クリスマス直前！冬デートで最も気合いを入れるポイントランキング！【冬のデートに関する調査】

アウトオブザボックス株式会社

アウトオブザボックス株式会社(本社所在地:東京都中央区、代表取締役:水本年成)は、今年の冬デートでネイルをする予定の20~50代の女性109名を対象に冬のデートに関する調査を実施しました。

冬のデートシーズンが到来し、多くの女性たちがおしゃれに気を使っています。その中でもネイルは、自分をアピールする大切な要素です。

寒い季節だからこそ、指先から華やかさや温もりを届けたいという女性たちの気持ちが高まっているのではないでしょうか。

パートナーの男性は、女性がこだわりを持って選んだネイルデザインに気づいて「冬らしくて素敵だね」と具体的に褒めることで、デートの雰囲気がより一層良くなるかもしれません。

そこで今回、『ネイル女子』(https://www.nailjoshi.com/)を運営するアウトオブザボックス株式会社は、今年の冬デートでネイルをする予定の20~50代の女性109名を対象に冬のデートに関する調査を実施しました。

冬のデートで定番のクリスマスソング第1位は『クリスマス・イブ/山下達郎』

初めに「クリスマスデートの定番ソングといえば何でしょうか?(複数回答可)」と質問したところ、

山下達郎の『クリスマス・イブ』(48人)が最も多い回答数となりました。

続いて、Mariah Careyの『All I Want for Christmas Is You』(37人)や松任谷由実の『恋人がサンタクロース』(32人)も多くの人に愛されています。

さらに、Wham!の『Last Christmas』(30人)やBoAの『メリクリ』(29人)、back numberの『クリスマスソング』(23人)なども人気を集めています。

【サマリー】

◆クリスマス・イブ/山下達郎

「クリスマスソングの代表格」

「心に深く刻まれています」

「定番としての圧倒的な存在感」

◆All I Want for Christmas Is You/Mariah Carey

「クリスマスの雰囲気が見事」

◆恋人がサンタクロース/松任谷由実

「クリスマスを彩る名曲」

◆Last Christmas/Wham!

「心温まる楽曲」

◆クリスマスソング/back number

「冬の情景を思い起こさせる」

これらのクリスマスソングは、クリスマスや冬の思い出を紡ぐ大切な存在として、世代を超えて多くの支持を得ているようです。

冬デートにぴったりの一曲、第2位は「メリクリ/BoA」「ヒロイン/back number」気になる第1位は…

クリスマスシーズンの人気曲についてわかりました。では、より広い視点で見た場合、季節全般に関する人気曲とクリスマスソングとの間にはどのような違いがあるのでしょうか。

次に「冬デートにぴったりの一曲は何でしょうか?(自由回答)」と質問したところ、

back numberの『ヒロイン』(8人)に、多くの人々が共感しているようです。

クリスマスソングとしても人気のBoAの『メリクリ』(7人)やback numberの『クリスマスソング』(7人)Mariah Careyの『All I Want for Christmas Is You』(6人)も、人気の選択肢となっているようです。

桑田佳祐の『白い恋人達』(5人)、広瀬香美の『ロマンスの神様』(5人)、槇原敬之の『冬がはじまるよ』(5人)も、名曲として愛されていますね。

【サマリー】

◆ヒロイン/back number

「冬デートの定番」

「冬の情景が浮かぶ」

「恋心の表現が見事」

◆メリクリ/BoA

「デートの雰囲気」

◆クリスマスソング/back number

「ロマンチックな冬が描かれている感じ」

◆All I Want for Christmas Is You/Mariah Carey

「冬が来たと感じる」

◆白い恋人達/桑田佳祐

「名曲」

◆ロマンスの神様/広瀬香美

「独自の魅力」

◆冬がはじまるよ/槇原敬之

「冬のデートシーンを彩る」

これらの楽曲は、冬の季節感とロマンチックな気持ちを見事に融合させており、聴く人の心に深く響く音楽となっています。

61.5%が今年のクリスマスを過ごす彼と出会ったのは「3年以上前」と回答

せっかくならば、冬のデートにぴったりなクリスマスソングを、素敵なパートナーと聞きたいですよね。

次に「今年のクリスマスを過ごす彼と出会ったのはいつですか?」と質問したところ、

最も多かった回答は『3年以上前』で全体の61.5%を占め、圧倒的な割合となっています。続いて『1年以内』が10.1%、『半年以内』が9.2%と続き、それ以外の期間は全体的に少数派のようです。

