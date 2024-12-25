新店舗情報！アップガレージ宮崎都城店オープンのお知らせ
カー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」を全国展開する株式会社アップガレージグループ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：河野映彦）は、2025年１月31日に、フランチャイズ店の「アップガレージ宮崎都城店」、併設店として「アップガレージライダース宮崎都城店」「タイヤ流通センター宮崎都城店」を新規出店いたします。
■プレオープン ：2025年１月24日（金）※2025年１月30日（木）までは買取のみ
■グランドオープン：2025年１月31日 （金）
＜店舗情報＞
店舗名 ：アップガレージ宮崎都城店
住所 ：〒885-0005 宮崎県都城市神之山町2034-１
売場面積 ：１階：約344平方メートル 、２階：約90平方メートル
アクセス ：国道269号 都城市神之山交差点から北東に約200m
メール ：miyakonojo@upgarage.com
営業時間 ：10:00~19:00
定休日 ：第一・第三水曜日
駐車場 ：約10台
併設 ：アップガレージライダース（二輪）・タイヤ流通センター（新品タイヤ）
＜アップガレージグループとは＞
1999年に創業したカー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ(https://www.upgarage.com/)」の運営を中心として、新品タイヤ専門ブランド「タイヤ流通センター(https://www.tokyo-tire.com/)」など様々な事業を展開。
中古カー＆バイク用品専門店としては、全国シェアNo.1、店舗数は240店舗以上。2022年3月には、自転車専門リユース事業「アップガレージサイクルズ(https://cycles.upgarage.com/)」を開始。
ブランドスローガンである「Good Mobility, Happy Life(https://www.upgarage-g.co.jp/company/vision/)」を提供するため、様々な挑戦を続けている。
■会社概要
会社名 ：株式会社アップガレージグループ
住所 ：神奈川県横浜市青葉区榎が丘7-22
代表取締役社長：河野 映彦
資本金 ：523,270千円
事業内容 ：リユース事業、人材紹介事業、システム開発、流通卸売事業の運営
ホームページ ：https://www.upgarage-g.co.jp/
サービスサイト：https://www.upgarage.com/