ベトナム現地法人 WILLOF Vietnam Company Limited が優れた外国企業に贈られる『FDI アワード』を受賞

株式会社ウィルグループ

株式会社ウィルグループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長 角 裕一）のベトナム現地法人 WILLOF Vietnam Company Limited （ホーチミン市、 President 相川 一人、以下WILLOF Vietnam ）が、ベトナムの SIDECM（科学経済文化機関）から 2024 年の Excellent FDI（Foreign Direct Investment、海外直接投資）企業に選定され、“The Top 20 Good Quality Products for Consumer Benefits 2024”を受賞いたしました。12月21日（土）にハノイ市で授賞式典が開催され表彰されましたのでお知らせいたします。

授賞式の様子受賞記念品

この賞は、ベトナムの経済・社会発展に多大なる貢献をした優れたサービスを提供する企業および個人に贈られるものです。授賞式は、2024年12月21日(土)に首都ハノイで開催され表彰を受けました。

WILLOF Vietnamは、2020年3月にベトナムに設立し、日本企業および在越日系企業向けの採用支援や日本へ就業を希望する方の教育・就業支援、ベトナム国内人材紹介等を展開しています。今回、このような賞を受賞できたことを大変光栄に感じております。

今後も、教育や採用支援を通じて、国境や国籍といったあらゆる壁を乗り越え、全ての人々が共に幸せな未来を築き続けるために全力を尽くしてまいります。今後とも皆様のご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

【会社概要】

商 号 ： WILLOF Vietnam Company Limited

（ウィルオブ・ベトナム有限会社）

本 社 ： 6th Floor, STAR BUILDING, 33Ter-33bis,

Mac Dinh Chi Street, Da Kao Ward,

District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

設 立 ： 2020年3月

代 表 ： 代表取締役社長 相川 一人

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://willof-vietnam.asia/