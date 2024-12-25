新年を祝う年末年始限定イベント！グルメ杵屋レストランで開催します！

株式会社グルメ杵屋

株式会社グルメ杵屋グループの株式会社グルメ杵屋レストラン(大阪市住之江区北加賀屋三丁目4番7号、代表執行役：椋本 充士)では、年末年始に合わせ、店舗限定で「開運祈願そば」・「たこあげうどん」を販売いたします。

グルメ杵屋レストランHP:https://www.gourmet-kineya.co.jp/

【商品詳細】開運祈願そば開運祈願そば

当店自慢の自家製そばに甘煮の巾着福袋を合わせました。開運の巾着福袋の中身はにんじん・れんこん・なんきん・ぎんなん・いんげん・コーンとたくさんの運(ん)を詰めました。

単品:1,210円(税込)

定食:1,350円(税込)

※定食には山菜かやくご飯・野沢菜が付きます。

開催期間:2024年12月26日(木)~2025年1月10日(金)頃

※店舗ごとに販売価格や開始日・終了日が異なります。

各店舗にお問い合わせください。

【担当者コメント】

お蕎麦は年末に食べる年越しそばが有名ですが、グルメ杵屋レストランでは年始のお蕎麦にも力を入れています。

開運とは「運が開け、幸せに向かうこと。」と言われています。1年の始まりを「開運祈願そば」で過ごしませんか？

皆様のご来店を心よりお待ち申し上げます。

【開運祈願そば開催店舗】- そじ坊

北海道・東北

仙台長町ザ・モール店

Tel. 022-308-9522

甲信越・北陸

金沢百番街あんと店

Tel. 076-235-2131

関東

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/47_1_7d9ad0219c9fee5a1bafb96a92685e12.jpg ]

東海

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/47_2_d414af39bfdbfbd75bdc7a151021d63c.jpg ]

関西

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/47_3_f97b4c09d8ce0649f32d6947e8a63d7d.jpg ]

中国

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/47_4_7e27175f11a991ce717e869de991cce0.jpg ]

四国

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/47_5_40247f2eae8364824925ddb16769945e.jpg ]

九州

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/47_6_105960e0481c2120f583be7aa4144a4a.jpg ]- 結月庵

仙台駅エスパル店

Tel. 022-227-8593

- そば茶屋きなさ

京都MOMOテラス店

Tel. 075-605-2831

【商品詳細】たこあげうどんたこあげうどん

当店自慢の自家製うどんと海老天・たこ焼きの味をお楽しみください。

単品:1,120円(税込)

定食:1,320円(税込)

※定食にはかやくごはん・漬物が付きます。

開催期間:2025年1月1日(水)~2025年1月13日(月)頃

※店舗ごとに販売価格や開始日・終了日が異なります。

各店舗にお問い合わせください。

【担当者コメント】

「タコ」は昔から、西日本では神にささげ豊作を祝ったことから、家内安全・安産祈願など縁起の良い食べ物と言われています。祝賀の気持ちをまあるいたまに込めてできたのが、「多幸八喜(たこやき)」です。

ぜひ、正月ならではの「たこあげうどん」を店舗にてご賞味ください。

【たこあげうどん開催店舗】- 杵屋

北海道・東北

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/47_7_df50acce35e27ad0cc96cbec2902d19f.jpg ]

甲信越・北陸

金沢エムザ店

Tel. 076-260-2212

関東

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/47_8_687be55bdbc1e85627276df98f22c8ae.jpg ]

東海

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/47_9_13010eeadf98769b95145f7f5be530d6.jpg ]

関西

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/47_10_9056905a1a0af224605b3adf5ea3fd24.jpg ]

中国

[表11: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/47_11_50dc9cf50318be4c0452f8474fe9d70d.jpg ]

四国

高松オルネ店

Tel. 087-811-5177

九州

[表12: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/47_12_56dab489a9fee614de49a437ebc4d0ed.jpg ]- 穂の香[表13: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/47_13_55f96a88998f259805cd155744ba54c1.jpg ]- めん茶屋きなさ

上本町近鉄百貨店 B１F

Tel. 06-6773-3011

※プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

【会社概要】

社名:株式会社グルメ杵屋

本社所在地:大阪市住之江区北加賀屋3-4-7

代表執行役社長:椋本 充士

事業内容:飲食店の経営を主たる業務とする

設立:1967年3月18日

HP：グルメ杵屋(https://www.gourmet-kineya-hd.co.jp/)