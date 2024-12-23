″新クトゥルフ神話TRPG″公式シナリオが年末年始セールを開催！全品10%オフやお得なセット販売も！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、 代表取締役社長：夏野剛）は2024年12月23日（月）より、"新クトゥルフ神話TRPG"公式シナリオの年末年始セールを開始いたしました。

シナリオ計7本が全品10%オフ！

期間中、"新クトゥルフ神話TRPG"公式シナリオ計7本が全品10%オフにてご購入いただけます。

【セール期間】

2024年12月23日（月）～2025年1月6日（月）18:00頃

【セール対象商品】

- 井藤チアキと云ふ女- 帯切橋- 心蝕のパラノイア- 七伏ケープタワー～地上118メートル西風強し～- ねえ、いっしょに- 死体組合- クラウド・ジョーズ～地獄の艦隊～

【セール価格】

全品、通常料金から10%オフ

【購入方法】

BOOTHにてお買い求めいただけます

※割引商品はタイトルおよびサムネイルに割引表記がございます

まとめ買いがお得！期間限定セット販売！

BOOTHでシナリオを見る :https://cthulhumasters.booth.pm/?utm_source=PressRelease&utm_medium=button&utm_id=241223_PR_NewYearSale

期間中、シナリオがお得にご購入いただけるセット商品を販売いたします。

単品で購入するよりもお得な価格となっていますので、この機会にぜひご利用ください。

【販売期間】

2024年12月23日（月）～2025年1月6日（月）18:00

【販売商品】

- "七伏市奇譚”シナリオ5本セット（「帯切橋」「心蝕のパラノイア」「七伏ケープタワー～地上118メートル西風強し～」「ねえ、いっしょに」「クラウド・ジョーズ～地獄の艦隊～」- ソースブックシナリオ2本セット（「井藤チアキと云ふ女」「死体組合」）

【販売価格】

"七伏市奇譚”シナリオ5本セット：4,500円（通常5,300円）

ソースブックシナリオ2本セット：2,900円（通常3,400円）

【購入方法】

BOOTHにてお買い求めいただけます

クトゥルフ神話TRPGとは？

七伏市奇譚シナリオ5本セットを購入する :https://cthulhumasters.booth.pm/items/6375595?utm_source=PressRelease&utm_medium=button&utm_id=241223_PR_NewYearSaleソースブックシナリオ2本セットを購入する :https://cthulhumasters.booth.pm/items/6375663?utm_source=PressRelease&utm_medium=button&utm_id=241223_PR_NewYearSale

一見、普通の人々が恐るべきクトゥルフ神話の脅威に立ち向かう、神秘と恐怖のTRPG（テーブルトーク・ロールプレイングゲーム）です。各プレイヤーが自分で作ったキャラクターを演じ、進行役とも相談しながら物語を勧めていく対話型のアナログゲームです。

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