【コスメキッチン】POP UP STORE「FUKU-ICHI by Cosme Kitchen」で限定アイテム発売！話題のキットも先行発売〈2024年12月26日（木）～2025年1月8日（水）〉

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が運営する、ナチュラル&オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」は2024年12月26(木)から2025年1月8日(水)の2週間限定で、ルミネ新宿2にて“自分を整え、福を迎える” POP UP STORE「FUKU-ICHI by Cosme Kitchen(フクイチ バイ コスメキッチン)」をオープンいたします。

POP UP STORE コンセプト

コスメキッチンは “自分を整え、福を迎える” をコンセプトに、POP UP STORE「FUKU-ICHI by Cosme Kitchen」を期間限定でオープンいたします。

年末年始は自分自身を整え、新たな年を心地よく迎えるためのセルフケアにぴったりな時期。「FUKU-ICHI by Cosme Kitchen」には、年末年始に取り入れてほしいセルフケアアイテムや、POP UP STORE限定発売アイテムなど、自分自身を整えることで福を迎えることができるアイテムを多数展開します。

POP UP STORE 先行発売・限定発売アイテム

「FUKU-ICHI by Cosme Kitchen」では、自分自身を整え、新たな年を心地よく迎えるためのセルフケアぴったりなアイテムを先行・限定で展開いたします。

「2025 プレミアムキット」7種

「2025 プレミアムキット」7種

2025年1月1日(水)よりCosme Kitchen・Biopleにて数量限定で発売予定の「2025 プレミアムキット」7種を、POP UP STOREお取り扱いのため2024年12月26日(木)より先行発売。 スキンケア、ヘアケア、ボディケア、インナーケア、人気のブランドキットなど、縁起の良いスターアイテムを詰め込んだ豪華ラインアップのお得なキット。いち早くゲットしたい方は要チェックです。

【はずれ無しのおみくじ付き!】コスメキッチン・ビープルにて毎年完売のお得な福袋が今年も登場!縁起の良いスターアイテムを詰め込んだ豪華ラインアップの「2025 プレミアムキット」を数量限定で発売

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003026.000018505.html

ON THE WILD SIDE(オンザワイルドサイド)

手付かずの自然で見つかる野生の植物をキー成分としたブランド。原料は100%天然由来・エッセンシャルオイル・合成保存料も不使用。肌に効果的な、樹齢1000年以上の木々や野生の植物をキー成分として使用。それぞれの製品は樹齢千年を超える木々から生成された、その細胞再生と無毒化の効果がある活性成分が用いられています。白樺の樹液とブナの芽の肌への効果は、いくつかの科学的研究でも証明されており、組み合わさることで、豊かで弾力のある肌を生みます。みずみずしさと自然な肌の再生を助け、使うたびになめらかになります。

naked fact(ネイキッドファクト)

あらゆる女性が、自身の身体、心、性と前向きに向き合える未来を目指したセルフケアブランド。ライフスタイルをより充実させてくれるプロダクトや、フェムテック、セクシャルウェルネスに特化したアイテムをより気軽に楽しくチャレンジし、身体や心に纏わるモヤモヤやタブーをポジティブに変換したいという想いから生まれました。

揺らぎやすいデリケートゾーンを整えるソープやケアオイルをPOP UP STORE限定展開。

注目の新ブランド

【StoneGallery Azabu】気持ちがととのう三つのお香

自分と向き合いたい時や、心を整えたい時にそっと寄り添ってくれる3種類のお香が入ったアソートタイプ。一つ一つ手作業で作られた天然石のお香立て付き。

縁結び 琥珀色(キンモクセイの香り)

縁切り 烏羽色(サンダルウッドの香り)

魔除け 伽羅色(セージの香り)



それぞれの用途に合わせて香りを楽しみながら、願いも書き込めるタイプのお香。

新年を迎える時期にぴったりなアイテムです。

華密恋(カミツレン)

華密恋は、1982年の創業以来、厳選した国産カモミールにこだわったスキンケアブランドです。華密恋薬用入浴剤は、国内で農薬を使わず栽培したカモミールから、独自の製法で抽出したカミツレエキス100%の薬用入浴剤(医薬部外品)です。カモミールの全草(花・葉・茎)を使用しその生命力すべてを活かしています。華密恋ドリンクは、国産カモミールの花を丁寧に抽出して作ったハーブドリンクです。朝からスッキリしたいときや健康管理に役立つのはもちろん、美しい肌へも導いてくれます。

キャンペーン

POP UP STOREオープン期間中、MA CARD FOR GO GREEN会員様限定で

お得なキャンペーンを実施いたします。

2024年12月26日(木)

・2BUY10% OFF キャンペーン

MA CARD FOR GO GREEN 会員様限定!2点以上お買い上げで10%OFFのキャンペーン *

・MA CARD FOR GO GREENポイント5倍のキャンペーン

※一部商品対象外となります。

ノベルティ

FUKU-ICHI by Cosme Kitchenでお買い上げのお客様に非売品 “POP UP STORE限定オリジナルバスソルト”をプレゼント!

複数の個性豊かなバスソルトをアソートしてご用意。新年を肌も心も清らかに迎えるためにぴったりなアイテムです。どの種類が入っているかお楽しみに。



※先着順でお渡しいたします。無くなり次第終了となります。

POP UP STORE情報

実施期間:2024年12月26日(木)~2025年1月8日(水)*

営業時間:11:00~21:00 (館の営業時間に準ずる)

実施店舗:ルミネ新宿 ルミネ2 2F EVENT SPACE

*2025年1月1日(水)は店休日となります。

コスメキッチンについて

肌や心に、おいしいものを。

すべては、あなたの肌や髪だけでなく、心までよろこぶものを届けるために。

Cosme Kitchenは世界中の個性豊かなナチュラル&オーガニックコスメを中心にアロマやハーブティー、雑貨や洗剤など、ナチュラルアイテムを取り揃えるセレクトショップ。

■公式WEB STORE:https://www.cosmekitchen-webstore.jp

■公式Instagram:https://www.instagram.com/cosmekitchen/

■公式X:https://twitter.com/cosmekitchen

■公式LINE:https://lin.ee/BMpMBj7

■公式TikTok:https://www.tiktok.com/@cosmekitchen_official?_t=8o3xz0RGIWQ&_r=1(https://www.tiktok.com/@cosmekitchen_official?_t=8o3xz0RGIWQ&_r=1)