN】


小野田 翔 役：三橋 かおる


天羽玲司 役：田中晃平


立花 歩 役：佐藤愛斗


大黒 岳 役：木村優良


名積ルカ 役：きたつとむ




※どの公演も合同ライブとなり、各ユニットともほぼ同じ時間出演いたします。


※メンバーが不在のパートはサポートダンサーの参加を予定しております。




チケット販売情報などの続報はHPやXにてお届けしますので、


ぜひフォローをしてお待ちください。




公演情報


LUNATIC FES 2025 ～NOBLE FLOWERS～


■公演期間：2025年3月26日（水）～3月30日（日）全8公演（予定）


■会場：日本青年館ホール


〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４－１




◇イベント公式HP


https://tsukino-pro.com/event/lunaticfes2025/




◇2.5次元ダンスライブ「ツキウタ。」ステージ公式X


https://x.com/tsukista




◇2.5次元ダンスライブ「S.Q.S」公式X


https://x.com/sqstage




◇2.5 次元ダンスライブ「ALIVESTAGE」公式X


https://x.com/alive_stage




◇2.5 次元ダンスライブ「VAZZROCK STAGE」公式X


https://x.com/vazzsta




◇ツキノ芸能プロダクション公式X


https://x.com/tsukino_pro