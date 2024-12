『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』レジェンド「パオロ・ロッシ」など世界最高峰の選手たちが登場する“GOLDEN PRIZE SCOUT”開催！

株式会社セガ

好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』(以下 「サカつくRTW」)は、2024年12月25日(水)より、レジェンド「パオロ・ロッシ」をはじめとした世界最高峰の選手たちが、得意戦術サイドアタックの新★5選手として登場する“GOLDEN PRIZE SCOUT”を開催します。

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』ダウンロードはこちらから!

App Store:https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443(https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443)

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw)

◆【スペシャルログインボーナスも開催!】GOLDEN PRIZE SCOUT

レジェンド「パオロ・ロッシ」をはじめ、「ロドリゴ・エルナンデス」「ヴィニシウス・ジュニオール」「アーリング・ハーランド」「キリアン・エムバペ」「エミリアーノ・マルティネス」「ルベン・ディアス」「マッツ・フンメルス」「ヴィティーニャ」といった世界最高峰の選手たちが、得意戦術サイドアタックの新★5選手として登場する“GOLDEN PRIZE SCOUT”を開催! 今回は、2つ目のスキルがスキル継承枠になっているフリースキルバージョンの選手も登場します。

あわせて★4バージョンの「パオロ・ロッシ」などがもらえる“スペシャルログインボーナス”も実施します。

なお、今回の“GOLDEN PRIZE SCOUT”は「通算ボーナス」付きです。このスカウトで通算100人目と300人目の選手を獲得すると、スカウトにラインナップされている★5選手の中から好きな1人を選んで獲得できる「GOLDEN PRIZE交換チケット」が手に入ります。

・特典付きスカウト/通常版スカウト

開催期間:2024年12月25日(水)~2025年1月22日(水)10:59

レジェンド「パオロ・ロッシ」をはじめとした世界最高峰の選手たちが新★5選手として登場する特別なスカウトです。

特典付きスカウトでは、STEP1・6・10で「新★5選手1人確定」や「★5選手出現確率アップ」などの特別獲得枠が付くほか、STEP1・6を除くすべてのSTEPで特典アイテムが付きます。

<パオロ・ロッシ>

<ロドリゴ・エルナンデス>

<ヴィニシウス・ジュニオール>

<アーリング・ハーランド>

<キリアン・エムバペ>

<エミリアーノ・マルティネス>

<ルベン・ディアス>

<マッツ・フンメルス>

<ヴィティーニャ>

▼スペシャルログインボーナス

開催期間:2024年12月25日(水)~2025年1月22日(水)3:59

期間中のログインで「パオロ・ロッシ」など、今回の“GOLDEN PRIZE SCOUT”にもラインナップされた選手たちの★4バージョンが獲得できます。

◆【感謝御礼】年末年始無料10連スカウト

開催期間:2024年12月25日(水)~2025年1月8日(水)10:59

2024年も残すところあとわずか。「サカつくRTW」では、今年一年の感謝の気持ちを込めて、1日1回10連スカウトが無料で引ける“年末年始無料10連スカウト”を開催します。

期間中、毎日引くと新★5選手「コリー」「オーフェン」などを含む無料10連スカウトが「最大150連無料」となります。どうぞお見逃しなく!

◆【最大3,000GBがもらえるログインボーナスなどが登場!】記念キャンペーンまとめ第2弾

▼GOLDEN PRIZE Anniversary 記念ログインボーナス第2弾

開催期間:2024年12月25日(水)~2025年1月15日(水)3:59

期間中ログインで、初日に1,000GB(無償)がもらえ、期間合計で最大3,000GB(無償)が獲得できます。

このほかにも、全15日間のログインで、「★5確定スカウトチケット」や限界突破アイテムなどが獲得できます。

▼連携アップキャンペーン

開催期間:2024年12月25日(水)~2025年1月15日(水)10:59

期間中、連携線の良好さが通常よりも2倍良くなりやすくなります。

▼GOLDEN PRIZE Anniversary GB増量キャンペーン第2弾

開催期間:2024年12月25日(水)~2025年1月8日(水)10:59

“GOLDEN PRIZE Anniversary GB増量キャンペーン”を開催中です。GBショップで指定のGBセットを購入すると、特典としてGB増量やアイテムが付いてくるお得なキャンペーンです。

