ディズニーキャラクターが勢揃いする『Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店』を開催！今年30周年を迎えたディズニー・アニメーション映画『ライオン・キング』の最新グッズも登場いたします。
■会期：2025年1月5日(日)～1月12日(日) [最終日午後6時終了]
■会場：伊勢丹新宿店 本館6階 催物場
■特設サイト： https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/disney_10(https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/disney_10)
伊勢丹新宿店では、2025年1月5日(日)～1月12日(日)の期間中、本館6階 催物場にて「Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店」を開催いたします。本展は 「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」の愛すべきキャラクターたちが一堂に会するディズニー最大級のショッピング・イベントです。「魔法」をテーマにした新商品を中心に、三越伊勢丹限定・伊勢丹新宿店先行販売のアイテムを取り揃えております。2024年3月からスタートした『Disney THE MARKET』13会場も今回の伊勢丹新宿店が最後の開催店舗となります。是非この機会に会場へお越しくださいませ。
12月20日公開の超実写映画『ライオン・キング：ムファサ』の大型フォトスポットが登場！ディズニー・アニメーション映画『ライオン・キング』の新作グッズもいち早くご紹介
2024年で30周年を迎えたディズニー・アニメーション映画『ライオン・キング』。その原点にして、はじまりの物語である超実写映画『ライオン・キング：ムファサ』が12月20日に公開されました。その話題作の公開を記念し、伊勢丹新宿店に幅約8ｍの大型フォトスポットが登場します。またディズニー・アニメーション映画『ライオン・キング』の新作グッズもいち早くご紹介いたします。
【最新映画『ライオン・キング：ムファサ』フォトスポット】
※画像はイメージです。※デザインは変更になる場合がございます。
『ライオン・キング』商品特集
［三越伊勢丹限定］ The Lion King/Tシャツ 5,001円 （M・L） The Lion King/トート バッグ 3,701円 （本体:約W37×H36×D11cm/持ち手部分：47cm）
ライオン・キング/パスケース 2,601円（本体見開きサイズ：約H11cm×W17cm ベルトサイズ：約12.5cm）
＜シュタイフ＞ ディズニー ライオンキング30周年記念 ムファサとシンバ 84,700円 (ムファサ：約17cm、シンバ：約11cm)
The Lion King 699,380円 （額装サイズ：約W91.5×H68.5cm） ※画像はイメージです。
※受注生産となります。ご注文後、約90日でのお届けになります。
会場限定・会場先行アイテムの新作が登場！
［三越伊勢丹限定］ ＜Disney SERIES CREATED by MOUSSY＞ SMILE KNIT CD / MICKEY 各11,990円 フリーサイズ（約着丈 57cm・身巾60cm）
［伊勢丹新宿店先行販売］ ファンタジア ＜シンプルカラー＞ Tシャツ/ホワイト 4,400円 フリーサイズ（約身丈70cm・身幅 58cm・肩幅55cm・袖丈23cm）
［伊勢丹新宿店先行販売］ ファンタジア＜シンプルカラー＞ マグカップ 2,970円 （磁器/約直径8×H9cm)
［伊勢丹新宿店先行販売］ ファンタジア＜シンプルカラー＞ ピンバッジ POINTING 990円 約W2×H3cm
伊勢丹新宿店先行販売のアイテムが勢ぞろい！サマンサタバサグループ『FANTASIA』Collection
前回好評を博した<Samantha Thavasa>Disney100 Dream Collection。今回の『FANTASIA』Collectionは、サマンサタバサグループ全4ブランドで伊勢丹新宿店先行品をご用意いたしました。
［伊勢丹新宿店先行販売］ ＜Samantha Thavasa＞ 左『ファンタジア』トートバッグ「ミッキーマウス」ver 36,300円 （約W28.5×H23×D11cm） 右『ファンタジア』トートバッグ「ほうき」ver 36,300円 （約W28.5×H23×D11cm)
［伊勢丹新宿店先行販売］ ＜SAMANTHAVEGA＞ 『ファンタジア』フリルハンドバッグ 24,200円 （約W27×H18×D13cm）
［伊勢丹新宿店先行販売］ ＜Samantha Thavasa Petit Choice＞ 『ファンタジア』ポーチ 12,100円 （約W16.5×H11×D6cm）
［伊勢丹新宿店先行販売］ ＜Samantha Tiara＞ 『ファンタジア』ピアス 22,000円
ぬいぐるみのパン屋さん「Nuiパン店」が伊勢丹新宿店で先行オープン！
2月15日(土)に開店予定のぬいぐるみのパン屋さん「Nuiパン店」が、『Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店』にてプレ販売いたします。一足先にとっておきの「Nuiパン」を見つけてください。
ミッキー、ミニー 各2,640円 (C) Disney
ドナルド、デイジー 各2,420円 (C) Disney
会場限定！日替り！お買いあげノベルティ
期間中、『Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店』会場にて、1会計につき税込3,000円以上お買いあげいただいた各日先着1,000名さまに「伊勢丹新宿店限定 日替りクリアカード」を１枚プレゼントいたします。
■お渡し場所：本館６階 催物場 特設カウンター
※デザインは変更になる場合がございます。
※数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。
※当日のお買いあげレシートのみ有効。
※一部、お買いあげ金額加算対象外の商品がございます。
※レシート合算不可。
映画の半券ご呈示で、三越伊勢丹限定のノベルティがもらえる！
超実写『ライオン・キング：ムファサ』大ヒット上映記念 「新宿ピカデリー」映画半券ご呈示ノベルティキャンペーン
『Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店』の開催期間、会場にて、「新宿ピカデリー」で「ライオン・キング：ムファサ」をご覧いただいた映画半券をご持参の上、会場にて1点以上お買いあげいただいた先着500名さまに「三越伊勢丹限定 ムファサのポストカード」をプレゼントいたします。
■お渡し場所：本館６階 催物場 特設カウンター
※デザインは変更になる場合がございます。
※数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。
※2024年12月20日(金)以降の映画半券が有効です。
※ノベルティのお渡しは、2025年1月12日(日）午後6時までとなります。
Disney THE MARKET とは
ディズニーの「今」を、ゲストにお届けする ウォルト・ディズニー・ジャパン最大級のショッピングイベントです。ディズニーの「魔法」をあなたに！
『Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店』
■会期：2025年 1月5日(日)～1月12日(日) [最終日午後6時終了]
■会場：伊勢丹新宿店 本館6階 催物場
■特設サイト: https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/disney_10
※価格はすべて税込です。
※画像は一部イメージです。
※商品の情報は予告なく改定、変更となる場合がございます。
※イベントの内容は、都合により変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。
【NEWS】
三越伊勢丹PR担当が発信する、メディア関係者さま向けサイトをOPENいたしました！
■メディア関係者さま向けサイト：https://www.isetan.mistore.jp/common/pr.html(https://www.isetan.mistore.jp/common/pr.html)