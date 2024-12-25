新店舗情報！アップガレージ宮崎都城店オープンのお知らせ

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株式会社アップガレージグループ

カー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」を全国展開する株式会社アップガレージグループ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：河野映彦）は、2025年１月31日に、フランチャイズ店の「アップガレージ宮崎都城店」、併設店として「アップガレージライダース宮崎都城店」「タイヤ流通センター宮崎都城店」を新規出店いたします。





■プレオープン　　：2025年１月24日（金）※2025年１月30日（木）までは買取のみ


■グランドオープン：2025年１月31日 （金）




＜店舗情報＞


店舗名 　：アップガレージ宮崎都城店


住所　　 ：〒885-0005 宮崎県都城市神之山町2034-１


売場面積 ：１階：約344平方メートル 、２階：約90平方メートル


アクセス ：国道269号 都城市神之山交差点から北東に約200m


メール 　：miyakonojo@upgarage.com


営業時間 ：10:00~19:00


定休日 　：第一・第三水曜日


駐車場 　：約10台


併設　　 ：アップガレージライダース（二輪）・タイヤ流通センター（新品タイヤ）




＜アップガレージグループとは＞


1999年に創業したカー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ(https://www.upgarage.com/)」の運営を中心として、新品タイヤ専門ブランド「タイヤ流通センター(https://www.tokyo-tire.com/)」など様々な事業を展開。


中古カー＆バイク用品専門店としては、全国シェアNo.1、店舗数は240店舗以上。2022年3月には、自転車専門リユース事業「アップガレージサイクルズ(https://cycles.upgarage.com/)」を開始。


ブランドスローガンである「Good Mobility, Happy Life(https://www.upgarage-g.co.jp/company/vision/)」を提供するため、様々な挑戦を続けている。





■会社概要


会社名　　　　：株式会社アップガレージグループ


住所　　　　　：神奈川県横浜市青葉区榎が丘7-22


代表取締役社長：河野　映彦


資本金　　　　：523,270千円


事業内容　　　：リユース事業、人材紹介事業、システム開発、流通卸売事業の運営


ホームページ　：https://www.upgarage-g.co.jp/


サービスサイト：https://www.upgarage.com/