『ジョー・力一 1st LIVE「カーニバル・リヴ」』Blu-rayは本日2024年12月25日(水)発売！発売を記念して、新宿ユニカビジョンにてライブ映像を一部放映！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」 は、『ジョー・力一 1st LIVE「カーニバル・リヴ」』Blu-rayの発売、および新宿ユニカビジョンでのライブ映像放映情報をお伝えいたします。

『ジョー・力一 1st LIVE「カーニバル・リヴ」』は本日2024年12月25日(水)発売！

2024年6月14日(金)品川プリンスホテルステラボールで開催され、SNSを中心に大きな話題を呼んだ『ジョー・力一 1st LIVE「カーニバル・リヴ」』のBlu-rayは本日2024年12月25日(水)発売！

にじさんじオフィシャルストアの購入特典として「バルーンセット」、有償特典として「屋根裏部屋のクッキー缶」が付属！また、その他の取扱店舗でも様々なアイテムが付与されます。各特典はすべて数量限定となりますので、確実に手に入れたい方は、お早めのご予約をお願いいたします。

＜にじさんじオフィシャルストア＞

■アイテム

特典：バルーンセット

有償特典：屋根裏部屋のクッキー缶（※クッキーは入っておりません）

「ジョン・ドゥ・パレード」の演出映像に登場したクッキー缶のレプリカです。

ご購入はこちら：https://shop.nijisanji.jp/POXS-30008.html

＜店舗別購入特典＞

●アニメイト：アクリルスタンド

●楽天ブックス：スマホショルダー

●TOWERS RECORDS：A3クリアポスター

●HMV&BOOKS online・HMV店舗 ※一部店舗を除く：A4クリアファイル

●amazon.co.jp：アクリルキーホルダー



各店舗別オリジナル特典はすべて数量限定となります。アイテムの詳細は各法人の予約サイトをご参照ください。

新宿ユニカビジョンにてライブ映像を一部放映！

『ジョー・力一 1st LIVE「カーニバル・リヴ」』発売を記念し、2024年12月30日(月)より期間限定で新宿ユニカビジョンでのライブ映像放映が決定！

「レイテストショーマン」「ジョン・ドゥ・パレード」「コルロフォビア」ライブ映像を放映いたします。



■放映媒体：新宿ユニカビジョン

■放映日：2024年12月30日(月)～2025年1月5日(日)

■時間：10時 / 12時 / 14時 / 16時 / 18時 / 20時 / 22時から

※時間は予告なく変更になる場合がございます

商品概要

ジョー・力一 1st LIVE「カーニバル・リヴ」 [Blu-ray]

■発売日：2024年12月25日(水)

■価格：\10,450（本体\9,500+税）

■品番：POXS-30008



■商品仕様

・ライブ本編映像

・特典映像：いろんな距力一(きょりきいち)映像

至近距力一「コルロフォビア」「明転」

程よい距力一「Stream Key」「レイテストショーマン(ライブアレンジver.)」

手の届かない距力一「ジョン・ドゥ・パレード」

・ジョー・力一、夢追翔、セラフ・ダズルガーデンによるオーディオコメンタリー

・ブックレット(8P)

・特製収納ボックス

・複製直筆コメント入りお礼状

・工作力一ドセット(3枚)

■ライブ本編収録内容

1.Opening

2.レイテストショーマン

3.ジョン・ドゥ・パレード

4.フェイキング・オブ・コメディ

5.MC1

6.品川シーサイド

7.ソワレ(another rum ver.)

8.化け猫

9.Nightmare

10.FAKE LAND

11.MC2

12.コルロフォビア

13.死ぬな！

14.明転

15.サーカスナイト

16.MC3

17.Stream Key

18.サンフランシスコ

19.MC4

20.翻弄

21.レイテストショーマン(ライブアレンジver.)

【ジョー・力一 プロフィール】

■ライバー名

ジョー・力一 (じょー りきいち / Joe Rikiichi)



■プロフィール

正体不明のピエロ。

ティーンエイジの終わりに突如天啓を受けて以来、フリーランスの道化師として活動中。

トリッキーな容姿や言動とは裏腹に寂しがり屋で、常に人とのふれあいを求めている。 が、ピエロゆえに孤独である。

■主なリンク先一覧

ジョー・力一 YouTube CH：https://www.youtube.com/@JoeRikiichi

ジョー・力一 X：https://x.com/joerikiichi

にじさんじ公式サイト ジョー・力一タレントページ：https://www.nijisanji.jp/talents/l/joe-rikiichi

にじさんじオフィシャルストア ジョー・力一ページ：https://shop.nijisanji.jp/s/niji/group/list/047/item



(https://shop.nijisanji.jp/s/niji/group/list/047/item)

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp/

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp/

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