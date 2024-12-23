″新クトゥルフ神話TRPG″公式シナリオが年末年始セールを開催！全品10%オフやお得なセット販売も！
株式会社KADOKAWA
- 井藤チアキと云ふ女
- 帯切橋
- 心蝕のパラノイア
- 七伏ケープタワー～地上118メートル西風強し～
- ねえ、いっしょに
- 死体組合
- クラウド・ジョーズ～地獄の艦隊～
BOOTHでシナリオを見る :
https://cthulhumasters.booth.pm/?utm_source=PressRelease&utm_medium=button&utm_id=241223_PR_NewYearSale
- "七伏市奇譚”シナリオ5本セット
（「帯切橋」「心蝕のパラノイア」「七伏ケープタワー～地上118メートル西風強し～」「ねえ、いっしょに」「クラウド・ジョーズ～地獄の艦隊～」
- ソースブックシナリオ2本セット
（「井藤チアキと云ふ女」「死体組合」）
七伏市奇譚シナリオ5本セットを購入する :
https://cthulhumasters.booth.pm/items/6375595?utm_source=PressRelease&utm_medium=button&utm_id=241223_PR_NewYearSale
ソースブックシナリオ2本セットを購入する :
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株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、 代表取締役社長：夏野剛）は2024年12月23日（月）より、"新クトゥルフ神話TRPG"公式シナリオの年末年始セールを開始いたしました。
シナリオ計7本が全品10%オフ！
期間中、"新クトゥルフ神話TRPG"公式シナリオ計7本が全品10%オフにてご購入いただけます。
【セール期間】
2024年12月23日（月）～2025年1月6日（月）18:00頃
【セール対象商品】
- 井藤チアキと云ふ女
- 帯切橋
- 心蝕のパラノイア
- 七伏ケープタワー～地上118メートル西風強し～
- ねえ、いっしょに
- 死体組合
- クラウド・ジョーズ～地獄の艦隊～
【セール価格】
全品、通常料金から10%オフ
【購入方法】
BOOTHにてお買い求めいただけます
※割引商品はタイトルおよびサムネイルに割引表記がございます
BOOTHでシナリオを見る :
https://cthulhumasters.booth.pm/?utm_source=PressRelease&utm_medium=button&utm_id=241223_PR_NewYearSale
まとめ買いがお得！期間限定セット販売！
期間中、シナリオがお得にご購入いただけるセット商品を販売いたします。
単品で購入するよりもお得な価格となっていますので、この機会にぜひご利用ください。
【販売期間】
2024年12月23日（月）～2025年1月6日（月）18:00
【販売商品】
- "七伏市奇譚”シナリオ5本セット
（「帯切橋」「心蝕のパラノイア」「七伏ケープタワー～地上118メートル西風強し～」「ねえ、いっしょに」「クラウド・ジョーズ～地獄の艦隊～」
- ソースブックシナリオ2本セット
（「井藤チアキと云ふ女」「死体組合」）
【販売価格】
"七伏市奇譚”シナリオ5本セット：4,500円（通常5,300円）
ソースブックシナリオ2本セット：2,900円（通常3,400円）
【購入方法】
BOOTHにてお買い求めいただけます
七伏市奇譚シナリオ5本セットを購入する :
https://cthulhumasters.booth.pm/items/6375595?utm_source=PressRelease&utm_medium=button&utm_id=241223_PR_NewYearSale
ソースブックシナリオ2本セットを購入する :
https://cthulhumasters.booth.pm/items/6375663?utm_source=PressRelease&utm_medium=button&utm_id=241223_PR_NewYearSale
クトゥルフ神話TRPGとは？
一見、普通の人々が恐るべきクトゥルフ神話の脅威に立ち向かう、神秘と恐怖のTRPG（テーブルトーク・ロールプレイングゲーム）です。各プレイヤーが自分で作ったキャラクターを演じ、進行役とも相談しながら物語を勧めていく対話型のアナログゲームです。
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