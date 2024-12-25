【熊本市】熊本のスタートアップ環境を首都圏でプロモーション「KUMAMOTO STARTUP NIGHT 2025」を開催します！
昨年度、300人以上が集まり語らい繋がった「KUMAMOTO STARTUP NIGHT」が今年も帰ってきます！今回は、熊本県域内外の繋がりをメインテーマとし、台湾との連携や熊本から世界へのチャレンジ、熊本にビジネスを引き寄せるプログラムなど、熊本とグローバルとの繋がりの事例等をご紹介します。
本イベントを通して、熊本のスタートアップを首都圏から全国・全世界に発信します。
■「KUMAMOTO STARTUP NIGHT」とは
熊本にゆかりのある起業家や経営者、行政関係者等の熊本のスタートアップ関係者が一堂に会し、様々なテーマに応じたパネルトークを実施するほか、熊本発スタートアップによるビジネスプランのピッチや、熊本を代表するスタートアップによるキーノートを開催し、多くの起業家や投資家等が集積する首都圏に対して本市の支援施策や起業環境、本市スタートアップ等のプロモーションを行うイベントです。
首都圏におけるスタートアップ関係者や、熊本市への進出を目指す起業家等を熊本市のスタートアップコミュニティへ巻き込み、ビジネスチャンスの拡大へ繋げるほか、ロールモデルとなるスタートアップの創出により本市域内の起業気運の醸成を目指します。
■「KUMAMOTO STARTUP NIGHT 2025」イベント概要
イベント名：KUMAMOTO STARTUP NIGHT 2025
開催日程 ：令和7年（2025年）1月30日（木）
開催時間 ：16:00～20:45（ネットワーキングは21:00まで）
開催方法 ：ハイブリッド開催（会場参加＋オンライン配信）
会 場 ：CIC Tokyo（東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階）
参加費用 ：無料
備 考 ：当日は、TOMMY-ZAWA氏によるグラフィックレコード（※）も実施
※会議やプレゼンテーションなどの内容を絵や図形、文字などのグラフィックで
リアルタイムに記録する手法。
■タイムテーブル
16：00～16:15 KUMAMOTO STARTUP NIGHTの楽しみ方
登壇者：Ryusuke Komura 氏（Venture Cafe Tokyo Executive Director）
16:15～16:40 opening：熊本のスタートアップエコシステムの今とこれから
登壇者：大西 一史（熊本市長）
勝田 陽介 氏（株式会社StapleBio 共同創業者 / 取締役CSO）
Ryusuke Komura 氏（Venture Cafe Tokyo Executive Director）
16:45～17:00 info：熊本市企業誘致施策紹介
登壇者：浦本 匠（熊本市 経済観光局 産業部 企業立地推進課 主任主事）
17:00～17:40 panel：強固に繋がる台湾と熊本/日本
登壇者：上平 健太 氏（一般社団法人higocolor 代表理事 / XOSS POINT. 施設長）
平山 雄太 氏（IDEAPOST株式会社 代表取締役社長）
足立 あきほ氏（Venture Cafe Tokyo Program Manager）
17:50～19:00 KUMAMOTO STARTUP PITCH
ピッチ登壇者：大山 愛美 氏（株式会社Coatolie）、小谷 草志 氏（株式会社エルボーズ）、
五島 圭祐 氏（株式会社ラムネ）、佐竹 達也 氏（株式会社T-Stark）、
杉山 裕磨 氏（Tooon株式会社）、中畑 敏哉 氏（株式会社P&A）
19:10～19:50 panel：熊本大学発ディープテックスタートアップの現在地
登壇者：勝田 陽介 氏（株式会社StapleBio 共同創業者 / 取締役CSO）
田邉 将之 氏（株式会社サーモンテック 代表取締役）
跡部 悠未 氏（東京農工大学ディープテック産業開発機構准教授 / 博士(工学)/Venture Cafe Tokyo Program Advisor）
20:00～20:40 panel: FIVE RINGS -熊本に引き寄せる-
登壇者：椿原 ばっきー 氏（FIVE RINGS実行委員長/株式会社エルボーズ）
田島 大地 氏（有限責任監査法人トーマツ 西日本アドバイザリー/地域未来創造室マネジャー)
堀下 恭平 氏（株式会社しびっくぱわー代表取締役 / 熊本学園大学 外部講師）
20:40～20:45 Closing
登壇者：村上 和美（熊本市 経済観光局長）
20:45～21:00 ネットワーキング
※イベントのタイムテーブルは一部変更となる可能性があります。
■申込方法
申込みは、こちら(https://kumamotostartupnight2025.peatix.com/)から。
■担当部局・お問い合わせ先
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号（熊本市役所本庁舎8階）
熊本市 経済観光局 産業部 起業・新産業支援課
電話：096-328-2392（直通）メール：kigyoushinsangyou@city.kumamoto.lg.jp