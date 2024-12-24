株式会社日立社会情報サービス

株式会社日立社会情報サービス（以下、日立社会情報サービス）は、知財戦略の策定や知財管理に関するさまざまな課題を解決する「知財管理ソリューション」についてより深くご理解いただくための動画を公式YouTubeチャンネルに公開しました。ぜひご覧ください。

「知財管理ソリューション」について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zFXYZitpUWY ]

企業の事業戦略には欠かせない知財業務。

当社は日立製作所（以下、日立）と連携し知財管理ソリューションを通して、知財業務を包括的にサポートします。社内外の関係者をつなぎ、知財管理における業務の効率化とそれを支えるデータ精度を追求し、経営層へ適切な情報を提供。知財活動から経営・事業活動まで企業のさらなる成長に貢献します。

「知財管理ソリューション」で提供する３つのソリューション

知的財産管理システム「PALNET／MC6」

知財管理の共有と効率化を図り、企業の知財戦略への貢献を支援します。

特許情報提供サービス「Shareresearch」

世界98の国と地域の高度な特許情報をサポートし、 精度の高い特許検索環境を提供します。

特許情報分析ソリューション（特許情報分析サービス・分析業務支援ソリューション）

知財・特許情報の分析・調査を効率化し、企業における事業戦略の立案を支援します。

動画について

「知財管理ソリューション」の紹介動画は、当社公式YouTubeチャンネルに公開しています。

https://youtu.be/zFXYZitpUWY

「知財管理ソリューション」のWebサイト

https://www.hitachi-sis.co.jp/service/chizai/index.html?utm_source=nr&utm_medium=nr241224&utm_campaign=company(https://www.hitachi-sis.co.jp/service/chizai/index.html?utm_source=nr&utm_medium=nr241224&utm_campaign=company)

お問い合わせ先

株式会社日立社会情報サービス CSR部 広報グループ [担当:森崎・照屋]

〒140-0013

東京都品川区南大井6丁目26番3号 大森ベルポートD館17階

お問い合わせフォーム:

https://inquiry.hitachi-sis.co.jp/webapp/form/24221_pvjb_8/index.do?a=43&utm_source=nr&utm_medium=nr241224&utm_campaign=company(https://inquiry.hitachi-sis.co.jp/webapp/form/24221_pvjb_8/index.do?a=43&utm_source=nr&utm_medium=nr241224&utm_campaign=company)

以上