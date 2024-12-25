ツキプロ2.5次元ダンスライブ各ステージメンバーによるダンスライブ「LUNATIC FES 2025 ～NOBLE FLOWERS～」2025年3月開催決定！　出演キャストなど続報が到着!!

株式会社アニメイトホールディングス

音楽＆ドラマCDから始まり、アニメ、舞台、ライブイベントなど、さまざまな展開をみせるツキノ芸能プロダクション（通称：ツキプロ）シリーズ。そんなツキプロの舞台より新着情報が到着しました！

原曲楽曲を使用し、客席のお客様の声援、応援まで巻き込んで、会場全体で表現する体感型2.5次元ダンスライブ「ツキプロステージ」シリーズ。そんなツキプロのステージタイトルが一堂に会するダンスライブの祭典『LUNATIC FES 2025 ～NOBLE FLOWERS～』の開催が決定しました！

2.5次元ダンスライブ「ツキウタ。」ステージ（通称：ツキステ。）、2.5次元ダンスライブ「S.Q.S」（通称：スケステ）、2.5次元ダンスライブ「ALIVESTAGE」（通称：イブステ）、2.5次元ダンスライブ「VAZZROCK STAGE」（通称：バズステ）の4タイトルが集結となります！

期間は2025年3月26日（水）～3月30日（日）全8公演（予定）、会場は日本青年館ホールです。

また本日は、出演キャストも解禁となりました。

※出演者は予定。敬称略

【Six Gravity】

睦月 始 役：縣 豪紀

弥生 春 役：太田裕二

卯月 新 役：中島礼貴

皐月 葵 役：上仁 樹

師走 駆 役：澤邊寧央

如月 恋 役：鈴木遥太

【Procellarum】

文月 海 役：平井雄基

葉月 陽 役：鷲尾修斗

長月 夜 役：秋葉友佑

水無月 涙 役：佐藤友咲

神無月 郁 役：佐藤智広

【SOARA】

大原 空 役：堀田竜成

在原守人 役：影山達也

神楽坂宗司 役：吉田知央

宗像 廉 役：植田慎一郎

七瀬 望 役：渡邉 響

【Growth】

衛藤昂輝 役：塩澤英真

八重樫剣介 役：石川 翔

桜庭涼太 役：田中尚輝

藤村 衛 役：岩佐祐樹

【SolidS】

篁 志季 役：塚本凌生

奥井 翼 役：瀬戸啓太

世良里津花 役：阿部快征

村瀬 大 役：中山優貴

【QUELL】

和泉柊羽 役：上山航平

堀宮英知 役：藍沢晃多

久我壱星 役：瀬川拓人

【VAZZY】

眞宮孝明 役：坂口実成夢

吉良凰香 役：鐘ヶ江 洸

築 一紗 役：綾切拓也

築 二葉 役：松井優輝

大山直助 役：川井雅弘

白瀬優馬 役：徳井太一

【ROCK DOWN】

小野田 翔 役：三橋 かおる

天羽玲司 役：田中晃平

立花 歩 役：佐藤愛斗

大黒 岳 役：木村優良

名積ルカ 役：きたつとむ

※どの公演も合同ライブとなり、各ユニットともほぼ同じ時間出演いたします。

※メンバーが不在のパートはサポートダンサーの参加を予定しております。

チケット販売情報などの続報はHPやXにてお届けしますので、

ぜひフォローをしてお待ちください。

公演情報

LUNATIC FES 2025 ～NOBLE FLOWERS～

■公演期間：2025年3月26日（水）～3月30日（日）全8公演（予定）

■会場：日本青年館ホール

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４－１

◇イベント公式HP

https://tsukino-pro.com/event/lunaticfes2025/

◇2.5次元ダンスライブ「ツキウタ。」ステージ公式X

https://x.com/tsukista

◇2.5次元ダンスライブ「S.Q.S」公式X

https://x.com/sqstage

◇2.5 次元ダンスライブ「ALIVESTAGE」公式X

https://x.com/alive_stage

◇2.5 次元ダンスライブ「VAZZROCK STAGE」公式X

https://x.com/vazzsta

◇ツキノ芸能プロダクション公式X

https://x.com/tsukino_pro