◆【「疾風」の虹アクセサリー登場!】WORLD TOUR EUROPE

開催期間:2024年12月25日(水)~2025年1月8日(水)10:59

期間中、 “WORLD TOUR EUROPE”を開催します。今回は、難易度「ノーマル」の各試合に設定されている全ミッションコンプリートで、500GB(無償)が獲得できます。また、「ハード」の全ミッションコンプリートで「監督スカウトチケット」×3、「ベリーハード」で「能力UP極秘練習」×1が獲得できます。

さらに、難易度「ベリーハード」の各ステージでは、選手の能力をアップさせるアクセサリーが入手できます。最終ステージでは「疾風」の虹アクセサリーが登場するほか、過去に登場したワールドツアー限定の虹アクセサリー「トリコロール」、「紺青」も再登場します。

イベントチケットで回せる“BOXスカウト”では、イベント限定★4選手を獲得できます。“BOXスカウト”で獲得できる、得意戦術カウンターのイベント限定★4選手は、★6監督「P・ファンセカ」のフォーメーションコンボ対象選手となっています。

▼WORLD TOUR BOXスカウト

開催期間:2024年12月25日(水)~2025年1月15日(水)10:59

ワールドツアーイベントで集めた「イベントチケット」で“BOXスカウト”を回して、イベント限定★4選手や覚醒コーチ、移籍特訓チケットなど様々な報酬を獲得できます。

▼ワールドツアー特別ミッション

デイリーミッション開催期間:2024年12月26日(木)4:00~2025年1月8日(水)3:59

期間中1回限定ミッション開催期間:2024年12月25日(水)~2025年1月8日(水)10:59(初回達成時のみ)

期間中、特定の条件を達成すると報酬がもらえる限定ミッションを開催します。“デイリーミッション”では、「GB(無償)」「資金」などが1日1回もらえます。また、“期間中1回限定ミッション”では、“WORLD TOUR EUROPE”で特定の試合数を達成するごとに、「能力UP極秘練習」などが獲得できます。

◆【新★6監督を獲得できる期間限定ミッション開催!】新監督登場

開催期間:2024年12月25日(水)~2025年1月22日(水)10:59

該当の選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ「新時代の幕開け」と戦術得意度Lv10を持つ新★6監督「トラッティーニ」が登場!

新★6監督「トラッティーニ」は、期間中に開催される特別ミッション「10試合行う」で獲得できます。

<新★6監督「トラッティーニ」>

◆【期間限定交換所&ミッション開催!】GOLDEN PRIZE TICKET SCOUT

開催期間:2024年12月25日(水)~2025年1月22日(水)10:59

「GOLDEN PRIZEスカウトチケット」で引くことができる“GOLDEN PRIZE TICKET SCOUT”を開催! また、この開催にあわせて期間限定ミッションを追加し、交換所の期間限定アイテムのラインナップを更新します。

「GOLDEN PRIZEスカウトチケット」は、限定ミッションで入手できる「GOLDEN PRIZEスカウトチケットの欠片」を10個集めて交換所で交換することで獲得できます。なお、交換限度回数は5回です。

※各施策の詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

<プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは>

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています

<プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要>

名称:プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル:スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS:iOS / Android

価格:基本無料(アイテム課金)

メーカー:セガ

著作権表記:

(C) SEGA (公財)日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.

■公式サイト:https://sakatsuku-rtw.sega.com(https://sakatsuku-rtw.sega.com)

■公式X:https://twitter.com/sakatsuku_com(https://twitter.com/sakatsuku_com)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。