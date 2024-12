出版社アルクと京都市・京都市観光協会が共同制作した『キクタン英会話 【京都編】』京都観光のお土産としても語学書が人気！？　発売から２ヶ月で売れ行き好調

株式会社アルク

株式会社アルク(本社:東京都品川区、代表取締役社長:天野智之)が刊行した、京都市および公益社団法人京都市観光協会との共同制作による『キクタン英会話 【京都編】』が、発売から2ヶ月で京都市内の書店にて600冊以上の販売を記録したことをお知らせします。シリーズ累計550万部のキクタンシリーズから誕生した同書は、京都に住む人・働く人、また京都へ観光に訪れる全国の皆さまから幅広い支持を得ています。

発売2ヶ月足らずで600冊以上販売、語学書では異例の売れ行き

『キクタン英会話 【京都編】』は今年10月18日の発売以来、好調に販売数を伸ばし、2ヶ月足らずで京都市内の書店にて600冊以上売れております(キクタンシリーズ累計は550万部超え)。これは当初の予測値の2.5倍以上の初速であり、語学書としては異例です。コロナ禍が明け、インバウンドの旅行需要が回復するどころか、過去最高の水準で推移する「京都」が題材であることも、販売を大きく後押ししていると感じています。

京都市が発表した「令和5年 京都観光総合調査結果」によると、外国人宿泊客数は535万7千人と過去最高を記録。この流れで2024年も推移すると政府が見通しており、世界中から京都観光への人気はますます高まることでしょう。

町の賑わいが加速する中で、グローバルな対応が求められるシーンが急増しています。時間や高額のお金をかけずに、楽しく無理なく市井の皆さまが外国人観光客とコミュニケーションをとるために「京都の町そのものを英会話教室にできたら・・・」と、『キクタン英会話 【京都編】』の制作に着手した経緯があります。そのため、試験のための英語ではなく日々の実生活や仕事などで、身近に使う英語が学べることを大前提とし、語学書初となるローカライズ=地域に特化した内容を加味して構成しました。また、それに賛同いただいた京都市および京都市観光協会のお力添えにより、京都市職員へのアンケートを実施。回答結果から得られたニーズや体験談に基づいて、書籍内のコンテンツに反映させました。それにより日常業務や日常生活に根差すリアリティある語学書が完成しました。

予想外な需要拡大!『キクタン英会話 【京都編】』が京都土産に

本書は京都近辺にお住まいの一般の皆さまや地域事業者の方々に手に取ってもらうことを考えておりましたが、私どもの予想を超えて、京都以外から観光に来られた方が、京都のお土産として購入するというニーズが高まっています。京都駅八条口の駅構内にある、飲食店や土産店が軒を連ねる商店街「みやこみち」。この中に店舗を構える「ふたば書房」での売れ行きが大変好調だとのお声をいただきました。写真のように、”京都みやげ”として店頭で『キクタン英会話 【京都編】』の専用コーナーを設けていただき、これにより販売数は右肩上がりだとのことです。年末年始には、各地から京都に里帰りされる方々が、地元について英語でなんと説明するかを学んだり、京都旅行に来られた方が、外国人観光客との対話の機会に遭遇して、改めて英語に必要性に目覚めるなど、需要が加速することが予想されます。

ふたば書房京都駅八条口店様

ふたば書房 京都駅八条口店

住所:京都市下京区東塩小路釜殿町31-1 近鉄名店街みやこみち

電話:075-681-0880

営業時間:09:00~22:00

Xアカウント:https://x.com/futabaeki

https://www.books-futaba.co.jp/shopinfo.html#e

京都観光大使 吉岡里帆さん(女優)京都観光大使 吉岡里帆さん(女優)も本書を推薦!

―京都を舞台に国際交流をする。

あなたの言葉が親交を深める、

旅はもっと特別になる。―

本の特徴を紹介

<短期間で楽しく身に付く3ステップ学習>

目で見るだけでは、英語はなかなか身に付かないもの。本書では、1.覚えるべき英文を「チャンツ」(リズミカルな音楽)にのって学習し、2.会話の中で復習、最後に3.ロールプレイで、日本人役になりきって発話練習するという、「3ステップ学習」を採用しています。学習期間は23日。学ぶ英文は1日12個だけなので、負担なく、飽きずに続けられます。言いたいことが英語で出てこない、英語が伝わらない、英語が聞き取れない、という不満を解決します。

<本書の構成>

Chapter 0 基本フレーズ 12/Chapter 1 交流/Chapter 2 道案内/Chapter 3 街角/Chapter 4 交通/Chapter 5 食事/Chapter 6 買い物/Chapter 7 観光/Chapter 8 マナー/Chapter 9 社会・文化/Chapter 10 トラブル/Chapter 11 お願い・注意

★ダウンロード音声 英語&日本語 約2時間54分

<こんなことが言えるようになります>

道が碁盤の目のようです。⇒The streets are like a grid.

参拝の仕方を知っていますか?⇒Do you know how to worship?

舞妓は無断で撮影できません。⇒You can’t take pictures of maiko without asking.

食べ物を残すともったいないです。⇒It would be a waste if you left any.

烏丸御池駅で地下鉄東西線に乗り換えます。⇒Change at Karasuma-Oike Station to the Tozai Subway Line. など

『キクタン英会話【京都編】』書影

商品情報

【タイトル】キクタン英会話 【京都編】

【URL】https://book.alc.co.jp/book/b10092412.html

【価格】1,760円(税込)

【サイズ】B6変型、縦168×横131×厚さ12mm、184ページ

【ISBNコード】978-4-7574-4213-9

【編集】株式会社アルク 出版編集部

【制作協力】京都市・(公社)京都市観光協会