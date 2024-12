シークフェルト音楽学院中等部ミニAlbum「Kleinod」本日リリース！

株式会社ブシロード

ミュージカル×アニメーションによる、二層展開式エンターテインメント「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」

2021年11月のお披露目以降、舞台、ライブと幅広く活動を続けてきたシークフェルト音楽学院中等部より、待望のミニAlbumが登場! 本ミニAlbumにはシークフェルト音楽学院中等部初のユニット楽曲含む全6曲を収録。

「瞬くキズナ」は、大賀美詩呂(CV:松澤可苑)、高千穂ステラ(CV:青木陽菜)、小鳩良子(CV:深川瑠華)の3人による楽 曲。

爽やかな曲調と共にのせて届けられる歌詞は、戸惑いや悩みがある人の背中を押してくれる1曲となっている。

「待ち切れないTeaParty」は、小鳩良子(CV:深川瑠華)、高千穂ステラ(CV:青木陽菜)、海辺みんく(CV:久家 心)の3人 による楽曲。

憧れの先輩たちとのお茶会の準備に奮闘する3人をポップな曲調と共に描いた1曲となっている。

「アストレア」は大賀美詩呂(CV:松澤可苑)、森保クイナ(CV:佐當友莉亜)の2人による楽曲。 恋い焦がれる相手を巡って争う王様と騎士を描いた1曲となっている。

「ブルームーン」は小鳩良子(CV:深川瑠華)、海辺みんく(CV:久家 心)の2人による楽曲。 少し切ないメロディと『少しの後悔』を抱えた夜明けを待つ歌詞が印象的な1曲となっている。

「butterfly」は高千穂ステラ(CV:青木陽菜)、森保クイナ(CV:佐當友莉亜)の2人による楽曲。 ロックチューンにのせて届けられる2人の力強い歌声に注目した1曲となっている。

「憧れた空からの眺め」は中等部5名の絆を感じられる楽曲。 新たな旅立ちを謳うエモーショナル1曲となっている。

【商品情報】

シークフェルト音楽学院中等部 ミニAlbum「Kleinod」

発売日:2024年12月25日 (水)

価格:2,750円(税込)

商品詳細: https://bushiroad-music.com/musics/brmm-10872/

<収録内容>

1.瞬くキズナ/大賀美詩呂・高千穂ステラ・小鳩良子

2.待ちきれないTeaParty/小鳩良子・高千穂ステラ・海辺みんく

3.アストレア/大賀美詩呂・森保クイナ

4.ブルームーン/小鳩良子・海辺みんく

5.butterfly/高千穂ステラ・森保クイナ

6.憧れた空からの眺め/シークフェルト音楽学院中等部

<封入特典>

・少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The STAGE 中等部- 第4弾 最速先行抽選申込券

・ヴァイスシュヴァルツPRカード1枚(全5種)

■中等部主演舞台 第4弾「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The STAGE 中等部- Rerise」2025年6月7日(土)より開演!

<公演概要>

公演名:少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The STAGE 中等部- Rerise 日程 :2025年6月7日(土)~6月14日(土)

会場 :飛行船シアター

<チケット>

チケット料金

S席 \15,000 (1階席前方エリア・特典付)

A席 \11,000 (特典付)

B席 \9,000

※未就学児入場不可 ※お座席によっては一部演出が見えにくくなる場合がございます。

最速先行お申し込み期間

12月25日(水)~2025年1月19日(日)

お申し込みはこちらから:https://eplus.jp/serial/musical/stage_siegfeld_rerise/

※先着ではございません

公演詳細はこちら:https://revuestarlight.com/musical/stage_siegfeld_rerise/

■「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」とは...

「ミュージカル」と「アニメメーション」が相互にリンクし展開していく、新感覚のメディアミックスライブエンターテインメント。 2017年にプロジェクト初舞台を上演後、 2018年に主要キャストがそのままアニメ・ゲームでキャラクターの声優を担当し、 2021年にはアニメーション映画「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」を上映。 ミュージカル、アニメ、舞台、朗読劇、コミカライズ、ゲームなど幅広く展開し、

2024年8月に「舞台奏像劇 遙かなるエルドラド」をコンソールゲームとして発売。 2024年11月にはゲームのシナリオを原作とする「-The MUSICAL- 別れの戦記」を上演しコンテンツの可能性を広げた。

