年末の大掃除で見つかったご不要な農機具、“農機具王”が高価買取中！
■年末は農機具整理のチャンス
年末の大掃除で倉庫や納屋を整理していると、使わなくなった古い農機具が見つかることがあると思います。農機具王は、トラクター、コンバイン、田植機など、多種多様な農機具を専門に取り扱っています。動作状態の確認が難しいものや古いモデルでもOKです。一度ご相談ください。
■農機具王の強み
【全国無料出張査定】
全国各地で査定を行っています。査定料は一切かかりません。
【専門スタッフが対応】
専門知識を持ったスタッフが査定し、公正な価格をご提示します。
【即日現金化も可能】
スムーズな手続きで、その場での現金支払いも対応可能です。
■環境にも優しい取り組み
不要な農機具を適切に処理し、リユースやリサイクルを通じて地球環境保護にも貢献しています。
■買取申し込み方法
電話受付: [フリーダイヤル] 0120-523-063へご連絡ください
オンライン査定申込: 農機具王公式サイト（https://noukiguou.com/）の査定フォームからお申し込みください。
LINE査定: スマートフォンから簡単に写真を送るだけで査定が可能です。
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「農機具王」は、生産者の皆様のパートナーとして不要な農機具を有効活用し、農業コミュニティの発展を支援します。年末のこの機会に、ぜひ農機具王をご利用ください。
【株式会社リンクについて】
本社：〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町652 六芳舎ビル2F
代表者：代表取締役 濱田 義郎
設立：2011年12月（創業：2009年5月）
電話番号：0748-36-3697
URL：https://noukiguou.com/
事業内容：農機具の売買
Email： mail@noukiguou.com