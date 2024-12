宮島未奈さん『成瀬は信じた道をいく』が「2024年ブクログ年間ランキング」本ランキング１位に輝きました！

株式会社新潮社

国内最大級の読書管理サービス「ブクログ」が主宰する「ブクログ年間ランキング」。このたび、今年のランキングが発表され、宮島未奈さん『成瀬は信じた道をいく』が本ランキング第1位に輝きました。

年の瀬が迫ると、様々な媒体で「今年を代表する一冊」のランキングが発表されます。そのなかでも、「ダ・ヴィンチ BOOK OF THE YEAR」「読書メーター OF THE YEAR」「ブクログ年間ランキング」は、読書好きにとって注目の三大ランキングです。

今年は、宮島未奈さん『成瀬は信じた道をいく』が、「ダ・ヴィンチ BOOK OF THE YEAR 2024」「読書メーター OF THE YEAR 2024-2025」「2024年ブクログ年間ランキング」のすべてで、見事1位を獲得して、読書界隈で大きな話題を呼んでいます。2024年本屋大賞を受賞した『成瀬は天下を取りにいく』に続き、成瀬の快進撃は留まるところを知りません。未読のかたは、ぜひこの年末年始に成瀬と出会ってみてください!

◆ブクログ年間ランキングとは

ブクログユーザーのみなさんが2024年(2023年12月1日~2024年11月30日の間に発売)注目した

本、マンガ、ビジネス書の年間ランキングとなります。

特に本に関しましては、マンガ、ビジネス書を合わせたランキングになり、最もユーザーに注目された書籍です。

◆著者紹介:宮島未奈

1983年静岡県富士市生まれ。滋賀県大津市在住。京都大学文学部卒。2021年「ありがとう西武大津店」で第20回「女による女のためのR-18文学賞」大賞、読者賞、友近賞をトリプル受賞。2023年同作を含む『成瀬は天下を取りにいく』でデビュー。第11回「静岡書店大賞」小説部門大賞、第39回「坪田譲治文学賞」、第21回「本屋大賞」など18冠を獲得し話題となる。続編『成瀬は信じた道をいく』とあわせてシリーズ累計95万部を突破。今年10月25日には、初の長編となる『婚活マエストロ』(文藝春秋)を上梓。

◆『成瀬は信じた道をいく』書籍データ

【タイトル】成瀬は信じた道をいく

【著者名】宮島未奈

【発売日】2024年1月24日

【造本】四六判

【本体定価】1,760円(税込)

【ISBN】978-4-10-354952-9

【内容】成瀬の人生は、今日も誰かと交差する。「ゼゼカラ」ファンの小学生、娘の受験を見守る父、近所のクレーマー主婦、観光大使になるべく育った女子大生……。個性豊かな面々が新たに成瀬あかり史に名を刻む。読み応え、ますますパワーアップの全5篇!

特設サイトはこちら! :https://www.shinchosha.co.jp/special/naruten/