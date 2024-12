バーチャルシンガー・花譜、4th Album「寓話」本日リリース！タワレコPOP UP STORE&セルフフォトブース「Photomatic」での2大コラボ実施中

株式会社THINKR

KAMITSUBAKI STUDIO/PHENOMENON RECORD所属のバーチャルシンガー・花譜が、4th Album「寓話」を本日リリースいたします。

本作の発売を記念し、タワーレコード渋谷店(東京)、タワーレコード梅田Nu茶屋町店(大阪)でのPOP UP STOREに加え、今年日本に上陸したセルフフォトブース「Photomatic」とのコラボレーションを全国8箇所で実施中です。

■10代を通して音楽と向き合ってきた花譜の、“ジュブナイルの続き”となる1作

1年9ヶ月ぶりとなる花譜の4th Album「寓話」は、活動初期から楽曲を共に創造してきた盟友・カンザキイオリの神椿からの卒業を経てリリースされる、新体制となってから初のアルバム作品です。

KAMITSUBAKI STUDIOのプロデューサー・PIEDPIPERのキュレーションによる複数のクリエイター達との制作体制によるあらたな楽曲群「歌承曲」として、本作は新たな花譜像を描きだします。

今回もα、β、そしてαが同梱されているスペシャルボックスの3形態での発売であり、毎作好評となっている豪華同梱グッズも注目ポイントです。

パッケージ販売ページ:https://findmestore.thinkr.jp/blogs/features/kaf_4th_cd_guuwa

デジタル配信:https://phenomenon-record.lnk.to/Fable

また、発売に合わせてアルバム参加コンポーザーや花譜とゆかりのあるアーティスト・クリエイターからのコメントが本作の特設サイトに掲載されています。

アーティストとして成長を続ける花譜へ寄せられたメッセージをぜひ併せてご覧ください。

特設サイト:https://kaf.kamitsubaki.jp/fable/

記念コメント寄稿者(順不同):

Guiano/笹川真生/Neuron(Empty old Cit)/岡嶋かな多/Jazzin’park/大森靖子/廉/水槽/獅子志司/AMAMOGU/Mr.Adventure/MILKY/#KTちゃん/崎山蒼志/GLIM SPANKY/上坂すみれ/ツミキ/川サキ/梶裕貴/PALOW.

■発売を記念し、「寓話」のCDを含む店頭限定グッズを発売するPOP UP STORE、花譜とのセルフフォトが撮影できるスポットを展開

また、本作の発売を記念し2大コラボとして東京・大阪でのTOWER RECORDS POP UP STOREと全国8箇所でのセルフフォトスポット展開も実施中です。

TOWER RECORDS POP UP STOREでは、4th Album「寓話」を筆頭に、これまで店頭では購入が出来なかった花譜のCD、Blu-rayのカタログ、そしてPOP UP STORE開催を記念した数量限定オリジナルグッズを発売します。CDショップとのコラボレーションならではの“花譜オリジナルCDストレージBOX”や、今年9月に行われたライブ「神椿後楽園戦線 IN TOKYO DOME CITY HALL」では即完売した人気商品”チェキ風トレカ”の新ver. も発売。アルバムと共に注目のアイテムが揃う、またとない機会になっています。



セルフフォトブース「Photomatic」とのコラボレーションでは、全国8箇所に設置されたブースにて「寓話」をイメージしたオリジナルフレームを展開中。様々なポーズを取る花譜とのセルフフォト撮影を体験いただけます。

また、実施店舗のうちPhotomatic 渋谷道玄坂店では、12月26日(木)より外装も「寓話」特別仕様となります。

楽曲たちと併せて、コラボレーションを通して「寓話」の世界観をお楽しみください。

■花譜「寓話」 POP UP STORE

会期:2024年12月25日(水) ~ 12月29日(日)

時間:11:00 - 22:00 (店舗営業時間内)

会場:

<東京> タワーレコード渋谷店 1F

〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目22-14

<大阪> タワーレコード梅田NU茶屋町店

〒530-0013大阪府大阪市北区茶屋町10-12 NU chayamachi 6F

■POP UP STORE 限定グッズ

・「寓話α」イラストミニアクリルスタンド \2,000(税込)

・オリジナルCDストレージBOX \2,500(税込)

