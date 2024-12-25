【中国・四国地方に初進出】エイジングケアブランド「ヴァーチェ」のスキンケア商品が、ミモザ全10店舗にて12月から展開をスタート

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株式会社ヴァーチェ

MIMOSAイオンタウン楽々園店

株式会社ヴァーチェ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：藤原友香）が展開するエイジングケアブランド「VIRCHE（ヴァーチェ）(https://virche.com/)」は、2024年12月より、中国・四国地方を中心に全10店舗を展開する「コスメと雑貨の大型専門店ミモザ」の全店舗にて、スキンケア商品などの取り扱いを開始しました。ヴァーチェは通信販売をメインとしており、中国・四国地方での店頭販売は今回が初めてです。



MIMOSAイオンタウン楽々園店

エイジングケア世代にうるおいのある毎日を届ける


ヴァーチェは2014年に誕生したエイジングケア世代に向けたスキンケアブランド。人気No.1の「マルラオイル」は高い抗酸化力や保湿力とその使い心地の良さが好評を得ています。


12月6日にオープンしたMIMOSAイオンタウン楽々園店ではスキンケア・メイクアップ商品ともに購入が可能。店頭で商品のテクスチャーなどを試すことができます。



取り扱い店舗


MIMOSA鳥取店


MIMOSAイオンモール日吉津店


MIMOSA岡山大安寺店


MIMOSA東岡山店


MIMOSA西条店


MIMOSAイオンタウン楽々園店


MIMOSAイオンモール今治新都市店


MIMOSAイオンモール高松店


MIMOSA西神戸店


MIMOSA新下関店



店舗一覧はこちら(https://www.mimosa-sh.com/shop.html)


株式会社ヴァーチェについて



※）年齢に応じたケア

株式会社ヴァーチェは、「満ち足りた人生の連鎖 ～いくつになっても、自分の可能性を感じられる。自ら人生の選択肢をひろげ、自分も、大切な人も、望む未来へと導びいていく。～ 」をヴィジョンに掲げ、アフリカにあるマルラの木の実からとれるマルラオイル使用のエイジングケア（※）に特化したスキンケアアイテム・メイクアップアイテムを2014年から製造、販売しているメーカーです。





ブランド公式サイト :
https://virche.com/
ブランド公式Instagram :
https://www.instagram.com/virche.jp