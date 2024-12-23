【お正月はテンフォーでピザ始め！】ご愛顧に感謝を込めて！2025年も数量限定で福袋を発売。ピザ＋肉丼＋ラーメンがお得になるチケット入り◎

株式会社テンフォー

北海道生まれの宅配ピザチェーン10.4(テンフォー)を運営する、株式会社テンフォー(本社・北海道函館市/代表・高橋仁志）は、お得がたっぷりつまった『ピザ福袋』を2025年1月1日(祝・水)より数量限定で発売いたします。テンフォーのみならず別業態の割引チケットも入った大変お得な福袋です。

また、テンフォーの新年では定番となる『元祖和風おもちピザ』を期間限定で同時発売いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_BVdZGyMyNk ]お得がぎゅっとつまった2025年ピザ福袋！12月26日よりご予約受付スタート

１.最大13,000円お得！各店10セット限定／10,000円福袋

販売価格 10,000円(税込10,800円)

〈福袋の内容〉

お好きなMサイズピザ4枚、フライドポテト2 個、チビチキ2セット、次回から使えるMサイズ ピザ無料券4枚、第104代肉横綱半額券×1枚、ラーメン案内所104半額券×1枚

※お持ち帰り限定

※第104代肉横綱、ラーメン案内所104は株式会社テンフォーが運営する別ブランドです。

２.最大7,000円お得！各店20セット限定／5,000円福袋

販売価格 5,000円(税込5,400円)

〈福袋の内容〉

お好きなMサイズピザ2枚、フライドポテト1 個、チビチキ1セット、次回から使えるMサイズ ピザ無料券2枚、第104代肉横綱半額券×1枚、ラーメン案内所104半額券×1枚

※お持ち帰り限定

※第104代肉横綱、ラーメン案内所104は株式会社テンフォーが運営する別ブランドです。

予約開始日 2024年12月26日(木)

販売開始日 2025年1月1日(祝・水)

対象店舗 全国のピザテンフォー

※一部店舗では福袋の内容が異なります。詳細については店舗までご確認ください。

お正月の大定番！今年も「元祖和風おもちピザ」登場いたします。

「これを食べなきゃ新年が始まらない！」と言うお声も多いテンフォーのお正月の大定番『元祖和風おもちピザ』が今年も12月26日(木)より販売スタート！

他では味わえないシンプルながらもクセになる季節限定ピザをぜひお試しください！

おもち×テリヤキソース×ベーコンの約束されたおいしさ！

元祖和風おもちピザ

M：1,880円(税込2,030円)

※Mサイズのみの販売

※一部店舗では価格が異なります。

北海道発！宅配ピザ テンフォーについて

北海道発！宅配ピザ「テンフォー」は1988年10月4日、北海道函館市に1号店を開店いたしました。

北海道で生まれ、北海道産の食材をふんだんに使用するまさにどさんこピザです。

誕生の地である北海道を中心に、東北、北陸、新潟、九州でも人気のデリバリーピザチェーンです。

店舗一覧

宅配ピザ テンフォー 全国79店舗

北海道37店舗・青森13店舗・岩手2店舗・秋田6店舗・山形4店舗・宮城1店舗・新潟7店舗・富山4店舗・石川1店舗・熊本2店舗・鹿児島2店舗

第104代肉横綱・ラーメン案内所104 全国70店舗

北海道33店舗・青森10店舗・岩手2店舗・秋田6店舗・山形3店舗・宮城1店舗・新潟7店舗・富山4店舗・石川1店舗・熊本2店舗・鹿児島2店舗

会社概要

会社名：株式会社テンフォー

代表者：代表取締役社長 高橋仁志

本社：北海道函館市柏木町24番19号

創業：昭和63年10月4日

創立：平成2年1月17日

資本金：1千万円

事業内容：宅配ピザチェーン「テンフォー」・宅配肉丼チェーン「第104 代肉横綱」・

宅配ラーメンチェーン「ラーメン案内所104」を展開

●公式ホームページ

https://www.tenfour.co.jp

●公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/PIZZA_TEN_FOUR

●公式Instagram

https://www.instagram.com/pizza10.4/