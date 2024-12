AIセキュリティスタートアップSherLOCK 「OWASP TOP10 for LLM 2025」準拠 生成AIリスクアセスメントサービス「SherLOCK TOP10 for LLM」をローンチ

SherLOCK株式会社AIセキュリティスタートアップSherLOCK株式会社は、OWASP TOP10 for LLM 2025版に準拠した生成AIリスクアセスメントサービス「SherLOCK TOP10 for LLM」をローンチ致しましたのでご報告させていただきます。

AIセキュリティスタートアップSherLOCK株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:築地テレサ)は、「OWASP Top 10 for LLM Applications 2025」(以下、OWASP Top 10 for LLM 2025)に準拠した包括的な生成AIリスクアセスメントサービス「SherLOCK Top 10 for LLM」をローンチ致しましたのでご報告させていただきます。

■【サービス概要:生成AIリスクアセスメントサービス「SherLOCK TOP10 for LLM」】

生成AIリスクアセスメントサービス「SherLOCK TOP10 for LLM」は、急速に普及が進む生成AI技術を企業が安全に活用するための総合的なリスクアセスメントサービスです。生成AI導入前および導入後に、OWASP Top 10 for LLM 2025のAIセキュリティのリスク分類に基づき、どういったAIリスクがあるかを評価し、生成AI活用において生じるリスクへの評価に加えて実践的な対策をご提示致します。

本サービスは以下の特長を持ちます:

- 包括的なリスク評価:OWASP Top 10 for LLM 2025で示された最新のAIセキュリティリスクに対応し、プロンプトインジェクションをはじめとする10の重要な脅威カテゴリーを網羅。- 実践的な対策提案:各リスクに対する具体的な予防策と緩和策をご提案。アセスメント結果を踏まえ、より実践的で効果的な対策を提案。- カスタマイズ可能な評価: 企業の規模やAI利用状況に応じて、評価範囲をカスタマイズ可能。

生成AI導入前後で安心・安全に生成AIを利用したいお客様は、ぜひ下記SherLOCKのお問い合わせフォームまたはメールアドレスからご連絡ください。



OWASP Top10 for LLM Applications 2025【OWASP Top10 for LLM Applications 2025とは】

「OWASP Top 10 for LLM Applications 2025」は、大規模言語モデル(LLM)アプリケーションに特化した世界的に参照されるAIセキュリティリスクのガイドラインです。このOWASPが発行するガイドラインは、LLMの普及に伴って増加するAIセキュリティ上の課題に対処するために作成されました。LLMアプリケーションの開発者やセキュリティの専門家が、潜在的なリスクを理解し、適切な対策を講じるための重要なリソースとなっています。2025年版では、Unbounded Consumption(無制限の消費)やVector and Embedding Weaknesses(ベクトルと埋め込みの弱点)など、LLMの実際の利用から浮かび上がった新たなリスクにも焦点を当てています。

AIセキュリティスタートアップSherLOCK株式会社【SherLOCK株式会社について】

SherLOCK株式会社は、AIセキュリティと機密データ保護を強化するための先進的なAIセキュリティソリューションを提供するスタートアップです。私たちのミッションは、”安全と信頼が確保されたAIを社会に実現し、AIイノベーションの繁栄が世界中のあらゆる人々の幸せに貢献する世界を実現すること”です。SherLOCKのAIセキュリティソリューションの開発と提供を通じて、ビジネス、政府、アカデミアといった産官学の架け橋となり、科学的根拠に基づくAIセキュリティソリューションを社会で実装し、AIイノベーションの繁栄が世界中のあらゆる人々の幸せに貢献するよう支援します。

■ 【会社概要】

- 会社名:SherLOCK株式会社 (SherLOCK, Inc.)- 代表者:代表取締役CEO 築地テレサ- 設立日:2024年01月- 所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目9-1麻布台ヒルズガーデンプラザB 5階TOKYO VENTURE CAPlTAL HUB内- 事業内容:AIセキュリティソリューションの開発・販売・提供- URL:https://shlck.com/

■ 【お問い合わせ先】

- SherLOCK Webサイト:https://shlck.com/
- SherLOCK Noteサイト:https://note.com/sherlock_ai
- お問い合わせ / お客様サポート窓口:contact@shlck.com

以上