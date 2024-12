ディズニーキャラクターが勢揃いする『Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店』を開催！今年30周年を迎えたディズニー・アニメーション映画『ライオン・キング』の最新グッズも登場いたします。

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

■会期:2025年1月5日(日)~1月12日(日) [最終日午後6時終了]

■会場:伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

■特設サイト: https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/disney_10(https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/disney_10)

伊勢丹新宿店では、2025年1月5日(日)~1月12日(日)の期間中、本館6階 催物場にて「Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店」を開催いたします。本展は 「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」の愛すべきキャラクターたちが一堂に会するディズニー最大級のショッピング・イベントです。「魔法」をテーマにした新商品を中心に、三越伊勢丹限定・伊勢丹新宿店先行販売のアイテムを取り揃えております。2024年3月からスタートした『Disney THE MARKET』13会場も今回の伊勢丹新宿店が最後の開催店舗となります。是非この機会に会場へお越しくださいませ。

12月20日公開の超実写映画『ライオン・キング:ムファサ』の大型フォトスポットが登場!ディズニー・アニメーション映画『ライオン・キング』の新作グッズもいち早くご紹介

2024年で30周年を迎えたディズニー・アニメーション映画『ライオン・キング』。その原点にして、はじまりの物語である超実写映画『ライオン・キング:ムファサ』が12月20日に公開されました。その話題作の公開を記念し、伊勢丹新宿店に幅約8mの大型フォトスポットが登場します。またディズニー・アニメーション映画『ライオン・キング』の新作グッズもいち早くご紹介いたします。

【最新映画『ライオン・キング:ムファサ』フォトスポット】

※画像はイメージです。※デザインは変更になる場合がございます。

『ライオン・キング』商品特集

[三越伊勢丹限定] The Lion King/Tシャツ 5,001円 (M・L) The Lion King/トート バッグ 3,701円 (本体:約W37×H36×D11cm/持ち手部分:47cm)

ライオン・キング/パスケース 2,601円(本体見開きサイズ:約H11cm×W17cm ベルトサイズ:約12.5cm)

<シュタイフ> ディズニー ライオンキング30周年記念 ムファサとシンバ 84,700円 (ムファサ:約17cm、シンバ:約11cm)

The Lion King 699,380円 (額装サイズ:約W91.5×H68.5cm) ※画像はイメージです。

※受注生産となります。ご注文後、約90日でのお届けになります。

会場限定・会場先行アイテムの新作が登場!

[三越伊勢丹限定] <Disney SERIES CREATED by MOUSSY> SMILE KNIT CD / MICKEY 各11,990円 フリーサイズ(約着丈 57cm・身巾60cm)

[伊勢丹新宿店先行販売] ファンタジア <シンプルカラー> Tシャツ/ホワイト 4,400円 フリーサイズ(約身丈70cm・身幅 58cm・肩幅55cm・袖丈23cm)

[伊勢丹新宿店先行販売] ファンタジア<シンプルカラー> マグカップ 2,970円 (磁器/約直径8×H9cm)

[伊勢丹新宿店先行販売] ファンタジア<シンプルカラー> ピンバッジ POINTING 990円 約W2×H3cm

伊勢丹新宿店先行販売のアイテムが勢ぞろい!サマンサタバサグループ『FANTASIA』Collection

前回好評を博した<Samantha Thavasa>Disney100 Dream Collection。今回の『FANTASIA』Collectionは、サマンサタバサグループ全4ブランドで伊勢丹新宿店先行品をご用意いたしました。

[伊勢丹新宿店先行販売] <Samantha Thavasa> 左『ファンタジア』トートバッグ「ミッキーマウス」ver 36,300円 (約W28.5×H23×D11cm) 右『ファンタジア』トートバッグ「ほうき」ver 36,300円 (約W28.5×H23×D11cm)

[伊勢丹新宿店先行販売] <SAMANTHAVEGA> 『ファンタジア』フリルハンドバッグ 24,200円 (約W27×H18×D13cm)

[伊勢丹新宿店先行販売] <Samantha Thavasa Petit Choice> 『ファンタジア』ポーチ 12,100円 (約W16.5×H11×D6cm)

[伊勢丹新宿店先行販売] <Samantha Tiara> 『ファンタジア』ピアス 22,000円

ぬいぐるみのパン屋さん「Nuiパン店」が伊勢丹新宿店で先行オープン!

2月15日(土)に開店予定のぬいぐるみのパン屋さん「Nuiパン店」が、『Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店』にてプレ販売いたします。一足先にとっておきの「Nuiパン」を見つけてください。

ミッキー、ミニー 各2,640円 (C) Disneyドナルド、デイジー 各2,420円 (C) Disney

会場限定!日替り!お買いあげノベルティ

期間中、『Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店』会場にて、1会計につき税込3,000円以上お買いあげいただいた各日先着1,000名さまに「伊勢丹新宿店限定 日替りクリアカード」を1枚プレゼントいたします。

■お渡し場所:本館6階 催物場 特設カウンター

※デザインは変更になる場合がございます。

※数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

※当日のお買いあげレシートのみ有効。

※一部、お買いあげ金額加算対象外の商品がございます。

※レシート合算不可。

映画の半券ご呈示で、三越伊勢丹限定のノベルティがもらえる!

超実写『ライオン・キング:ムファサ』大ヒット上映記念 「新宿ピカデリー」映画半券ご呈示ノベルティキャンペーン

『Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店』の開催期間、会場にて、「新宿ピカデリー」で「ライオン・キング:ムファサ」をご覧いただいた映画半券をご持参の上、会場にて1点以上お買いあげいただいた先着500名さまに「三越伊勢丹限定 ムファサのポストカード」をプレゼントいたします。

■お渡し場所:本館6階 催物場 特設カウンター

※デザインは変更になる場合がございます。

※数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

※2024年12月20日(金)以降の映画半券が有効です。

※ノベルティのお渡しは、2025年1月12日(日)午後6時までとなります。

Disney THE MARKET とは

ディズニーの「今」を、ゲストにお届けする ウォルト・ディズニー・ジャパン最大級のショッピングイベントです。ディズニーの「魔法」をあなたに!

※価格はすべて税込です。

※画像は一部イメージです。

※商品の情報は予告なく改定、変更となる場合がございます。

※イベントの内容は、都合により変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。

