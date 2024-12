WACKが全国のタワレコを続々ジャック「WACK JACK in TOWER RECORDS」キャンペーン開催

タワーレコード株式会社「WACK JACK in TOWER RECORDS」キャンペーン

タワーレコードでは、今年10月にタワーレコード渋谷店にて開催し、連日大盛況となり大好評をいただいたWACK設立10周年を記念したキャンペーン「『WACK10祭』in TOWER RECORDS SHIBUYA」を全国のタワーレコードに広げ、再び実施することが決定。2025年1月10日(金)より、「WACK JACK in TOWER RECORDS」キャンペーンと題し、WACK主催の「Could you still be WACKiNG TOUR」「GAZE a part of WACK TOUR」両ツアー日程にあわせてツアー会場近隣のタワーレコード店舗をWACKメンバーがジャックし各会場を盛り上げていきます。

「WACK JACK in TOWER RECORDS」キャンペーン実施の各店舗では、「WACK10祭」でも好評だったWACKメンバーがタワレコスタッフに扮してのレジジャックをはじめ、このキャンペーンのために撮り下ろした写真を使用した限定特典「必殺技カード」、WACK JACKグッズや、昨年10月に渋谷店のみで販売していた「WACK10祭グッズ」などを販売しキャンペーンを盛り上げていきます。

なお、現在23か所での開催が決定している本企画は、今後も店舗を増やし実施していく予定です。

◆「WACK JACK in TOWER RECORDS」キャンペーン概要

〇渋谷・東北ジャック 対象4店舗

・キャンペーン実施期間:1月10日(金)~1月26日(日)

・対象店舗:渋谷店・仙台パルコ店・盛岡店・郡山店

・ライブ・レジジャック 1月10日(金)渋谷店

・レジジャック 1月18日(土) 仙台パルコ店・盛岡店・郡山店

〇九州・中国・四国ジャック 対象7店舗

キャンペーン実施: 1月24日(金)~2月9日(日)

対象店舗:福岡パルコ店・アミュプラザ博多店・久留米店・高松丸亀町店・イオン倉敷店・アリオ倉敷店・広島店

・ライブ・レジジャック 1月31日(金) 高松丸亀町店

・レジジャック 1月25日(土) 福岡パルコ店・アミュプラザ博多店・久留米店

2月3日(月) イオン倉敷店・アリオ倉敷店・広島店

〇信越・群馬・神奈川ジャック 対象8店舗

キャンペーン実施: 2月7日(金)~2月23日(日)

対象店舗:新潟店・高崎オーパ店・上田店・横浜ビブレ店・川崎店・グランツリー武蔵小杉店・藤沢オーパ店・ビナウォーク海老名店

・レジジャック 2月9日(日) 新潟店・高崎オーパ店・上田店

2月10日(月) 横浜ビブレ店・川崎店・グランツリー武蔵小杉店・藤沢オーパ店・ビナウォーク海老名店

〇千葉ジャック 対象4店舗

キャンペーン実施: 2月14日(金)~3月2日(日)

対象店舗:アリオモール蘇我店・セブンパークアリオ柏店・津田沼店・ららぽーとTOKYO BAY店

・ライブ・レジジャック 2月15日(土) アリオモール蘇我店

2月23日(日) セブンパークアリオ柏店

・レジジャック 2月23日(日) 津田沼店・ららぽーとTOKYO BAY店

※3月以降も他地域でのジャック予定あり。続報をお待ちください。

◆グッズ販売について

1. 「WACK JACK」限定グッズ、「WACK10祭グッズ」発売

各地域でのジャックキャンペーン期間中、対象店舗にて「WACK JACK」限定グッズを発売します。また渋谷店限定で販売していた「WACK10祭グッズ」もあわせて販売します。

〇WACK JACKグッズ

〇WACK10祭グッズ

・取扱商品は数に限りがあるため、会期中であってもなくなり次第、一時品切れ・販売終了の場合がございます。

・品切れ商品で再入荷の見込みがある一部商品については、全額前金でのご予約受付を予定しております。

なお、再入荷の見込みがない商品については、在庫限りで販売終了とさせていただきます。

・前金でご予約を承った商品のお渡しは会期終了後となりますが、会期中に再入荷があった場合、会場での販売を再開する場合もございますので、予めご了承下さい。

2.「WACK JACK in TOWER RECORDS」限定特典:必殺技カード

各地域でのジャックキャンペーン期間中、対象店舗にて対象商品を1会計で2,000円お買い上げごとに先着で「必殺技カード」(全37種)をランダムで1枚プレゼントいたします!!!

※ブラインド式で中身はわかりません。

〇必殺技カードとは?

タワーレコードのジャックに向けて、WACKメンバー自らが考案した必殺技が掲載されたカード(トレカサイズ・絵柄37種)、絵柄は本キャンペーン限定の撮り下ろしです。目指せ!コンプリート!

【対象商品】

・「WACK JACK」限定グッズ

・「WACK10祭」限定グッズ

・株式会社WACK設立10周年を記念した復刻Tシャツ

(GANG PARADE、ExWHYZ、豆柴の大群都内某所 a.k.a. MONSTERIDOL)

※必殺技カードは各店の規定枚数に達し次第、配布終了となります。

3.「WACK JACK」キャンペーン実施記念イベント開催!

各地域でのジャックキャンペーン期間中、一部店舗にてライブやメンバーのレジジャックなどを予定しています。

各日の詳細は今後随時発表となります。

開催日程:ライブ、レジジャックの実施日程、各会場での開催日時は2ページの概要をご参照ください。

<ライブ>

開始時間など詳細は後日(各店の公式X等にて)発表いたします。

<レジジャック>

WACKメンバーがランダムで来場し、タワーレコードのレジスタッフとして稼働。

メンバーがタワレコエプロンを着けて接客させていただきます。

さらに2,000円以上のご購入で、メンバーが商品をお渡しする際に動画撮影のみ可能となります!

※メンバーのレジ稼働について、 ランダムとなりますのでご希望のメンバーが接客できない場合がございます。予めご了承ください。

メンバーレジ稼働時間は後日(各店の公式X等にて)発表いたします。

【参加方法】

メンバーレジ稼働時間内にご購入の商品をお持ちいただき、レジにお越しください。

※タワーレコード店内で販売している商品で1会計300円以上のご購入をお願いいたします。メンバー稼働レジで「必殺技カード」対象商品を2,000円以上お買い上げいただいた方は動画撮影+「必殺技カード」のお渡しとなります。

※先着でのご案内となります。規定数に達した場合、ご参加できない可能性もございますのでご了承ください。

※メンバーのレジ稼働時の整列の際、下記行為はお控えいただきますようお願いいたします。スタッフがお声掛けさせていただく場合もございます。

・ご案内前の整列

・先に並んでいた方と別の方が場所を入れ替わる行為

・お連れ様を列に呼び入れるなどの割り込み行為

ルールを守って頂けない場合はイベントを中止する場合もございますのでご了承ください。

※スケジュールは急遽、変更となる可能性がございます。