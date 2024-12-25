翔泳社12月新刊のご案内

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、社長：佐々木幹夫）は、2024年12月に以下の新刊タイトル15冊を刊行しました。

▼翔泳社12月の新刊

■化学的ポイントを知るとおいしい＆作りやすい チョコレートレシピ 実験して楽しむ22のお菓子

化学的原理を知って作る、おいしいチョコレートのお菓子。焼き菓子、ミニスイーツ、ケーキなど多数のレシピを掲載しています。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798182490

著：sachi_homemade ／ 発売日：2024年12月4日 ／ 定価：1,760円（本体1,600円＋税10%）

■データサイエンス1年生 Pythonで体験してわかる！会話でまなべる！

データサイエンスに必要な知識から基本的なデータの読み解き方、データの傾向や特徴をつかむ方法について解説します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798176017

著：森 巧尚 ／ 発売日：2024年12月4日 ／ 定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）

■これならわかる〈スッキリ図解〉障害者差別解消法 第2版

2024年4月に施行された改正障害者差別解消法をわかりやすく解説します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798187402

編著：二本柳 覚／ 発売日：2024年12月4日 ／ 定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

■暮らしの図鑑 ニューヨークの毎日 パワフルな街を自分らしく楽しむ工夫×基礎知識×NYをもっと深めるモノ・コト20

NY在住30年の著者が、パワフルな街を自分らしく楽しむ暮らし方のヒントを伝授します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798184784

著：島田 安紀子 ／ 発売日：2024年12月9日 ／ 定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

■GitLabに学ぶ パフォーマンスを最大化させるドキュメンテーション技術 数千ページにもわたるハンドブックを活用したテキストコミュニケーションの作法

オフィスを持たないフルリモート企業GitLab社のフルリモートを支えるドキュメンテーションの在り方を徹底解説します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798185705

著：千田 和央、監修：伊藤 俊廷、佐々木 直晴 ／ 発売日：2024年12月9日 ／ 定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

■ILLUSTRATION 2025

ポップカルチャーからネットカルチャーまで、世界が注目する日本のイラストシーンを横断した実力派作家150名を掲載しています。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798188515

編集：平泉 康児 ／ 発売日：2024年12月9日 ／ 定価：3,080円（本体2,800円＋税10%）

■トップコンサルタントの「戦略的」勉強法

仕事で結果を出し続ける人は何をどうやって学んでいるのか。一生使える「社会人のため」の学習法を解説します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798184173

著：横山 信弘 ／ 発売日：2024年12月11日 ／ 定価：1,650円（本体1,500円＋税10%）

■通関士教科書 通関士 完全攻略ガイド 2025年版

1冊で受験者を合格へ導く、通関士試験対策の頼れる定番書です。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798188997

著：ヒューマンアカデミー、監修：笠原 純一 ／ 発売日：2024年12月16日 ／ 定価：3,960円（本体3,600円＋税10%）

■電気教科書 第二種電気工事士［学科試験］はじめての人でも受かる！テキスト＆問題集 2025年版

オールカラーで学びやすい第二種電気工事士のテキスト＆問題集です。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798188867

著：早川 義晴 ／ 発売日：2024年12月16日 ／ 定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

■インサイドセールス 実践の教科書 立ち上げから組織づくり、事業成長まで

受注率を底上げする、インサイドセールスの現場ノウハウを丁寧に解説します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798187075

監修：栗原 康太、著：原 秀一、名生 和史、原口 拓郎 ／ 発売日：2024年12月18日 ／ 定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

■技術者のためのテクニカルライティング入門講座 第2版

生産性が向上し、相手に伝わる論理的な技術文書の書き方を解説します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798188423

著：高橋 慈子 ／ 発売日：2024年12月18日 ／ 定価：2,640円（本体2,400円＋税10%）

■9割の“普通の人”の最適解！「逆算ほったらかし」新NISA投資術

新NISA制度を最大限活用して「自分だけのマネーマシン」をつくる方法を大公開します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798188775

著：ぱすたお ／ 発売日：2024年12月18日 ／ 定価： 1,650円（本体1,500円＋税10%）

■福祉教科書 ケアマネジャー 完全合格過去問題集 2025年版

2025年10月に実施予定のケアマネジャー試験対策の過去問題集です。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798189178

著：ケアマネジャー試験対策研究会 ／ 発売日：2024年12月18日 ／ 定価：2,860円（本体2,600円＋税10%）

■現場で使える【訪問介護】サービス提供責任者 便利帖 第4版

サービス提供責任者のために、仕事の基本的な流れや情報の整理方法などについてやさしく解説しています。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798188522

著：田中 元 ／ 発売日：2024年12月23日 ／ 定価：2,530円（本体2,300円＋税10%）

■ソフトウェア透明性 攻撃ベクトルを知り、脆弱性と戦うための最新知識

ソフトウェア・サプライチェーンセキュリティの背景や脅威、対応する政府機関や民間団体の対応状況などについて体系的、網羅的にまとめた1冊です。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798187969

原著：Chris Hughes、Tony Turner、Allan Friedman、Steve Springett、翻訳：NRIセキュアテクノロジーズ ／ 発売日：2024年12月23日 ／ 定価：4,400円（本体4,000円＋税10%）