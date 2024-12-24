「超xlsサービス」の紹介動画を公開しました
株式会社日立社会情報サービス（以下、日立社会情報サービス）は、データ分析により経営上の意思決定を支援する「超xlsサービス」についてより深くご理解いただくための動画を公式YouTubeチャンネルに公開しました。ぜひご覧ください。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2iTkoWK0Mbs ]
「超xlsサービス」について
「Qlik Sense」を基盤としたBIツールの活用により、Excel 業務の効率化を推進します。お客さまのさまざまな部門のさまざまなシーンでデータ分析に活用するのみならず、間接業務の削減、労働生産性の向上などの課題解決を図ることができます。
そして、ツールの提供に加え、バックオフィスのみなさんに、容易かつ迅速に活用していただくためのサポートもあわせて提供します。
「超xlsサービス」導入の9つのメリット
手作業・Excel マクロの削減、データの民主化（セルフ型分析）、分析要請への柔軟性、リステートの簡素化、データ提供の迅速化、新システム開発時の帳票簡素化、パッケージソフトへのアドオンレス化、メールレス化、ペーパーレス化
動画について
「超xlsサービス」の紹介動画は、当社公式YouTubeチャンネルに公開しています。
https://youtu.be/2iTkoWK0Mbs
「超xlsサービス」のWebサイト
https://www.hitachi-sis.co.jp/sp/beyondxls/index.html?utm_source=nr&utm_medium=nr241224&utm_campaign=company(https://www.hitachi-sis.co.jp/sp/beyondxls/index.html?utm_source=nr&utm_medium=nr241224&utm_campaign=beyondxls)
商標注記
- Excel は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Qlik、Qlik Senseは、QlikTech International ABの商標または登録商標です。
- その他記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
お問い合わせ先
株式会社日立社会情報サービス CSR部 広報グループ [担当:森崎・照屋]
〒140-0013
東京都品川区南大井6丁目26番3号 大森ベルポートD館17階
お問い合わせフォーム:
https://inquiry.hitachi-sis.co.jp/webapp/form/24221_pvjb_8/index.do?a=43&utm_source=nr&utm_medium=nr241224&utm_campaign=company(https://inquiry.hitachi-sis.co.jp/webapp/form/24221_pvjb_8/index.do?a=43&utm_source=nr&utm_medium=nr241224&utm_campaign=beyondxls)
以上