多くのカップルが3年以上の長い時間を一緒に過ごし、クリスマスの特別な日を迎えていることがわかります。

今年のクリスマスを過ごす彼との出会いは「知人の紹介」が最多

今年のクリスマスを過ごす彼とは、3年以上前に知り合ったという女性が多いようですね。ではその彼とは、どこで知り合ったのでしょうか。

次に「今年のクリスマスを過ごす彼と、どのようにして出会いましたか?」と質問したところ、最も多かったのは『友人の紹介』で24人が回答し、出会いのきっかけとして広く支持されているようです。

次いで『職場(アルバイトを除く)』は15人、『マッチングアプリ・出会い系サイト』が14人と続き、仕事やオンラインでの出会いも一般的になっているようです。その他には『アルバイト先』が11人、『高校』が9人と続き、さらに『大学』『趣味の活動』『婚活イベント・パーティ』がそれぞれ6人という結果になりました。

少数意見としては『SNS(X、Instagramなど)』や『結婚相談所』、『オンラインゲーム』なども挙げられています。

このように、現代では、出会いのきっかけは多様化しているようです。身近な紹介や職場を中心に、オンラインやイベントなど様々な方法で出会いが生まれていることがわかります。

恋人からもらって嬉しいクリスマスプレゼント、上位は王道のアクセサリー

今年のクリスマスは、彼からどのようなプレゼントをもらえると嬉しいのでしょうか。

次に「クリスマスデートでほしいプレゼントは何ですか?(複数回答可)」と質問したところ、最も選ばれたのは『ネックレス』で36人が回答し、クリスマスデートのプレゼントとして高い人気を集めました。次に『指輪』が25人、『デパコス』が22人と続き、アクセサリーやコスメが特に人気のようです。

その他には『ピアス』や『財布』がそれぞれ20人、19人と続き、さらに『香水』や『ルームウェア』、『美容家電』も一定の支持を集めています。

さらに『ハンドクリーム』『マフラー』『手袋』など、冬らしいアイテムもそれぞれ13人に選ばれました。それ以下では『リップクリーム』や『ネイルオイル』といった実用的なプレゼントも挙げられています。

このようにプレゼント選びには、アクセサリーやコスメなどの実用的なアイテムが人気であることがわかります。男性は普段からパートナーの好みや好きなブランド、使用しているコスメなどをさりげなく観察しておくと、喜ばれるプレゼント選びにつながるかもしれませんね。

冬デートで最も気合いを入れるポイントは「メイク」と「服装」

冬のデートで、女性はどのようなところに力を入れるのでしょうか。

次に「冬デートはどこに気合いを入れますか?(複数回答可)」と質問したところ、最も多かった回答は『メイク』と『服装』で、それぞれ73人が選びました。冬デートにおいて、外見を意識する人が多いことがわかります。

続いて『ネイル』が68人で、多くの回答を得ていることがわかりました。今年の冬のデートでネイルをする女性は、デートでも特にネイルに力を入れることがわかります。

そのほか『髪型』が67人、『防寒対策』が19名、『アクセサリー』や『デートプラン』がそれぞれ16名と続き、おしゃれだけでなく、快適さや計画にも気を配っていることがわかります。一方『香水』や『バッグ』などの回答は少数派でした。

このように、ネイルを含めて、冬デートでは外見や細かいおしゃれに気を使う傾向が強いようです。デートまでの準備に時間をかけているパートナーのために、男性は普段からパートナーの使用しているコスメなどを観察すると、好きなブランドが把握できます。

