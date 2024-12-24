「22/7 CHARACTER LIVE 2024 ～RED or WHITE？～」を記念してナナニジキャラクターのホロモデルを予約販売開始
株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、秋元康総合プロデュースのSony MusicとANIPLEXがタッグを組んだデジタル声優アイドルプロジェクト「22/7(ナナブンノニジュウニ)」のデジタルフィギュア「ホロモデル」化を決定し、2024年12月24日（火）より予約販売を開始いたします。
※使用開始可能時期は来年1月中を予定しています。
■商品情報
デジタルフィギュアビューワーアプリ「ホロモデル（HoloModels）」は、スマートフォンやMeta Quest 2／pro／3／3sなどを通じて、アニメやゲームの公式キャラクターのデジタルフィギュアを鑑賞できます。
表情・ポーズ・サイズを自由に変更し、等身大に拡大したり、スマートフォンやMRデバイスを活用して現実世界にキャラクターを配置したりすることが可能です。
外出先での記念撮影や聖地巡礼など好きな場所でご利用いただけます。
キャラクターとの記念写真は、ぜひXで「＃ホロモデル」を付けて投稿ください。
また、本商品はホロモデル専用ディスプレイ「ホロモデリンク(HoloModeLink)」にも対応しているため、スマートフォンでの鑑賞に依存せず、ホロモデリンクにデジタルフィギュアを映してインテリアとしてキャラクターを飾ることができます。
ホロモデル一つで自身の生活スタイルに合わせた楽しみ方ができる商品です。
■商品一覧
販売先：XMarket(オンライン販売)
価格：各3,850円(税込)
▼斎藤ニコル ホロモデル本体 『22/7』
https://xr-marketplace.com/package/1703
▼滝川みう ホロモデル本体 『22/7』
https://xr-marketplace.com/package/1704
▼藤間桜 ホロモデル本体 『22/7』
https://xr-marketplace.com/package/1705
▼一之瀬蛍 ホロモデル本体 『22/7』
https://xr-marketplace.com/package/1706
▼織原純佳 ホロモデル本体 『22/7』
https://xr-marketplace.com/package/1707
▼桐生塔子 ホロモデル本体 『22/7』
https://xr-marketplace.com/package/1708
▼瀬良穂乃花 ホロモデル本体 『22/7』
https://xr-marketplace.com/package/1709
▼西浦そら ホロモデル本体 『22/7』
https://xr-marketplace.com/package/1710
▼氷室みず姫 ホロモデル本体 『22/7』
https://xr-marketplace.com/package/1711
■ホロモデル対応デバイス
・スマートフォン：iOS ／ Android
対応端末についてはこちら：https://xr-marketplace.com/faq
・VRデバイス：Meta Quest 3S ／ Meta Quest 3 ／ Meta Quest Pro ／ Meta Quest 2
・ホロモデリンク
※2025年3月末より発送予定です。ご予約ページ：https://booth.pm/ja/items/6209296
アプリのダウンロードはこちら： https://xr-marketplace.com/download
※商品ご購入前にお手持ちの端末でHoloModels(R)︎アプリが正常に動作するかお確かめの後、ご購入くださいますようお願いいたします。
■株式会社Gugenkaについて
Gugenkaは「キャラクター × XR」を世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。ECサイト「エックスマーケット」ではデジタルフィギュア「ホロモデル」を中心としたデジタルプロダクトを提供する他、様々なXRイマーシブイベントを手がけています。
■株式会社Gugenka
会社名：株式会社Gugenka
本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F
設立：2005年4月
代表取締役CEO 三上昌史（Masafumi Mikami）
取締役CTO & 海外統括：キラ プーン（Kiral Poon）
URL：https://gugenka.jp/