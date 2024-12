『ミッキー・マウス』や『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』などディズニーの貴重な歴史的名作が多数出品、ヘリテージ・オークションズ ディズニーアートの世界(R)オークションを開催

Heritage Auctions Japan株式会社

ヘリテージ・オークションズ(本社:米国、テキサス州)は、2024年12月14日から17日*にディズニーの世界をアートを通してひも解く、ディズニーアートの世界(R)オークション(The Art of All Things Disney and More!)を開催いたしました。ディズニー初期の手書きセル画からティム・バートンの斬新な作品まで、2,000点以上の貴重なアートが出品されました。ディズニーアニメーション初期の作品である短編映画『ミッキーのピクニック』のセル画や、映画『リトル・マーメイド』のサイン入りオリジナルセル画などの作品が落札され、今年ヘリテージ・オークションズが最後に開催するアニメーションオークションにて該当分野における国際的なリーダーとしての地位を再び証明しました。このオークションでは$3,738,375米ドル(約5.9億円*)を売り上げ、ディズニーや日本のアニメ作品を取り扱うアニメーション部門の年間総売上額を驚異的な$1,600万米ドル(約25.1億円*)にまで押し上げました。*米国現地時間、2024年12月20日時点の為替

さらに、本オークションではディズニー黄金期を支えたアーティストであるメアリー・ブレアによる『ふしぎの国のアリス』『シンデレラ』などのコンセプトアートや、アイヴァンド・アールによる 『ピーター・パン』や『眠れる森の美女』のアートも多数出品。そのほかにもテレビドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のウィリアム・シンプソンによるオリジナルアートも出品されました。

■『ミッキーの日曜日』「ミッキーマウスとミニーマウス」 白黒セル画と『ミッキーのピクニック』制作用背景(1930/1933年、ウォルト・ディズニー)

短編アニメーション映画『ミッキーの日曜日』からニトロセルロースシートに描かれた二人の恋人の手描きセル画と、『ミッキーのピクニック』制作用の手描き背景画が組み合わされています。1930年代の作品のセットアップは大変希少で、アニメーションアートコレクションの中でも至宝の品と言えます。『ミッキーの日曜日』冒頭で、ミニーがミッキーから贈られた花束の香りを楽しんだ直後のシーンです。

落札価格:$26,400米ドル(約410万円*)

■カール・バークス『Go slowly, Sands of Time (原題)』 オリジナルアート #12(1981年、ウォルト・ディズニー)

ディズニーの伝説的アーティストであるカール・バークス氏が、スクルージおじさんの物語を描いた「Uncle Scrooge McDuck: His Life and Times」という本のために制作した12枚の水彩画の中でも特に傑作といえる一枚。バークス氏の直筆サイン入りで、豪華な金色の額縁に収められています。

落札価格:$40,800米ドル(約640万円*)

■ティム・バートン『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』「ジャック・スケリントン」 オリジナル・ガッシュ&パステル画(1993年、ウォルト・ディズニー/タッチストーン)

ティム・バートンの名作『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』から、満月に照らされるジャック・スケリントンを描いた作品が出品されました。映画の「ジャックの嘆き」のシーンを連想させるこの作品は、冷たい紫と青のパステルで描かれ、ジャックの心に秘めた想いを強調しています。

落札価格:$6,600米ドル(約100万円*)

■『リトル・マーメイド』 「アリエル、フラウンダー、スカットル」 アリエルの声優ジョディ・ベンソンのサイン入りプロダクション・セル(1989年、ウォルト・ディズニー)

ディズニーの名作『リトル・マーメイド』から、アリエル、フランダー、そしてスカットルが描かれた手描きのプロダクション・セル画が出品。このシーンはスカットルが「ディングルホッパー」としてフォークを取り出し、それが髪をとかすためのものだとアリエルに教える瞬間を描いています。また、アリエル役の声優ジョディ・ベンソンの直筆サインが入っています。

落札価格:$4,800米ドル(約75万円*)

その他作品はこちらよりご覧ください: HA.com/7385(https://comics.ha.com/c/auction-home.zx?saleNo=7385&ic=breadcrumb-comics-121913-interior)

