手元スイッチでパソコン2台を切り替えできる4K/60Hz対応パソコン自動切替器を発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、2台のパソコンを1組のHDMIディスプレイとUSBキーボード・マウスで切り替えて使用できる、4K/60Hz対応、手元スイッチ付き自動切替器「SW-KVM2WHUUS」を発売しました。
「周辺機器が1組だとケーブルの差し替えが面倒」「周辺機器が2組あるとデスクが狭い」といった経験はありませんか？本製品を導入すると1組の周辺機器を2台のパソコンで共有できます。
【掲載ページ】
品名：手元スイッチ付きパソコン自動切替器（4K対応、2:1）
品番：SW-KVM2WHUUS
標準価格：25,080円（税抜き \22,800円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=SW-KVM2WHUUS
手元スイッチでパソコン2台を切り替え
2台のパソコンを1組の周辺機器で共有して使えます。
HDMI出力ディスプレイ、USBキーボード、USBマウスを手元スイッチで切り替えるだけで簡単にパソコンを切り替えできます。
会議室にある周辺機器を、持ち込んだノートパソコンで使用できます。元からあるパソコンの接続は解除する必要がありません。
4K高解像度に対応
4K/3840×2160（60Hz、4:4:4）、4K/4096×2160（60Hz、4:4:4）の高解像度に対応します。
1920×1200（WUXGA）、1920×1080（フルHD）、ワイド画面出力にも対応します。
切り替えは手元スイッチで
ソフトウェアのインストールが不要で、接続するだけでパソコン2台を切り替えて使用できます。
Win/Mac両対応
Windows OS機とMac OS機の混在環境でも使用できます。
ディスプレイ・スピーカーのみでもOK
パソコン1台とゲーム機を切り替えるなど、キーボード・マウスは使用せず、HDMIのみ接続する場合も使用可能です。
多機能マウス・キーボードにも対応
キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので、特殊なドライバを有する多機能マウスやキーボードも使えます。
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【関連ページ】
パソコン切替器（KVM）
https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/cpu_ichiran.html#cable
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