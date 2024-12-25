【鹿児島県薩摩地方】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、鹿児島県薩摩地方に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 株式会社ニシムタ（鹿児島県鹿児島市）：2,589人

2位. 株式会社鹿児島銀行（鹿児島県鹿児島市）：2,358人

3位. 公益財団法人慈愛会（鹿児島県鹿児島市）：2,211人

4位. 株式会社エーコープ鹿児島（鹿児島県鹿児島市）：1,631人

5位. 株式会社タイヨー（鹿児島県鹿児島市）：1,625人

6位. 南国殖産株式会社（鹿児島県鹿児島市）：1,534人

7位. 社会医療法人緑泉会（鹿児島県鹿児島市）：1,510人

8位. マルイ食品株式会社（鹿児島県出水市）：1,315人

9位. 株式会社新日本科学（鹿児島県鹿児島市）：1,286人

10位. 生活協同組合コープかごしま（鹿児島県鹿児島市）：1,239人

11位. 株式会社イケダパン（鹿児島県姶良市）：1,225人

12位. 鹿児島医療生活協同組合（鹿児島県鹿児島市）：1,196人

13位. 公益社団法人昭和会（鹿児島県鹿児島市）：1,155人

14位. 株式会社Ｍｉｓｕｍｉ（鹿児島県鹿児島市）：1,061人

15位. 南九州福山通運株式会社（鹿児島県鹿児島市）：951人

16位. 医療法人玉昌会（鹿児島県鹿児島市）：926人

17位. 国立大学法人鹿児島大学（鹿児島県鹿児島市）：908人

18位. 株式会社山形屋（鹿児島県鹿児島市）：885人

19位. イタックス株式会社（鹿児島県鹿児島市）：872人

20位. 南国交通株式会社（鹿児島県鹿児島市）：862人

21位. 株式会社南日本銀行（鹿児島県鹿児島市）：828人

22位. 株式会社オーリック（鹿児島県鹿児島市）：794人

23位. 加治木産業株式会社（鹿児島県姶良市）：788人

24位. 鹿児島くみあいチキンフーズ株式会社（鹿児島県鹿児島市）：754人

25位. 公益社団法人鹿児島共済会（鹿児島県鹿児島市）：721人

26位. 株式会社フレッシュ青果（鹿児島県鹿児島市）：703人

27位. 株式会社南日本総合サービス（鹿児島県鹿児島市）：692人

28位. 株式会社ＪＡ食肉かごしま（鹿児島県鹿児島市）：687人

29位. 城山観光株式会社（鹿児島県鹿児島市）：685人

30位. 医療法人誠心会（鹿児島県日置市）：656人

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db