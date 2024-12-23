【Bicerin News】沖縄産コーヒーリーフを使用した新商品を発売贅沢なひとときを提供するティー選択肢の拡充

ビチェリン・ファミリアーレ株式会社

ビチェリン・ファミリアーレ株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長：南里清久、以下「当社」）は、2020年に始動した【Bicerin OKINAWA COFFEE FARM Project】のコーヒー樹より、無農薬で育てられた沖縄のコーヒーリーフを丁寧に乾燥させた「Bicerinコーヒーリーフティー」を直営店舗および公式オンラインショップ・公式アプリで展開いたします。

当商品は、100％沖縄産のコーヒーリーフをその成分を逃さぬよう丁寧に乾燥させ、ピラミッド型ティーバッグに詰めました。この形は茶葉のもつ本来の美味しさを引き出します。贈り物にはもちろん、ご自宅での「贅沢なひととき」にもおすすめの商品です。

＜Bicerin OKINAWA COFFEE FARM Project公式(https://bicerin.co.jp/project)＞

【Bicerin Tea Selection】

当社では、「伊勢神宮神宮司庁御用達」の老舗茶舗・芳翠園にBicerinのオリジナルブレンドを製作いただいているBicerin original blend tea by 芳翠園 煎茶や芳翠園 ほうじ茶をはじめ、沖縄で紅茶の生産者として有名なティーブレンダー・内田智子氏による琉球紅茶をブレンドしたBicerinクラシックアールグレイとBicerinオールドアッサムの2種類を提供しています。この度、コーヒーリーフティーを加えた日本茶、紅茶、コーヒーリーフを揃えることで、多様なギフトのニーズに対応したこだわりの「Bicerin Tea Selection」の提供が可能となりました。

【Bicerin Tea Selection商品概要】

◆商品名： Bicerin コーヒーリーフティー

◆内容量：13g（1.3gｘ10p）

◆価格：3,240円（税込）

公式オンラインショップ(https://shop.bicerin.co.jp/?pid=183787183)

◆商品名：Bicerin original blend tea by 芳翠園 煎茶

◆内容量：45g（3gｘ15p）

◆価格：3,240円（税込）

公式オンラインショップ(https://shop.bicerin.co.jp/?pid=183309493)

◆商品名：Bicerin original blend tea by 芳翠園 ほうじ茶

◆内容量：45g（3gｘ15p）

◆価格：3,240円（税込）

公式オンラインショップ(https://shop.bicerin.co.jp/?pid=183309655)

◆商品名：Bicerinオールドアッサム

◆内容量：45g（3gｘ15p）

◆価格：3,240円（税込）

公式オンラインショップ(https://shop.bicerin.co.jp/?pid=174681883)

◆商品名：Bicerinクラシックアールグレイ

◆内容量：45g（3gｘ15p）

◆価格：3,240円（税込）

公式オンラインショップ(https://shop.bicerin.co.jp/?pid=174681833)

Bicerinでは、商品展開に加え、「小さなことからコツコツと」を大切にし、SDGs活動を積極的に取り入れています。紅茶に使用されているマグ用大型三角ティーバッグは、大豆フィルターを素材として使用し、マイクロプラスチックを排出しません。また、Bicerinのオリジナルブレンドは沖縄県金武町の茶畑で生産されています。

琉球紅茶【Made in Japan】ブランド価値の向上に加え、フードマイレージなど地球環境保全に関連する様々な意義を理解し、今後もギフトシーンを通じてこれらを提案していきます。

バーチ ・ディ・ダーマ特集(https://shop.bicerin.co.jp/?mode=f1) Bicerinコーヒーとスイーツ特集(https://shop.bicerin.co.jp/?tid=1&mode=f6)

＝＝＝会社概要＝＝＝

【カフェ／販売店舗情報】

＜銀座シックス店 直通：03-6280-6088＞

＜新宿高島屋店 直通：03-5269-0008＞

＜霞ヶ関中央合同庁舎第2号館店 直通：03-4590-0888＞

＜阪急メンズ東京店 直通：03-6252-5285＞

＜阪急うめだ店 直通：06-6313-0066＞

＜ミッドランドスクエア店（名古屋） 直通：052-527-8828＞

＜博多阪急店 直通：092-419-5558＞

【販売店舗情報】

＜羽田SMILE TOKYO 本社：03-6262-1236＞

＜日本橋高島屋本館地下１階『THE BEST CHOICE』 代表：03-3211-4111＞

＜神保町いちのいちグランスタ丸の内店：03-6551-2956＞

＜神保町いちのいち有楽町店：03-3213-4556＞

＜神保町いちのいち 経堂店：03-6413-1296＞

＜神保町いちのいち アトレ上野店：03-5828-2565＞

＜公式オンラインショップ：http://shop.bicerin.co.jp/＞

社名： ビチェリン・ファミリアーレ株式会社

代表者： 代表取締役社長 南里清久

設立： 平成17年1月24日(令和５年12月社名変更)

本社： 東京都中央区日本橋2-15-8

URL： http://www.bicerin.co.jp/

主な事業内容： コーヒーショップ並びにレストランの経営。コーヒーショップを加盟とするフランチャイズ組織の運営、経営指導、店舗設計、財務管理、ならびにこれらの教育・指導。