【CSホームドラマチャンネル】年末年始は「剣客商売」「鬼平犯科帳」「白い巨塔」「釣りバカ日誌」のほか韓国ドラマ「哲仁王后」中国ドラマ「虚顔」までドラマ三昧の一週間！お年玉プレゼントも！

「剣客商売スペシャル」 (全6作品)

松竹ブロードキャスティング株式会社「剣客商売スペシャル 道場破り」(C)松竹

池波正太郎原作をドラマ化した藤田まこと主演の傑作時代劇!スペシャル版全6作品を放送!

出演:藤田まこと、山口馬木也 ほか

「助太刀」 12/28(土)午前7:15~

「母と娘と」 12/28(土)午前9:23~

「決闘・高田の馬場」 12/29(日)午前7:30~

「女用心棒」 1/2(木)午前8:00~

「春の嵐」 1/2(木)午前10:10~

「道場破り」 1/3(金)午前9:00~

※無料放送 /「スカパー!番組配信」対象番組

「鬼平犯科帳」第2シリーズ (全21話)

「剣客商売スペシャル」詳細 :https://www.homedrama-ch.com/series/S55010(C)松竹

圧倒的な人気を誇っている中村吉右衛門版「鬼平」シリーズ第2弾!原作は言わずと知れた池波正太郎のベストセラー。

出演:中村吉右衛門 ほか

12/31(火)午前4:15~ 全21話を一挙放送!

※無料放送 /「スカパー!番組配信」対象番組

「忠臣蔵」 (前編・後編)

「鬼平犯科帳第2シリーズ」詳細はこちら :https://www.homedrama-ch.com/series/6865(C)ユニオン映画

1985年の「年末時代劇スペシャル」で放送された作品で赤穂浪士四十七士の討ち入りを、里見浩太朗、風間杜夫、森繁久彌ら豪華キャストを迎え壮大なスケールで綴る。

出演:里見浩太朗、森繁久彌、風間杜夫、多岐川裕美、勝野洋、田村亮、あおい輝彦、西郷輝彦、竹脇無我、丹波哲郎、西田敏行

「前編」12/30(月)午後5:15~

「後編」12/30(月)午後7:14~

※無料放送 /「スカパー!番組配信」対象番組

「柳生十兵衛七番勝負 最後の闘い」 (全8話)

「忠臣蔵」詳細はこちら :https://www.homedrama-ch.com/series/17068(C)NHK

天下の剣豪・柳生十兵衛が、数々の剣豪と対決していく人気シリーズ「柳生十兵衛七番勝負」の完結編!第2シリーズに引き続き主演は村上弘明が演じる。

出演:村上弘明、牧瀬里穂、富司純子、苅谷俊介、大沢樹生、照英、高野八誠、森岡豊、和泉元彌、西村雅彦、西郷輝彦、夏八木勲、山口馬木也

12/30(月)午後9:45~ 全8話を一挙放送!

「柳生十兵衛七番勝負 最後の闘い」詳細 :https://www.homedrama-ch.com/series/16686

「白い巨塔」 (全21話)

(C)共同テレビジョン 原作:山崎豊子「白い巨塔」(新潮文庫 刊)

唐沢寿明主演の名作ドラマ。医学界の知られざる実態と人間の生命の尊厳を描いた山崎豊子の代表作「白い巨塔」を25年ぶりに再連続ドラマ化した作品。

出演:出演:唐沢寿明、江口洋介、黒木瞳、矢田亜希子、水野真紀、上川隆也、沢村一樹、及川光博、片岡孝太郎、伊武雅刀、伊藤英明、石坂浩二、西田敏行

12/28(土)・29日(日)2夜連続で一挙放送!

12/28(土)午後1:00~ #1~11 /12/29(日)午後2:00~ #12~21(終)

※無料放送(最終話を除く)

「白い巨塔」詳細はこちら :https://www.homedrama-ch.com/series/16802

「釣りバカ日誌 新入社員 浜崎伝助」 (全10話)

(C)やまさき十三・北見けんいち・小学館/テレビ東京/松竹

濱田岳と西田敏行が新たな釣りバカコンビを大熱演!映画とは一味違う新入社員・浜崎伝助の成長を描いた初のシリーズドラマ!

出演:濱田岳、広瀬アリス、吹越満、榊原郁恵、市毛良枝、伊武雅刀、西田敏行

1/1(水)午前8:30~ 全10話を一挙放送!

※無料放送

※「釣りバカ日誌 新米社員 浜崎伝助 瀬戸内海で大漁!結婚式大パニック編」も12/29(日)午前9:45~放送!

「チーム・バチスタ3 アリアドネの弾丸」 (全11話)

「釣りバカ日誌 新入社員 浜崎伝助」詳細 :https://www.homedrama-ch.com/series/8949(C)MMJ

伊藤淳史・仲村トオル主演。バチスタ史上最大の難事件! あのコンビがまたまた帰ってきた!

出演:伊藤淳史、仲村トオル、小西真奈美、福士誠治、市川知宏、中村靖日、利重剛、安田顕、尾美としのり、高橋克典

12/28(土)・29日(日)2夜連続で一挙放送!

