【RHC ロンハーマン】初のコラボレーション『SESAME STREET meets RHC “My Favorite A to Z”』を発売

2013年に「ロンハーマン」から誕生したコンセプトストアRHC ロンハーマンは、アメリカの子供向けテレビ番組「セサミストリート」とコラボレーションした大人から子供まで楽しめるコラボレーションスウェット “My Favorite A to Z”を1月11日(土)より発売いたします。※オンラインストアでも同日正午より発売

50年以上にわたって子どもたちを楽しませ、何世代にもわたる世界中のファンに愛されている「セサミストリート」。今回のコラボレーションでは、ファッションを通じて人それぞれがもつ魅力的なA to Zを愛し、表現し、仲間と共有し合うことで生まれる新たな発見やコミュニティーを楽しんでほしい、そんな思いを込めました。

レディーススウェット 各\39,100-

レディーススウェットには歌とダンスが好きなモンスター「ゾーイ」や少しおませな6歳の女の子「プレーリー・ドーン」、また「エルモ」や「クッキーモンスター」など象徴的なキャラクターが勢ぞろいした全5柄が登場。ヴィンテージスウェットを彷彿とさせるカラーは大人のこなれたカジュアルスタイルをお楽しみいただけます。ヴィンテージスウェットを彷彿とさせる独特の風合いやカラートーンにこだわり、大人のこなれたカジュアルスタイルが完成するアイテムに仕上げました。

キッズスウェット 各\17,600-

キッズスウェットには26のアルファベットと共にセサミストリートの仲間たちがボディーいっぱいに広がり、愉快に楽しくアルファベットも学べるデザインに。バックには今回のコラボレーションのためだけに作られた特別なロゴマークが施されています。

SESAME STREET meets RHC “My Favorite A to Z”のスペシャルな塗絵

なお、1月11日(土)より期間限定で特別な塗絵もストアにご用意。ぜひ親子でSESAME STREET meets RHC “My Favorite A to Z”を思う存分にお楽しみください。

全ての子供たちが明るい未来を築けますように。

■SESAME STREET meets RHC “My Favorite A to Z”

Women's Sweatshirt

color:WHITE(SESAME STREET)

size:FREE

price:\31,900-

color:LIGHT PURPLE(PRAIRIE DAWN)

size:FREE

price:\31,900-

color:YELLOW(BIG BIRD)

size:FREE

price:\31,900-

color:VANY(HONKER)

size:FREE

price:\31,900-

color:CHARCOAL GRAY(ZOE)

size:FREE

price:\31,900-

Kids Sweatshirt

color:WHIE / CHARCOAL GRAY

size:M(120) / L(140) / XL(150)

price:\17,600-

発売日:1月11日(土)※オンラインストアは同日12:00-より発売

展開店舗:RHC ロンハーマンみなとみらい店、大阪店、七里ヶ浜店、豊洲店、川崎店、名古屋店、熊本店 / ロンハーマン千駄ヶ谷店「R」、京都店「R」/ ロンハーマン二子玉川店(※キッズスウェットのみ展開) / オンラインストア

※本製品は、米国の非営利団体 セサミワークショップと株式会社グレイスとの契約により製造したものです。

<ABOUT “セサミストリート” > https://www.sesamestreetjapan.org/

セサミストリートは、1969年に誕生した先駆的な子ども向け教育番組で、現在は150以上の国と地域で展開しています。公民権運動の時代、ジョーン・ガンツ・クーニーとロイド・モリセットによって生み出されたこの番組は、にぎやかな街並みを舞台に、音楽やかわいらしいパペットたち、アニメーションを織り交ぜながら、就学前に必要な基礎学力はもちろん、思いやりや優しさ、インクルージョンといったメッセージを伝えてきました。エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといった愛らしいキャラクターたちが活躍し、識字能力や計算力、社会性、文化理解を育むための入念な研究に基づく教育コンテンツを通じて、世界中で幼児向けコンテンツの模範として高く評価されています。セサミストリートは、国際的な非営利団体セサミワークショップによって制作されています。

<RHC ロンハーマン> https://rhc.ronherman.jp/

愛する人との大切な時間と空間を創造するために。日常的に側に置きたい上質で本物、こだわりのあるものを取り揃えたコンセプトストアです。物を通じて会話が弾み、コミュニケーションが生まれる“豊かで幸せな生活”を提案します。

