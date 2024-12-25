AKB48、自身史上初となるカバーアルバム「なんてったってAKB48」　12月25日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、AKB48の10枚目となるアルバム「なんてったってAKB48」を12月25日（水）に発売します。

(C)︎AKB48

12月に新AKB48劇場がリニューアルオープン。AKB48の総合プロデューサー 秋元 康氏書き下ろしのオリジナル新公演で柿落としを行い、20周年イヤーに突入したAKB48。10枚目のアルバムとして、自身史上初となるカバーアルバムをリリースします。

“アイドル タイムマシン” をコンセプトにした今作では、AKB48メンバーが昭和・平成・令和の各時代を彩ったアイドルソングをカバーしています。収録曲は全14曲でオリジナルリリース順に構成されており、初回限定盤のBlu-rayには、9月1日に実施した「AKB48劇場リニューアル前最終公演」の舞台裏メイキング映像と公演本編から『RESET』『シアターの女神』『目撃者』『桜の花びらたち』の４曲を収録しています。

収録曲の歌唱メンバーは、それぞれの楽曲が持つ世界観に合うメンバーをセレクト。原曲の魅力を最大限に活かしたアレンジとメンバーの個性を掛け合わせ、各時代にタイムスリップできるような AKB48ならではのカバーアルバムに仕上がりました。リード曲である小泉今日子さんの『なんてったってアイドル』（1985年リリース）は、秋元 康氏が39年前に作詞した楽曲です。原曲のライブ感や溌剌としたパワーはそのままに、センターを務める13期生・村山彩希の歌声やAKB48のグループ感を楽しめるカバー曲となっています。

昭和のアイドルソングからは、『なんてったってアイドル』の他、キャンディーズ『年下の男の子』・松田聖子『チェリーブラッサム』・中森明菜『DESIRE -情熱-』など7曲を収録。小栗有以が『チェリーブラッサム』を、村山彩希が『DESIRE -情熱-』をソロでカバーしています。平成のアイドルソングからは、Wink『淋しい熱帯魚』、モーニング娘。『LOVEマシーン』、AKB48の公式ライバルでもある乃木坂46の『君の名は希望』など5曲を収録。AKB48の新エースで、“星月コンビ”での愛称でも親しまれる17期生・佐藤綺星、18期研究生の八木愛月がデュエットで『淋しい熱帯魚』を歌唱。『LOVEマシーン』はAKB48全メンバーによる歌唱曲となっています。令和のアイドルソングからは、新しい学校のリーダーズ『オトナブルー』・Honey Works『可愛くてごめん』の2曲を収録。『可愛くてごめん』は、今年3月にお披露目したばかりの19期研究生・伊藤百花がソロ歌唱に挑戦しています。

なんてったってアイドル Music Video / AKB48 10th Album【公式】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9d-Tk-mYS44 ]

AKB48 10thアルバム「なんてったってAKB48」

2024年12月25日（水）発売

初回限定盤 / 通常盤 / Official Shop盤 計3形態

※全形態ジャケットビジュアルが異なります。

＜CD収録曲 / 歌唱メンバー＞３形態共通

＜昭和＞

1.『年下の男の子』 オリジナル：キャンディーズ（リリース日：1975年2月21日）

歌唱メンバー：秋山由奈・徳永羚海・布袋百椛

2.『UFO』 オリジナル：ピンク・レディー（リリース日：1977年12月5日）

歌唱メンバー：平田侑希・水島美結

3.『チェリーブラッサム』 オリジナル：松田聖子（リリース日：1981年1月21日）

歌唱メンバー：小栗有以

4.『時をかける少女』 オリジナル：原田知世（リリース日：1983年4月21日）

歌唱メンバー：倉野尾成美・下尾みう・田口愛佳・成田香姫奈・福岡聖菜・向井地美音

5.『なんてったってアイドル』 オリジナル：小泉今日子（リリース日：1985年11月21日）

歌唱メンバー：リード曲選抜メンバー16名

秋山由奈・岩立沙穂・大盛真歩・小栗有以・倉野尾成美・佐藤綺星・下尾みう・鈴木くるみ・千葉恵里・橋本恵理子・水島美結・向井地美音・武藤小麟・村山彩希・八木愛月・山内瑞葵

6.『DESIRE -情熱-』 オリジナル：中森明菜（リリース日：1986年2月3日）

歌唱メンバー：村山彩希

7.『じゃあね』 オリジナル：おニャン子クラブ（リリース日：1986年3月19日）

歌唱メンバー：岩立沙穂・鈴木くるみ・高橋彩音・永野芹佳・橋本陽菜・武藤小麟

＜平成＞

8.『淋しい熱帯魚』 オリジナル：Wink（リリース日：1989年7月5日）

歌唱メンバー：佐藤綺星・八木愛月

9.『Body & Soul』 オリジナル：SPEED（リリース日：1996年8月5日）

歌唱メンバー：新井彩永・山内瑞葵・山口結愛・山崎 空

10.『LOVEマシーン』 オリジナル：モーニング娘。（リリース日：1999年9月9日）

歌唱メンバー：ALL（込山榛香を除く）

11.『行くぜっ!怪盗少女』 オリジナル：ももいろクローバー（リリース日：2010年5月5日）

歌唱メンバー：19期研究生（伊藤百花・花田藍衣・川村結衣・奥本カイリ・白鳥沙怜）

12.『君の名は希望』 オリジナル：乃木坂46（リリース日：2013年3月13日）

歌唱メンバー：太田有紀・大盛真歩・久保姫菜乃・迫 由芽実・千葉恵里・長友彩海・畠山希美

＜令和＞

13.『オトナブルー』 オリジナル：新しい学校のリーダーズ（リリース日：2020年5月1日）

歌唱メンバー：坂川陽香・橋本恵理子・正鋳真優・工藤華純

14.『可愛くてごめん』 オリジナル：HoneyWorks（リリース日：2022年11月21日）

歌唱メンバー：伊藤百花

＜初回限定盤＞

品番：UPCH-29489

価格：\3,850（税抜価格\3,500）

形態：CD＋Blu-ray

封入特典：応募抽選シリアルナンバー券・メンバーセルフィーカードデス1種をランダム封入

【CD】

計14曲 ※全形態共通

【Blu-ray】

・AKB48劇場リニューアル前最終公演 ～6843日目の記録～

・AKB48劇場リニューアル前 最終公演 ～6843日6552公演の思い出をありがとう。～

RESET

シアターの女神

目撃者

桜の花びらたち

＜通常盤＞

品番：UPCH-20687

価格：\2,500（税抜価格\2,273）

形態：CD

封入特典：オリジナルトレカ1種をランダム封入

【CD】

計14曲 ※全形態共通

＜Official Shop盤＞

品番：PRON-1083

価格：\2,500（税抜価格\2,273）

形態：CD

特典：「2ショット写真会」「1ショット写真付きオンラインお話し会」参加権利

同梱特典：メンバー個別生写真1種をランダム同梱

【CD】

計14曲 ※全形態共通

※Official Shop盤はAKB48 Official Shop限定商品となります。

＜LINK＞

AKB48 Official Site https://www.akb48.co.jp/

Universal Music Japan https://www.universal-music.co.jp/akb48/

AKB48 Official Shop https://shop.akb48.co.jp/

AKB48 LIVE!! ON DEMAND https://www.dmm.com/lod/akb48/

AKB48 Official Instagram https://www.instagram.com/akb48/#

AKB48 Official Blog https://ameblo.jp/akihabara48/

AKB48 Official X https://x.com/AKB48_staff