Wrike、主力ビジュアルコラボレーションプラットフォームを提供するKlaxoonの買収契約を締結

当資料は、2024年12月10日に米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。

最もインテリジェントなワークマネジメントプラットフォーム「Wrike」を提供するWrike(本社:米国カリフォルニア州サンディエゴ、以下Wrike)は、本日、従業員のエンゲージメントと生産性を向上させるオールインワンのビジュアルコラボレーションプラットフォームのプロバイダーであるKlaxoon(クラクスン)を、Eurazeo、Bpifrance、Sofiouestから買収する契約を締結したことを発表しました。フランスのレンヌに本社を置くKlaxoon(https://klaxoon.com/)は、デジタルホワイトボードと8種類のビジュアルコラボレーションツールおよびサービスを1つにしたプラットフォームをTotal、Accenture、LVMHなどの世界的な組織に提供しています。今回の買収により、Wrikeは、視覚的な思考整理と構造化されたワークマネジメントが1つになった、比類ないワークフロー効率を実現するインテリジェントな総合ソリューションとなります。

WrikeのCEOであるThomas Scottは次のように述べています。「Klaxoonの買収は、チームのコラボレーション、エンゲージメント、アイデア出しなど業務のあり方を大きく変えることになると考えています。Wrikeプラットフォームは、AIによる知見を通してワークマネジメントのあり方を変革する当社のソリューションWork Intelligence(R)(https://www.wrike.com/features/work-intelligence/)によって強化されています。Klaxoonが独自に開発したビジュアルコラボレーションAI(https://klaxoon.com/community-content/artificial-intelligence-new-features-available-in-your-klaxoon-boards)と合わせ、完全に統合されたAIによるワークフローへの移行を推進します。これは、当社のプラットフォームにまた一つ新たなツールが加わるというだけでなく、仕事のやり方を根底からくつがえし、創造、エンゲージメント、業務遂行を一つのシームレスな体験として統合するものです。WrikeとKlaxoonは、『職場におけるコラボレーションから摩擦をなくし完全に統合された業務環境を実現する』という大胆なビジョンを共有しています。WrikeのAIで強化されたワークマネジメント機能と、Klaxoonのビジュアルコラボレーション製品により、アイデアを行動に移し、プロジェクト概要を簡単に作成し、結果を活発な会議につなげることが可能となります。統合されたプラットフォームにより、製造業からプロフェッショナルサービスやハイテク産業までのあらゆる業界において、製品ライフサイクル、クライアントサービスデリバリー、研修制度、キャンペーン管理など、エンドツーエンドのワークフローを実現します」

Klaxoonの創業者 兼 会長のMatthieu Beucher氏は次のように述べています。「当社は継続的にイノベーションに注力することで、Klaxoonを業界屈指のSaaSプロバイダーに育て上げました。Wrikeの買収により、Klaxoonはグローバルな展開力と支援を得て、さらに高い価値をお客様に提供することができるようになります。Wrikeチームと連携して、ワークマネジメントとビジュアルコラボレーションの融合を推進していくことを楽しみにしています」

Wrikeが実施した、“構造化されていない業務の影響”に関する調査レポート「The Dark Matter of Work: The Hidden Costs of Work Complexities(https://www.wrike.com/ebook-dark-matter-of-work-report/)(業務のダークマター:業務の複雑さがもたらす隠れたコスト)」によると、業務が複数の異なるアプリケーションによってサイロ化され遂行できない場合、膨大な時間の浪費、プロジェクトの遅延や中止、従業員の離職が発生し、企業に何百万ドルもの損失をもたらす可能性があることが判明しました。Klaxoonの統合は、このような課題に直接対処し、エンゲージメントの高い簡素化されたワークフロー体験を創出し、複数のプラットフォームアイデアがなくても、創造的なアイデアを具体的な行動に移せるよう支援します。WrikeとKlaxoonはデジタルワークアプリケーション間の障壁を取り除き、業務が滞りなく流れるようになるためのエンドツーエンドのワークフローソリューションを創出します。

STGのマネージングディレクター、Sunit Mukherjeeは次のように述べています。「この買収により、Wrikeの提供価値を大幅に高め、より大きなマーケットに対して市場機会を拡大することができるようになります。ビジュアルコラボレーション機能をWrikeのワークマネジメントプラットフォーム内でネイティブ機能として提供することで、簡素化されたエンドツーエンドのワークフローにより、お客様に差別化された体験と優れたROIを提供します」

本取引は、慣習的な規制当局の承認に従います。取引は2025年第1四半期までに完了する予定であり、その後KlaxoonはWrikeと組織統合し、KlaxoonプラットフォームはWrikeの製品スイートに統合される予定です。

Klaxoonについて

Klaxoonは、創造力を高め、集合知を育てる革新的なソリューションで組織を支援するオールインワンのコラボレーションプラットフォームです。詳しくは https://klaxoon.com/ をご覧ください。

Wrike について

Wrike, Inc.は、最もインテリジェントで汎用性の高いワークマネジメントプラットフォーム「Wrike」を提供しており、あらゆるチーム、あらゆるユースケースに適用可能で、仕事の効率化、生産性の向上を支援します。「Wrike」のプラットフォームがもつ豊富な機能により、チームはデジタルワークフローを管理し、最も重要な仕事に集中し、可能性を最大化し、ビジネスの成長を加速させることができます。Siemens, Sony Pictures, Estee Lauder, Electrolux, Lyft, Ogilvy, Tiffany & Co.など、世界中の20,000を超える企業がさまざまな規模の業務を計画、管理、実行するためにWrikeを活用しています。Wrike, Inc.は、カリフォルニア州サンディエゴに本社を構えています。

詳細については、https://www.wrike.com/ja/ をご覧ください。