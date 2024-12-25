【鹿児島県奄美地方】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、鹿児島県奄美地方に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 一般社団法人全国個人事業主支援協会（鹿児島県奄美市）：2,458人

2位. あまみ農業協同組合（鹿児島県龍郷町）：652人

3位. 奄美医療生活協同組合（鹿児島県奄美市）：356人

4位. 公益社団法人大島郡医師会（鹿児島県奄美市）：203人

5位. 株式会社奄美航空（鹿児島県奄美市）：164人

6位. 医療法人南溟会（鹿児島県徳之島町）：136人

7位. 社会福祉法人竜泉会（鹿児島県龍郷町）：135人

8位. 大島石油株式会社（鹿児島県奄美市）：127人

9位. 奄美信用組合（鹿児島県奄美市）：103人

9位. 竹山産業開発株式会社（鹿児島県奄美市）：103人

11位. 医療法人碧山会（鹿児島県奄美市）：102人

12位. 西南水産株式会社（鹿児島県瀬戸内町）：101人

12位. 竹山建設株式会社（鹿児島県奄美市）：101人

14位. マルエーフェリー株式会社（鹿児島県奄美市）：93人

15位. 村上建設株式会社（鹿児島県奄美市）：92人

16位. 奄美大島信用金庫（鹿児島県奄美市）：91人

17位. 株式会社しまバス（鹿児島県奄美市）：89人

17位. 社会福祉法人奄美市社会福祉事業団（鹿児島県奄美市）：89人

19位. 社会福祉法人奄美同仁会（鹿児島県徳之島町）：88人

19位. 社会福祉法人ともお会（鹿児島県知名町）：88人

21位. 株式会社プリシアリゾート与論（鹿児島県与論町）：75人

22位. 社会福祉法人和泊町社会福祉協議会（鹿児島県和泊町）：73人

22位. 有村商事株式会社（鹿児島県奄美市）：73人

24位. 株式会社グリーンストア（鹿児島県奄美市）：72人

25位. 株式会社義村商店（鹿児島県徳之島町）：70人

26位. 里見海運産業株式会社（鹿児島県奄美市）：62人

27位. 株式会社南海日日新聞社（鹿児島県奄美市）：61人

28位. 社会福祉法人奄美慈敬会（鹿児島県瀬戸内町）：59人

29位. 社会福祉法人恵寧会（鹿児島県奄美市）：56人

30位. 吉田商事株式会社（鹿児島県奄美市）：55人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db