フジテック・インドが累計1万台出荷を達成

フジテック株式会社

フジテック株式会社は、グループ法人のFujitec India Private Ltd. (フジテック・インド)が、チェンナイ郊外のエレベータ生産拠点「ビッグライズ」で、2011年の稼働開始から累計1万台のエレベータを出荷したことを、お知らせします。

フジテック・インドでは、11月8日、1万台目のエレベータ出荷日に併せて工場敷地内で式典を行いました。当日はフジテック・インドのマネージングディレクター シャキール・アーメドやデピュティマネージングディレクターの中近直樹をはじめ、約400人の従業員が参加しました。

■累計1万台出荷に寄せて/フジテック・インド マネージングディレクター シャキール・アーメド

フジテック・インドはここ数年でインド国内向けおよびグローバル法人への輸出向けにおいて目覚ましい成長を遂げました。フジテック・インドは過去20年間、さまざまな成長段階を経てきましたが、中期経営計画「Move On 5」を通じて、インドで高品質かつ持続可能な商品を提供するリーディングカンパニーの1社として、また、「Make in India(メイク・イン・インディア)※」のエレベータを世界に輸出するリーディングカンパニーの1社としての地位を確立する計画です。

「Move On 5」の達成に向けて、従業員一人ひとりが力を発揮し、オールフジテックで成果をあげていきます。

※インドの製造業を成長させていくための合言葉。インド政府はものづくりのための人材育成に力を注いでいる

■フジテック・インドについて

当社は、2004年にフジテック・インドを設立し、2011年にインド国内初の生産拠点としてチェンナイ郊外にエレベータの生産拠点「ビッグライズ」を設置しました。ここでは、インド国内および東南アジアのグループ法人向けにエレベータの生産を行っています。

近年は、インド国内の営業拠点を増強したことや、2021年に開発した中低層の住宅向け標準エレベータ「REXIA-S(レクシアエス)」の販売がインド国内で好調なことなどから、販売量が大幅に増加しています。2023年2月には「ビッグライズ」の敷地内に建設した第二工場が本格稼働し、現在は年3000台の生産能力で拡大する販売量に対応しています。

また、2022年にはインド北西部グジャラート州のFujitec Express Ltd.(フジテック・エクスプレス)がグループ入りしました。中期経営計画「Move On 5」では、フジテック・インドの持つハイエンド向け商品と、フジテック・エクスプレスのマスマーケット向け商品のマルチ・ブランド戦略により、インド市場でのプレゼンスを高め、さらなる事業拡大を目指します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46269/table/85_1_f39ee021fa318eb921a51c333e6ccb86.jpg ]チェンナイ近郊のエレベータ生産拠点「ビッグライズ」

【 フジテックについて 】

フジテックは、エレベータ・エスカレータ・動く歩道の専業メーカーです。研究開発・製造・販売・据付・保守・リニューアルまで一貫体制で行い、世界24の国と地域に“安全・安心”で“快適”な移動空間を提供しています。

代表取締役社長 :原田政佳

本社 :滋賀県彦根市

設立 :1948年2月9日

上場市場 :東京証券取引所 プライム市場

公式ウェブサイト:https://www.fujitec.co.jp/