・ランダムチェキ風トレカ(全11種類ノーマル10種、シークレット1種) \700(税込)

・1会計につきアクリルスタンド、ストレージボックス5点まで

・ランダムチェキ風トレカ10点まで

・渋谷店、Nu茶屋町店共通、数量限定、無くなり次第終了となります。

■店頭購入先着数量限定特典

・4thアルバム「寓話」(各形態に限らず)購入者先着特典:

花譜「寓話」×タワーレコードコラボ・ポスター

・アーカイブパッケージ(CD,Blu-ray)・グッズ(税込\3,000以上)購入者先着特典:

花譜「寓話」オリジナルステッカー

■花譜「寓話」×Photomatic コラボ

ポスターオリジナルステッカー

開催期間:2024年12月23日(月)~2025年1月12日(日)

価格:各1回 1,000円(税込)(1枚出力+静止画・動画データ)

実施詳細:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000132579.html

■花譜 4th Album「寓話」商品情報

2024年12月25日(水)発売

特設サイト:https://kaf.kamitsubaki.jp/fable/

<収録曲>

01:かみのいないせかいで(Instrumental)

作曲・編曲:朝比奈健人

02:アポカリプスより

作詞・作曲・編曲:Neuron(Empty old City)

03:何者

作詞・作曲:Kanata Okajima, Hayato Yamamoto / 編曲 : Hayato Yamamoto

04:俯瞰する事象

作詞・作曲:廉 / 編曲:朝比奈健人

05:この世界は美しい

作詞・作曲・編曲:Guiano

06:スイマー

作詞・作曲・編曲:水槽

07:ホワイトブーケ

作詞・作曲・編曲:Neuron(Empty old City)

08:黄金の木

作詞・作曲:Neuron(Empty old City) 編曲:Isao Sudo/ 共同編曲:Neuron(Empty old City)

09:ダンダラボッチ

作詞・作曲:獅子志司 / 編曲:Numa

10:ゲシュタルト

作詞:Kanata Okajima, 栗原暁(Jazzin'park) / 作曲:Kanata Okajima, 久保田真悟 / 栗原暁(Jazzin'park) / 編曲:久保田真悟(Jazzin'park)

11:カルペ・ディエム

作詞:AMAMOGU / 作曲:Mr.Adventure,MILKY / 編曲:松田純一

12:スワン

作詞:紀里谷和明 / 作曲:Kanata Okajima / 編曲:菅原一樹

13:代替嬉々

作詞・作曲:大森靖子 / 編曲:大久保薫

14:Replaceable Goodbye

作詞・作曲・編曲:笹川真生

15:そしてまたはじめる(Instrumental)

作曲・編曲:朝比奈健人

■花譜 アーティストプロフィール

「KAMITSUBAKI STUDIO」始まりのバーチャルシンガー。



2018年、当時14歳にしてデビュー。

唯一無二の歌声と世界観を持つバーチャルアーティスト像を確立する。

「組曲」シリーズでのアーティスト・コラボレーションも話題となり、現在YouTube登録者数は100万人、総再生回数は3億回を突破。国内外に熱狂的なファンコミュニティが拡大中。

活動初期からのメインコンポーザー・カンザキイオリと生み出した楽曲は高い評価を受け、2022年8月、日本武道館でのワンマンライブ「不可解参(狂)」を開催。

2024年1月、代々木第一体育館で第2章の幕開けともいえる 4th ONE-MAN LIVE「怪歌」を開催、武道館に続きバーチャルシンガー単独公演として最大規模を更新する初のアリーナ公演を成功させた。

1年9ヶ月ぶりに今年12月に発売される花譜の4th ALBUM「寓話」は、盟友・カンザキイオリの神椿からの卒業を経てリリースされる、初のアルバム作品。

KAMITSUBAKI STUDIOのプロデューサーPIEDPIPERのキュレーションによる複数のクリエイター達との制作体制によるあらたな楽曲群「歌承曲」が収録される本作は新たな花譜像を描きだす。

未踏の世界へと突き進んでいくこの「ジュブナイルの続き」を目撃せよ。



Official Website:https://kaf.kamitsubaki.jp/

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト:https://kamitsubaki.jp/

(運営 株式会社THINKR:https://thinkr.jp/)