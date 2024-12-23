WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Original Collectionより新作のアイテムを12月23日(月)に発売

株式会社ヨウジヤマモト

株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO(ワイルドサイド ヨウジヤマモト)は、オリジナルラインより新作のスウィングトップ、スタイリストバッグをWILDSIDEオンラインプラットフォーム及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO取り扱い店舗にて12月23日(月)より発売します。

※WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKUでは12/7(土)より販売を開始しています。

【WILDSIDE公式オンラインプラットフォームはこちらから】https://wildside-online.jp/

※オンラインプラットフォームでは同日PM12:00より発売開始

赤い月下美人の刺繍を施したスウィングトップとT/Cツイルの丈夫な素材で仕立てた大容量のスタイリストバッグの新色を展開します。

新作のスウィングトップは、夜の間だけ咲く神秘的な花である『月下美人』を、赤の刺繍でフロント両胸に施しました。ライトアウターやコートのインナーとしても着用可能で、幅広いシーズンで活躍する1着です。

また、スタイリストが使用するリースバッグをモチーフにした大容量のスタイリストバッグは、WILDSIDEのジャケットやパンツにも使用されている丈夫なT/Cツイル素材を採用した、さまざまなシーンで重宝するアイテムとなっています。

内側にはポケット、バッグ口にファスナーを取り付けており、トラベルバッグとしても活用できます。

【商品ラインナップ】

スウィングトップ 各29,700円(税込) サイズ展開：M/L

https://wildside-online.jp/shop/g/gWO-Y03-903-3-03/

スタイリストバッグ 各12,100円(税込) サイズ展開：フリーサイズ

<ホワイト>

https://wildside-online.jp/shop/g/gWO-I02-900-2-02/

<ブラック>

https://wildside-online.jp/shop/g/gWO-I02-900-3-02/

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Original Collection

▼発売日：12/23(月) ※オンラインプラットフォームでは同日PM12:00より発売開始

▼展開店舗：

・公式オンラインプラットフォーム 【サイトURL】https://wildside-online.jp/

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA （大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038）

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU （東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F TEL:03-6455-5515）※展開中

<WILDSIDE限定展開一部店舗>

・Yohji Yamamoto POUR HOMME 阪急メンズ東京

・Y’s 岩田屋本店

・Y’s 岡山天満屋

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotojp

https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotoosaka

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▼Official X (旧Twitter)：@wildsideyohjiJp

https://twitter.com/WildsideYohjiJp

▼WILDSIDE Officialアプリ

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