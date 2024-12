3年連続のワールドツアー！待望の日本公演も決定【EPEX 3rd CONCERT ＜青春欠乏＞ IN JAPAN】2025年３月14日（金）＠Zepp DiverCity（TOKYO）

CJ ENM Japan 株式会社

100%韓国エンターテインメントチャンネル「Mnet」および韓国エンタメ動画配信サービス「Mnet Smart+」を運営するCJ ENM Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)は、2025年3月14日(金)にZepp DiverCity(TOKYO)でEPEXの3度目のコンサートとなる『EPEX 3rd CONCERT <青春欠乏> IN JAPAN』を開催することを決定いたしました。チケットは本日18時からスタートするファンクラブ抽選先行を皮切りに各種販売をいたします。

2025年にデビュー4年目を迎える8人組ボーイズグループEPEX。2024年は2月に東京、福岡、大阪、愛知、横浜の全国5都市、計10回公演となる初の日本Zepp TOURをはじめ「D.LEAGUE 23-24」の公式アンバサダーとして、FANTASTICSとともに就任し、テーマソング「Peppermint Yum」の活動や、グループ初となるフルアルバム「Youth Chapter 1 : YOUTH DAYS」をリリース、5月に開催された「KCON JAPAN 2024」に出演するなど精力的な活動を行ってきました。さらに、メンバーのKEUM、A-MIN、BAEKSEUNG、AYDENの4人はTBS Podcast「EPEXのてっぺんトーク」でDJにも挑戦するなど、さまざまな分野に活動領域を広げています。

11月には、EPEXの青春3部作の2作目となる2ndフルアルバム「Youth Chapter 2 : YOUTH DEFICIENCY(青春欠乏)」を発売。青春時代の様々な欠乏感をテーマとしたアルバムで、タイトル曲「UNIVERSE」は「私の宇宙は私が選択し、その宇宙はあなたでなければならない」という鮮明なメッセージを込めた曲です。今回のコンサートは、ワールドツアーの一環として、待望の日本公演がZepp DiverCity(TOKYO)で開催することが決まりました。「青春欠乏」をテーマとし、新たなEPEXの姿が見られることが期待されます。2025年はどんな姿を見せてくれるのか、注目度が高まっている彼らの3度目となるコンサート「EPEX 3rd CONCERT 青春欠乏 IN JAPAN」にぜひご期待ください。

開催概要

【EPEX 3rd CONCERT <青春欠乏> IN JAPAN】

■開催日時

<東京公演>

会場:Zepp DiverCity(TOKYO)

日時:2025年3月14日(金)

【1部】開場13:15/開演14:00 【2部】開場17:45/開演18:30

■チケット料金

1F:全席指定 \11,000(税込)

2F:全席指定\11,000(税込)

※入場時に別途ドリンク代\600が必要

※3歳以上チケット必要。3才未満入場不可

※お一人様1公演につき4枚まで

※チケットの譲渡、および転売は禁止とさせていただきます。

※出演メンバーは都合により変更・キャンセルとなる場合がございます。変更に伴う払い戻し受付はございませんので、予めご了承ください。

■販売スケジュール

ファンクラブチケット抽選先行

受付期間:2024年12月25日(水)18:00~2025年1月6日(日)23:59

*ファンクラブ抽選先行期間中に新規ご入会いただいた方も、抽選先行にお申込いただけます。

ファンクラブへの新規入会はこちらから【https://epex-zenith.jp/paid-registration】

一般販売ほか詳細については、下記にてお知らせいたします。

EPEX JAPAN オフィシャルサイト:https://epex-zenith.jp/

主催:CJ ENM Japan株式会社 / Decorations

企画・制作:C9 ENTERTAINMENT / CJ ENM Japan株式会社 / Decorations

【EPEXプロフィール】

EPEXは2021年にC9エンターテインメントからデビューした8人組ボーイズグループ。リーダーのWISHをはじめ、KEUM、MU、A-MIN、BAEKSEUNG、AYDEN、YEWANG、JEFFで構成。メンバー全員が2000年代生まれながら、彼らが放つカリスマ性、そしてクールでワイルドな世界観で注目を集める。

グループ名のEPEXには「The gathering of eight youths reaches eight different apexes (8人の少年が集まって8つの頂点を成しとげる)」という意味が込められている。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TF0t-hUr2T4 ]

日本オフィシャルサイト https://epex-zenith.jp/

Japan X https://x.com/EPEX_JPN

X https://x.com/the_epex

Instagram https://www.instagram.com/epex.official/

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCKHl-9B-aa4AK5ZR9XLOg8A

