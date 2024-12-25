生産現場DXを推進するビットクォーク、日本最大級の製造業DX展示会「スマート工場EXPO」への出展およびオフラインセミナーに登壇
ビットクォーク株式会社
ビットクォーク株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：小森雄斗、以下「ビットクォーク」）は、2025年1月22日（水）から24日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第9回スマート工場EXPO -IoT/AI/FAによる製造革新展-」に出展します。
会期：2025年1月22日（水）- 24日（金）
テーマ：生産計画と工程設計で現場を変革！リードタイムは適切ですか？
来場登録はこちら :
https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1243532874132859-QPB
ビットクォーク株式会社
ビットクォーク株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：小森雄斗、以下「ビットクォーク」）は、2025年1月22日（水）から24日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第9回スマート工場EXPO -IoT/AI/FAによる製造革新展-」に出展します。
ビットクォークは、生産ラインシミュレーター「assimee（アシミー）」を活用した生産現場DXソリューションを展示し、製造業の生産性向上、コスト削減、そしてサプライチェーン最適化を実現する革新的な技術をご紹介します。
また、オフラインセミナーでは、生産現場の具体的な課題への解決策としてのシミュレーションと、シミュレーションがもたらす未来の可能性をお話しします。
第9回スマート工場EXPO -IoT/AI/FAによる製造革新展-
会期：2025年1月22日（水）- 24日（金）
時間：10:00 - 17:00
会場：東京ビッグサイト 南ホール/東8ホール
ビットクォークブース番号：南4ホール S33-13
出展製品：生産ラインシミュレーター assimee（アシミー）
オフラインセミナー内容
テーマ：生産計画と工程設計で現場を変革！リードタイムは適切ですか？
日時：2025年1月24日（金）13:00 - 13:30
会場：南ホール2階「新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~ 会場（南１.）」
来場登録はこちら :
https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1243532874132859-QPB
セミナーでは、assimeeを活用したリードタイム短縮やボトルネック解消を目指す実践的なアプローチを交え、生産現場の課題解決に貢献するソリューションをご提案します。
お問い合わせ先
ビットクォーク株式会社
東京都千代田区神田和泉町1番地6-16ヤマトビル405
HP：https://bit-quark.com
問い合わせフォーム：https://bit-quark.com/inquiry