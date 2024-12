日本の音楽シーンに一時代を築いた三木道三とZeebraがキッチンで共演！日本各地の絶品食材で簡単アイディアレシピを作る！

GOOD FOOD SUNDAY 事務局

メンズライフスタイルメディアEsquire(エスクァイア日本版)の大人気連載、日曜日を「食」で楽しむ「GOOD FOOD SUNDAY(グッドフードサンデー)」第5回目の動画が、12月29日(日)21時に公開。ゲストには Zeebraの盟友 DOZAN11 aka 三木道三が登場!二人の貴重な音楽談義も見逃せない!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JbR9mMAP3Rg ]

GOOD FOOD SUNDAY(グッドフードサンデー) 第5回公開動画URL

https://www.youtube.com/watch?v=gBI2tnh_gpA

■Esquire(エスクァイア日本版)Youtubeアカウント

https://www.youtube.com/@esquire6595

【第5回スペシャルゲスト】

DOZAN11 aka 三木道三(ドーザンイレブン)

1996年に「三木道三」としてデビューし、ジャパニーズレゲエ黎明期のけん引役の 1 人として大きく活躍。2001年に『Lifetime Respect』が90万枚以上の売り上げを果たし、ジャパニーズレゲエ初のオリコン週間ランキング1位に。2002年、ひとたび歌手活動を引退し、「DOZAN」名義で作家・プロデュース業開始。2014年に「DOZAN11」名義でアルバム『Japan be Irie !!』をリリースし、歌手活動再開。現在は各地でライブ活動継続中。2022年には、初出版の絵本『リディムくんとメロディちゃん』がAmazon絵本 / 児童書ランキング1位を獲得。J1「サガン鳥栖」主催フェス「サガンフェス」総合プロデューサーであり、絵本NFT「SPACE SHIP’S CAT Zitto & Gatito」著者兼ファウンダー、さらにアパレルブランド「ONZE INITY」アートディレクターも務めている。

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/dozan11(https://www.instagram.com/dozan11/)

アパレルブランド「ONZE INITY」:https://www.antiqua.co.jp/html/page570.html

DOZAN11が、日本全国をツアーで周る中で出会った各地の特産物を持ち込み!簡単アイディアレシピでさらに美味しくいただきます♪各料理のレシピは、GOOD FOOD SUNDAY 公式ホームページで公開

これまで何度も日本の音楽の未来について語り合ったというDOZAN11とZeebraが、昨今の音楽シーンの移り変わりについて、お酒とお料理を堪能しながら実食トーク

山口県で作られる世界一高級な日本酒蔵で作られた特別栽培米・純米大吟醸酒「Lifetime Respect 20」のお味は!?DOZAN11が選ぶ各地の特産物!北海道根室「花咲ガニ」愛媛県愛南町「愛南オイスター」岩手県大船渡「秋刀魚(さんま)」「俺がココナッツミルクを入れて、それをZeebraが混ぜる…こんな未来が待っていたとはね(笑)」(DOZAN11)01. カキとキノコのアヒージョ、柚子こしょう風味 Recipe by Emi Sugiyama02. カニと小松菜のココナッツミルクリゾット Recipe by Emi Sugiyama03. 秋刀魚の洋風塩焼き Recipe by Emi Sugiyama多様化する現代音楽の在り方について、各々の考え方を共有するZeebraとDOZAN11芸術や文化を関西の経済と結び付け、西日本から日本を盛り上げていきたいと語るDOZAN11

今後も、日曜日を「食」で楽しむ「GOOD FOOD SUNDAY」の動画では、さまざまな豪華ゲストと共に、魅力的な料理コンテンツをお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください!

【ホスト】

Zeebra(ジブラ)

HIPHOP / ACTIVISTRAPPER / DJ / PRODUCER

WREP局長 / 渋谷区観光大使 / 一般社団法人・JDDA理事

東京を代表するヒップホップ・アクティビストであり、不可能を可能にする日本人。ヒップホップレーベル「GRAND MASTER」代表でもある。日本語のラップでの表現を新たな次元へと引き上げ、日本中のヒップホップ・コミュニティーの拡大に貢献した立役者であり、その存在感と次のレベルを追求する行動力により、幅広い世代から支持を集めている。平日昼12時より、毎日生放送しているラジオ番組『Zeebra's LUNCHTIME BREAKS』をABEMA TVで生放送。2022年10月より東京・渋谷にある公開スタジオ「UDAGAWA BASE」からスタートしたこの番組は、なおも継続中。プライベートでは肉を食べない食生活を送る「ペスカタリアン」を長年続けながら、野菜や料理の魅力をさまざまなメディアを通じて発信している。

Zeebra公式サイト:https://zeebra.amebaownd.com

杉山絵美(すぎやま えみ)

料理家/ライフスタイルナビゲーター

慶應義塾大学卒業後イギリスに留学。英国王室御用達である、コンスタンス・スプライ・フラワースクールにてディプロマ取得し、隣接するカンパナフィニシングスクールにてエンターテイニングとクッキングを同時に学ぶ。帰国後は、クリスチャン ディオールのプレスとして勤務。その後独立し、ラグジュアリーブランドを扱うPRエージェンシーを設立。料理好きが高じて、世界中を食べ歩いて研究したレシピをもとに料理教室を開催。2020年にはFOOD LOSS BANKを友人と共同設立し、食品ロスの問題にも積極的に取り組む。初のレシピ本『おうちで作るセレブご飯』(中央公論新社)が2023年春に発売された。両祖父が文化勲章受賞者である日本画家の杉山寧氏と建築家の谷口吉郎氏、伯父は建築家の谷口吉生、作家の三島由紀夫。

杉山絵美公式インスタグラム:https://www.instagram.com/emisugiyama530

GOOD FOOD SUNDAY(グッドフードサンデー) 第5回公開動画URL:https://www.youtube.com/watch?v=gBI2tnh_gpA

■Esquire(エスクァイア日本版)GOOD FOOD SUNDAY第5回記事:

https://www.esquire.com/jp/lifestyle/food-drink/a63038252/good-food-sunday-05-featuring-dozan11(https://www.esquire.com/jp/lifestyle/food-drink/a63038252/good-food-sunday-05-featuring-dozan11/) ※12月29日(日)21時公開

■Esquire(エスクァイア日本版)Youtubeアカウント:https://www.youtube.com/@esquire6595

■GOOD FOOD SUNDAY動画公開予定:毎月1回 ※今後変更となる場合があります。

■GOOD FOOD SUNDAY公式Instagram:https://www.instagram.com/good_food_sunday(https://www.instagram.com/good_food_sunday/)

■GOOD FOOD SUNDAY公式サイト:https://www.goodfoodsunday.com

Esquire(エスクァイア日本版)

『エスクァイア』は1933年にアメリカで誕生し、現在は25カ国で刊行される世界有数の男性誌。創刊から90年、ファッションやライフスタイルにとどまらず、アート、カルチャー、時事ニュースなど、“すべての男性のあらゆる興味”を独自のジャーナリズムで掘り下げる。常に向上を狙う男性に向けたハイクォリティ・ウェブマガジンを目指す。

Esquire(エスクァイア日本版)オフィシャルサイト

https://www.esquire.com/jp