冬デートで人気のある季節らしいデザインのネイルは「雪の結晶」が最多回答数

冬デートでは、素敵な見栄えが重要視されており、ネイルにも力を入れる女性が多いことがわかりました。では、実際にネイルにはどのようなデザインを入れる予定なのでしょうか。

次に「冬デートでは、どのような季節らしいデザインのネイルを入れますか?(複数回答可)」と質問したところ、最も選ばれたのは『雪の結晶』で、67人が回答しました。雪のデザインは、圧倒的な人気を集めています。

次に『クリスマスカラー』が33人と続き、高く支持されています。

他には『冬の星座』や『ノルディック柄』がそれぞれ15人、14人と続き、『雪だるま』や『クリスマスツリー』も冬らしいモチーフとして人気です。それ以外では、『サンタクロース』や『チョコレート』など、季節感や個性を取り入れたデザインも少数ながら選ばれています。

【サマリー】

◆雪の結晶

「冬らしい」

◆クリスマスカラー

「クリスマスの雰囲気を意識」

このように、冬のネイルデザインでは、季節感を覚えるモチーフが多くの支持を集めているようです。シンプルなものの方が人気という結果が出ました。

冬にネイルして行きたいデートスポット、キーワードは「映え」

冬デートには、やはり雪やクリスマスを連想させるネイルデザインに人気があることがわかりました。そんな素敵なネイルをして彼と行きたい場所は、どのようなところなのでしょうか。

最後に「冬にネイルをして行きたいデートスポットはどこでしょうか?(複数回答可)」と質問したところ、回答が最も多かったのは『イルミネーション』で、80人が選びました。素晴らしい雰囲気から、多くの支持を集めた結果となっています。

『レストランディナー』と『夜景』がそれぞれ39人、『カフェ』と『クリスマスマーケット』がそれぞれ34人となっています。

【サマリー】

◆イルミネーション

「冬ならではの楽しみ」

◆レストランディナー・カフェ

「食事は定番」

◆夜景

「冬デートの定番」

◆クリスマスマーケット

「季節感あふれるイベント」

お気に入りのネイルで訪れる冬のデートスポットで高く支持されているのは、SNSへのアップも意識したイルミネーションや夜景といった季節感あふれる"映え"スポットでした。

冬デートにぴったりなネイル情報なら『ネイル女子』

「ネイル女子」は、プロのネイリストがライターとして執筆する総合ネイルメディアです。

最新トレンドやネイルのケア情報、ネイルに関する専門的な知識を詳しく紹介しているほか、プロのネイリストがおすすめのネイルサロンを紹介しており、ネイルサロン検索サイトとしても利用することができます。

「お得にできるネイルサロンはどこ?」

「最寄り駅から近くて口コミの良いネイルサロンが知りたい!」

ネイルサロン選びにおいて、このような悩みを抱えている方も少なくないでしょう。

ネイル女子では「プロのネイリストが、ネイルサロンを紹介する」という他では見られない独自のシステムによって、自分のこだわりや好みに合わせてネイルサロンを探すことができます。

かわいいネイルで冬デートを気分良く過ごせるよう、ぜひネイル女子を利用して自分にあった素敵なネイルサロンを選んでみてください!

■ネイル女子:https://www.nailjoshi.com/

■お問い合わせ:https://www.nailjoshi.com/contact/

---------------------------------------------------------

調査概要:冬のデートに関する調査

【調査期間】2024年12月2日(月)~2024年12月7日(土)

【調査方法】インターネット調査

【調査対象】今年の冬デートでネイルをする予定の20~50代の女性

【調査人数】109人

※データは小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合があります。

---------------------------------------------------------

■アウトオブザボックス株式会社

https://www.outofthebox.co.jp/

・代表取締役:水本年成

・〒104-0033 東京都中央区新川1-3-9宮崎新川ビル4F