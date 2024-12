【東京ミッドタウン日比谷】クリスマス後も東京ミッドタウン日比谷では引き続きイルミネーションが楽しめる！ 大階段が虹色に輝く新たなフォトスポット「HIBIYA WELCOME ROAD」も登場

東京ミッドタウンマネジメント株式会社

東京ミッドタウン日比谷(東京都千代田区有楽町 事業者:三井不動産株式会社)は、“魔法のような瞬間”がコンセプトの「HIBIYA Magic Time Illumination 2024」をクリスマス終了後も2025年2月28日(金) まで引き続き開催中です。加えて2025年1月10日(金)から2月24日(月・祝)までの期間、新たなライティングコンテンツとして、日比谷ステップ広場 大階段エリアに「HIBIYA WELCOME ROAD」を展開します。





「HIBIYA WELCOME ROAD」では、晴れやかな1年のスタートとなることと、おもてなしの気持ちを込めて、イルミネーションを施したアーチ上のゲートがお出迎え。ゲートをくぐり抜け、レッドカーペットの階段を上っていくと、目の前には巨大な“welcome HIBIYA”のオブジェが登場し、撮影をお楽しみいただけます。光り輝く大階段は、エンターテインメントの街・日比谷を表現した虹色のグラデーションカラーで彩り、上段に流れる演出で訪れる方々の気持ちも運気も“上昇する”ことをイメージ。お越しいただく方へのおもてなしと、華やかな時間を演出します。HIBIYA WELCOME ROADイメージHIBIYA WELCOME ROADイメージ

また日比谷仲通りでは12月26日(木)からHIBIYA AREA ILLUMINATIONが「サンセットゴールド」をテーマにしたイルミネーションにカラーチェンジします。太陽の余韻を思わせる暖かな光が街並みに

新たな表情をもたらし、冬の散策にぴったりな雰囲気を創出します。

HIBIYA AREA ILLUMINATION「サンセットゴールド」

クリスマス後も進化し続け、何度も訪れたくなる「HIBIYA Magic Time Illumination 2024」の魅力をぜひご体感ください。

■HIBIYA WELCOME ROAD概要

名称:HIBIYA WELCOME ROAD

場所:東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場 大階段エリア

実施期間:2025年1月10日(金)~2月24日(月・祝)

点灯時間:16:00~23:00

主催:東京ミッドタウン日比谷

協力:一般社団法人日比谷エリアマネジメント



■HIBIYA AREA ILLUMINATION概要

名称:HIBIYA AREA ILLUMINATION

場所:日比谷仲通り

実施期間:2024年11月14日(木)~2025年2月28日(金)

「ブルーモーメント」2024年11月14日(木)~12月6日(金)

「オーロラグリーン」2024年12月7日(土)~12月25日(水)

「サンセットゴールド」2024年12月26日(木)~2025年1月31日(金)

「ピンクビーナスベルト」2025年2月1日(土)~2月28日(金)

点灯時間:16:00~23:00

主催:一般社団法人日比谷エリアマネジメント/東京ミッドタウン日比谷



「食と生きる」連動アート作品のイルミネーションとの共演も!

日比谷ステップ広場では、1月10日(金)~1月19日(日)の期間に東京ミッドタウン日比谷館内で実施するイベント「食と生きる」と連動した企画として、作家・松本勇馬氏による巨大なわらアート作品を同期間で展示予定。自然素材を用いた約4メートルのダイナミックな造形は、昼間はその迫力を、夜間はイルミネーションとの共演による幻想的な姿をお楽しみいただけます。



開催期間:2025年1月10日(金)~2月24日(月・祝)

「食と生きる」イベント詳細はこちら

URL:https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/shokutoikiru/

HIBIYA Magic Time Illumination 2024概要

わらアート作品 イメージ

名称:HIBIYA Magic Time Illumination 2024

内容:

日比谷ステップ広場 大階段エリア「HIBIYA WELCOME ROAD」

日比谷仲通り 「HIBIYA AREA ILLUMINATION」

6Fパークビューガーデン 「PARK VIEW WINTER GARDEN」

※12月26日以降の実施予定コンテンツとなります

実施期間:2024年11月14日(木)~2025年2月28日(金)

※実施期間はエリアにより異なります

点灯時間:16:00~23:00

※記載の情報は変更になる可能性がございますので、ご来場の際は公式HPをご確認ください

主催:一般社団法人日比谷エリアマネジメント/東京ミッドタウン日比谷/日比谷シャンテ

協力:株式会社帝国ホテル/公益財団法人 東京都公園協会

URL:https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/xmas/