12/28(土)深夜1:45~ #1~5 /12/29(日)深夜1:30~ #6~11(終)

※無料放送 (#1~3のみ)/「スカパー!番組配信」対象番組

その他(サスペンス・バラエティ)

「チーム・バチスタ3」詳細はこちら :https://www.homedrama-ch.com/series/17022

「温泉仲居探偵の事件簿」1・2 :https://www.homedrama-ch.com/series/S83549「温泉女将 ふたりの事件簿」1~3 :https://www.homedrama-ch.com/series/S83546「女変装捜査官」1・2 出演:片平なぎさ :https://www.homedrama-ch.com/series/S79626「みちのく麺食い記者宮沢賢一郎」2・3 :https://www.homedrama-ch.com/series/S84827「交渉人」出演:椎名桔平、永作博美 :https://www.homedrama-ch.com/series/S79628「交渉人 遠野麻衣子 最後の事件」 :https://www.homedrama-ch.com/series/S79629「元祖!大食い王決定戦」 :https://www.homedrama-ch.com/series/S80051「デカ盛りハンター」 :https://www.homedrama-ch.com/series/S82733映画「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」 :https://www.homedrama-ch.com/series/S83993

※映画「ローカル路線バス乗り継ぎの旅 THE MOVIE」を除き無料放送

「哲仁王后~俺がクイーン!?~」 (全20話)

(C) STUDIO DRAGON CORPORATION

シン・ヘソン&キム・ジョンヒョン共演で大ヒットを記録した“魂入れ替わり”フュージョン・コメディ時代劇!

出演:シン・ヘソン、キム・ジョンヒョン、チェ・ジニョク、ナ・イヌ

1/2(木)・3(金)2日連続で一挙放送!

1/2(木)午後4:30~ #1~10 /1/3(金)午後3:30~ #11~20(終)

※無料放送(#1・2のみ) /「スカパー!番組配信」対象番組

「青春ウォルダム 呪われた王宮」<ノーカット字幕版> 第1話先行放送

「哲仁王后」詳細はこちら :https://www.homedrama-ch.com/series/17670(C) STUDIO DRAGON CORPORATION

パク・ヒョンシク主演作をノーカット字幕版で日本初放送!呪いに苦しむ王位継承者と家族殺害の罪をかぶせられた名家の娘が、互いを救うために陰謀と謎を解き明かしていく、切なくも心ときめく青春ミステリー!(全20話)

出演:パク・ヒョンシク、チョン・ソニ

1/1(水)午後9:00~ 第1話先行放送!

※本放送は1/30(木)スタート!

※第1話無料放送 /「スカパー!番組配信」対象番組

「虚顔~偽れる顔と真実の愛~」 (全8話)

「青春ウォルダム 呪われた王宮」詳細 :https://www.homedrama-ch.com/series/17802(C)2022 China Huace Global Media Co., Ltd.

「康熙帝~大河を統べる王~」のコー・イン、「雲之羽(原題)」のチョン・レイ出演!

初恋の人の許嫁と顔が入れ替わってしまったら…?怒涛の展開と面白さで2022年度ミニドラマ・ナンバーワンに輝くサスペンスラブ史劇!

出演:コー・イン、チョン・レイ

12/30(月)午前6:30~ 全8話一挙放送!

※無料放送 /「スカパー!番組配信」対象番組

「ロマンスは一目惚れから」 (全7話)

「虚顔」詳細はこちら :https://www.homedrama-ch.com/series/17221(C) 2022 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.

女性社長が恋に落ちた相手は年下の大学生!ドキドキの新婚生活が始まる!「虚顔」「命がけブライダル」の監督が贈る、国内再生回数20億を突破した年上女子と年下男子のラブコメディ!

出演:ルー・イエンチー、ヤン・ゾー

1/1(水)午後10:45~ 全7話一挙放送!

※無料放送 /「スカパー!番組配信」対象番組

「ロマンスは一目惚れから」詳細はこちら :https://www.homedrama-ch.com/series/17521[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jS-aLEYgzcU ]

【年末年始イッキに見せます!7DAYS】 :https://www.homedrama-ch.com/special/ikki20242025

<視聴者限定プレゼント>新春・お年玉プレゼント2025年!総勢20名様に豪華賞品が当たる!

【プレゼント応募期間】2025年1月1日(水)4:00~1月26日(日)23:59

A賞

JTBナイスギフト 10,000円分 5名様

B賞

歌舞伎グッズ3点セット 5名様

1.絵てぬぐい 原画:雁千穂「隈取五種」

2.ちょんマグ 歌舞伎/筋隈

3.2025年歌舞伎絵暦

C賞

ホドラグッズ3点セット 10名様

1.オリジナルトートバッグ

2.バッジセット

3.QUOカード500円分

プレンゼント応募はこちらから :https://www.homedrama-ch.com/gift/detail/1399

ホームドラマチャンネルは、スカパー!、J:COMなどのケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧になれます。「スカパー!番組配信」対象番組は、スマホやPCでご覧になれます。視聴方法の詳細はこちらでご確認ください。

https://www.homedrama-ch.com/page/howto

ホームドラマチャンネル カスタマーセンター 0570-001-444

IP電話のお客様は03-6741-7535

【受付時間】10:00~20:00(年中無休)