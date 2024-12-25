02月14日(金)「成層圏通信プラットフォーム（HAPS）に求められる次世代二次電池・太陽電池の軽量化・長寿命化・耐久性評価」Zoomセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援向けZoom講座の一環として、昨今高まりを見せる「ADAS・成層圏通信プラットフォーム」のおける「HAPS用途に求められる電池性能」に関するセミナーを開講いたします。

宇宙・成層圏向けに適した最新の電池開発を学べる講座です。

成層圏通信プラットフォームの概要と電池技術の展望について解説し、硫黄二次電池の軽量化、ペロブスカイト太陽電池の宇宙対応について紹介します。

本講座は、2025年02月14日開講を予定いたします。

詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1ef6914e-1b1e-691e-a671-064fb9a95405

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

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テーマ：成層圏通信プラットフォーム（HAPS）に求められる次世代二次電池・太陽電池の軽量化・長寿命化・耐久性評価

開催日時：2025年02月14日(金) 10:30-16:15

参 加 費：49,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

U R L ：https://andtech.co.jp/seminars/1ef6914e-1b1e-691e-a671-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

セミナー講習会内容構成

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第1部 HAPS向け次世代電池の最新開発状況

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●講師 ソフトバンク株式会社 先端技術研究所 担当部長：齋藤 貴也 氏

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第2部 リチウム-硫黄二次電池の軽量化・長寿命化と飛行体への適用検討

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●講師 株式会社ＡＤＥＫＡ 環境材料本部 電池材料開発研究所 電池材料評価室 室長・バッテリースペシャリスト：撹上 健二 氏

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第3部 ペロブスカイト太陽電池の最新動向と小型衛星への適用事例

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●講師 株式会社リコー 先端技術研究所 IDPS研究センター PV-PT：田中 裕二 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

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１.HAPSの概要と求められる電池性能

２.次世代電池の材料開発からパック開発までの課題と対策状況

３.リチウム-硫黄二次電池の軽量化と長寿化

４.ペロブスカイト太陽電池の製膜技術と宇宙応用

本セミナーの受講形式

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WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

株式会社AndTechについて

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化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、

幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

株式会社AndTech 技術講習会一覧

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一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

https://andtech.co.jp/seminars/search

株式会社AndTech 書籍一覧

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選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

https://andtech.co.jp/books

株式会社AndTech コンサルティングサービス

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経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

https://andtech.co.jp/business-consulting

本件に関するお問い合わせ

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株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

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第1部 HAPS向け次世代電池の最新開発状況

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【講演主旨】

HAPSのような空飛ぶデバイスにおいては、電池の軽量化は飛行性能を左右する重要なファクターとなる。本講演では、軽量化に特化した次世代電池の材料からパックまでの開発状況を紹介する。

【プログラム】

1. 会社紹介

2. 成層圏通信プラットフォーム（HAPS）とは

3. HAPSの課題と求められる電池性能

4. 次世代電池の概要

4.1 二次電池の概要

4.2 材料の種類

4.3 プレイヤー

5. 次世代電池の研究開発戦略

6. 次世代電池パックの開発状況

6.1 基礎構造の検討

6.2 Li金属電池の安全性

6.3 ドローンでの実証

6.4 成層圏での実証

7. 次世代電池材料の開発状況

7.1 Li金属表面処理

7.2 次世代樹脂箔

7.3 固体電解質

7.4 有機正極二次電池

8. HAPS用次世代電池の今後の展望

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第2部 リチウム-硫黄二次電池の軽量化・長寿命化と飛行体への適用検討

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【講演主旨】

本講座では、硫黄系正極活物質ならびにLi-S二次電池の基礎を概説する。また、硫黄系ポリマー正極活物質の1つである「硫黄変性ポリアクリロニトリル（SPAN）」の特徴を詳細に紹介し、Li-SPAN二次電池の軽量化・長寿命化の検討ならびにドローンフライトや安全性の実証例についても説明する。

【プログラム】

1. 株式会社ＡＤＥＫＡの紹介

2. リチウムイオン二次電池（LIB）とリチウム-硫黄二次電池（Li-S二次電池）

3. Li-S二次電池のメーカー開発動向と市場予測

4. 硫黄系正極活物質の種類と硫黄変性ポリアクリロニトリル（SPAN）

5. SPAN正極・Li金属負極から構成されるLi-S（Li-SPAN）セルの特性

6. 軽量Li-SPANパウチセルの試作例とドローンフライト実証試験

7. Li-SPANパウチセルの安全性

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第3部 ペロブスカイト太陽電池の最新動向と小型衛星への適用事例

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【講演主旨】

リコーにおけるペロブスカイト太陽電池の作製方法及び耐久性試験結果等、製品形態に近いモジュールデバイスにおける技術紹介を致します。また、JAXA共同研究開発プロクラムで実施された宇宙耐久性試験結果や、宇宙産業に関する昨今の外部情報等の提供を想定しております。

【プログラム】

1. ペロブスカイト太陽電池の製膜技術

1.1 ペロブスカイト太陽電池の1ステップ法を用いた製膜技術

1.2 モジュール化技術検討

1.3 ペロブスカイト太陽電池の耐久性検証

2. ペロブスカイト太陽電池の宇宙応用

2.1 宇宙実証実験の概要

2.2 宇宙実証実験に向けた耐久性試験

2.2.1 セル作製

2.2.2 紫外線耐久性評価

2.2.3 放射線耐久性評価

2.2.4 熱サイクル耐久性評価

2.2.5 熱真空耐久性評価

2.3 超小型衛星への実装

3. ペロブスカイト太陽電池のインクジェット印刷応用

3.1 リコーにおけるインクジェット印刷技術

3.2 RFP8研究成果ハイライト

3.3 IJ-PSC 技術展示@drupa2024

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上