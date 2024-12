【新規開院】上池台動物病院グループが海外協力病院「パキスタン院」を開院

株式会社雅

2024年12月1日、スペシャリストホームドクター 上池台動物病院グループ(本院院長:上野雅祐)は、海外協力病院となる「パキスタン院」を開院しました。

上池台動物病院グループ パキスタン院

2024年に静岡、名古屋、大阪と分院展開を進めてきた上池台動物病院グループですが、このたび初の海外分院(協力病院)となる「パキスタン院」を開院することとなりました。

日本より動物医療が未発展の国であるパキスタン。我々の理念に共感した現地獣医師 Dr. Ali Asadullahからのコンタクトをきっかけに、協力病院として共に歩みを進めることとなりました。

上池台動物病院グループは国内のみに留まることなく、世界の動物医療の発展に寄与したいと考えています。今後はパキスタンだけでなく、全世界に日本の動物医療の考え方を広めることを目指してまいります。

上池台動物病院グループ パキスタン院 院内

上池台動物病院グループ パキスタン院 院長

Dr. Ali Asadullah(アリ アサドゥラ)

▼経歴

Dr. Ali Asadullah is a dedicated veterinarian with a Doctor of Veterinary Medicine (DVM) degree from the University of Veterinary and Animal Sciences (UVAS) in Pakistan.

With experience in animal care, Dr. Ali serves as veterinarian at PurrCure Pet Clinic in Gujranwala, Pakistan.

His clinic offers a wide range of veterinary services, including routine exams, vaccinations, dental care, grooming, and more, for dogs and cats. Passionate about animal welfare and advancing veterinary science, Dr. Ali is committed to providing high-quality, compassionate care to all animals. He continuously strives to expand his knowledge for specialized training to improve his practice.

▼資格

Doctor of Veterinary Medicine (DVM) - University of Veterinary and Animal Sciences (UVAS),

Pakistan Animal Health and Welfare Specialization - University of Edinburgh

▼所属学会

Member of IVSA Pakistan (Jhang Chapter) and SAVERS CVAS Jhang (Animal Welfare Society) Skilled in veterinary diagnostics, animal welfare, and preventive care Experience in graphic design (Media Cell CVAS Jhang) and Android development for animal healthcare apps

上池台動物病院グループ パキスタン院の基本情報

- 住所:Vania Mor, Sialkot Rd, near Mughal Chowk, Rajput Colony Gujranwala, Punjab 52200- 診療時間:9:00~13:00、13:00~23:00- 休診日:土曜 9:00~13:00- 電話番号:923076267182

▼パキスタン院の詳細

https://reiwa-animal-hospital.com/clinic_list/pakistan/

スペシャリストホームドクター 上池台動物病院グループについて

当院は、腫瘍科専門医のいる動物病院です。「Specialist Home Doctor=専門医療を持ち合わせたホームドクター」をコンセプトとし、外部の整形・軟部外科・皮膚・循環器の専門医とも提携しています。

難しい疾患に対しても的確な診断と治療が可能なのに加え、他院で治療を断られた場合や回復が見られなかった場合のセカンドオピニオン診察も実施しています。

愛犬・愛猫の健康状態に不安がある方は、ぜひご相談ください。





▼上池台動物病院HP

https://reiwa-animal-hospital.com/



▼各院の情報

・大田本院

〒145-0064

東京都大田区上池台5丁目38-2

03-5754-1122

・沼津院

〒410-0022

静岡県沼津市大岡900-3

055-957-9888

・名古屋大須院

〒460-0011

愛知県名古屋市中区大須1-35-42

052-228-9685

・大阪弁天町院

〒552-0007

大阪府大阪市港区弁天1丁目4-9 第3柴田ビル 104

06-6571-7972

・パキスタン院(協力病院)

Vania Mor, Sialkot Rd, near Mughal Chowk, Rajput Colony Gujranwala, Punjab 52200, Pakistan

923076267182