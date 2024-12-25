【鹿児島県大隅地方】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、鹿児島県大隅地方に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 株式会社ナンチク（鹿児島県曽於市）：705人

2位. 社会医療法人恒心会（鹿児島県鹿屋市）：637人

3位. サンキョーミート株式会社（鹿児島県志布志市）：630人

4位. 医療法人青仁会（鹿児島県鹿屋市）：610人

5位. 鹿児島きもつき農業協同組合（鹿児島県鹿屋市）：576人

6位. そお鹿児島農業協同組合（鹿児島県曽於市）：536人

7位. 株式会社財宝（鹿児島県垂水市）：485人

8位. 医療法人愛誠会（鹿児島県曽於市）：369人

9位. 社会福祉法人恵仁会（鹿児島県鹿屋市）：363人

10位. 園田陸運株式会社（鹿児島県垂水市）：360人

11位. 医療法人左右会（鹿児島県志布志市）：310人

12位. 有限会社鹿屋電子工業（鹿児島県鹿屋市）：282人

13位. 株式会社きたやま（鹿児島県鹿屋市）：260人

14位. 公益社団法人肝属郡医師会（鹿児島県錦江町）：254人

15位. 公益社団法人曽於医師会（鹿児島県曽於市）：250人

16位. 株式会社ジャパンファーム（鹿児島県大崎町）：232人

17位. 鹿児島部品株式会社（鹿児島県鹿屋市）：231人

18位. 有限会社フレッシュミネサキ（鹿児島県鹿屋市）：204人

19位. 有限会社オール九州サービスセンター（鹿児島県鹿屋市）：202人

20位. 医療法人参篤会（鹿児島県曽於市）：198人

21位. 医療法人共生会（鹿児島県志布志市）：193人

22位. 株式会社ジェーエフフーズ（鹿児島県鹿屋市）：179人

23位. 株式会社山坂（鹿児島県鹿屋市）：169人

24位. サンテグレ株式会社（鹿児島県曽於市）：165人

25位. 南州農場株式会社（鹿児島県南大隅町）：163人

25位. 医療法人秋津会（鹿児島県鹿屋市）：163人

27位. 株式会社エビス（鹿児島県東串良町）：150人

27位. 有限会社大崎食肉加工センター（鹿児島県鹿屋市）：150人

29位. 志布志東洋埠頭株式会社（鹿児島県志布志市）：148人

30位. 株式会社サクラクレパス鹿児島工場（鹿児島県鹿屋市）：142人

※主なランキング詳細

鹿児島県曽於市：https://salesnow.jp/db/reports/277306

鹿児島県鹿屋市：https://salesnow.jp/db/reports/558039

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db