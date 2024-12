EcoFlow、江東区の防災・減災対策をサポートする「災害時における資機材の貸与等に関する協定」を締結

EcoFlow Technology Japan株式会社(左: EcoFlow 危機管理対策本部長 長浜 修、右:東京都江東区長 大久保朋果様)

最先端のポータブル電源やクリーンな電力技術を開発するテクノロジー企業、EcoFlow Technology Japan株式会社(本社:東京都中央区、以下EcoFlow)は、持続可能な社会作りに関する企業CSR活動「EcoFlow Power For All」の一環として、東京都江東区と「災害時における資機材の貸与等に関する協定」を2024年12月20日(金)に締結したことをお知らせいたします。

江東区は地域の様々な主体による防災対策への積極的な参加を促進し、区民の「自助」、「共助」の意識を高め、災害協力隊(自主防災組織)、消防団等の地域防災力の向上や減災に取り組んでいます。EcoFlowは環境に配慮した創造的な技術革新を通じて、人々の活動に不可欠な電力エネルギーを提供し、誰でも簡単に電力へアクセス出来る社会を実現すべきだと考えております。これまで日本国内を問わず、世界的な支援組織、政府、パートナーへの協力をはじめ、防災用品の寄贈、災害や停電の非常時に電源救援活動に取り組んでおります。今回東京都江東区との防災支援協定締結を通じて、地域の災害時や緊急時の電源確保をサポートさせていただきます。

本協定によりEcoFlowは、最新モデル「EcoFlow DELTA 3 Plus」をはじめ、異なる容量のポータブル電源15台とEcoFlow 400Wソーラーパネル1枚、江東区の防災・減災対策として寄贈いたしました。また、有事の際に優先的にポータブル電源やソーラーパネルなどの資機材をお届けいたします。今回寄贈するポータブル電源とソーラーパネルは、江東区の各種の訓練などで実際に使用される予定です。

【東京都江東区長 大久保朋果様からのコメント】

区民の防災意識が高まってきているとは言え、ポータブル電源はみんなが備蓄しているものではありません。いざという時に使えるよう充電や通電が必要ということも知らせていきたいです。

【EcoFlow危機管理対策本部長 長浜 修からのコメント】

これまでEcoFlowは、千代田区、品川区、長崎県庁、鳥取市役所へのポータブル電源の寄贈、東京都港区と防災応援協定の締結や能登半島地震により被災された方へのポータブル電源の支援など、地方自治体や被災者向けに防災支援活動を行ってまいりました。

EcoFlowポータブル電源やソーラーパネルの寄贈や、災害時や緊急時の優先的に提供により、スマホでの家族・友人とのつながりや情報が遮断されず、江東区に皆さまに安心・安全をお届けできるよう、サポートさせていただきます。

「災害時における資機材の貸与等に関する協定」締結の様子

【東京都江東区×EcoFlow「災害時における資機材の貸与等に関する協定」概要】

江東区の防災・減災対策を目的として、下記事項を包括した協定を締結いたしました。

- 災害時や緊急時にポータブル電源やソーラーパネルなどの資機材を優先提供- 下記のポータブル電源やソーラーパネルを無償寄贈ポータブル電源「EcoFlow DELTA 3 Plus 」- 容量1024Wh- 業界最速の充電速度で、AC充電により最短56分で満充電- 1500Wの高出力、99%の電化製品を稼働可能- 高耐久LFPバッテリーで、10年間の寿命を実現製品ページ: https://jp.ecoflow.com/products/delta-3-plus-portable-power-stationポータブル電源「EcoFlow DELTA 2 Max 」- 容量2048Wh- 10年使える長寿命のLFPバッテリー採用- 最大出力2,400WX-Boost機能により99%の電化製品に対応- わずか43分で80%まで充電可能製品ページ: https://www.ecoflow.com/jp/delta-2-max-portable-power-stationポータブル電源「EcoFlow DELTA Max 2000 」- 容量2016Wh- 15台のデバイスを同時に作動可能- 最大800Wのソーラー充電製品ページ: https://www.ecoflow.com/jp/delta-max-portable-power-stationポータブル電源「EcoFlow RIVER 2」- 容量256Wh- 僅か3.5kgの軽量デザイン- X-Boost機能により最大450WのAC出力製品ページ: https://jp.ecoflow.com/products/river-2-portable-power-stationポータブル電源「EcoFlow RIVER 2 Max」- 容量512Wh- X-Boost機能により最大1000WのAC出力1500Wの高出力、80%のメイン家電に稼働可能- 安全なリン酸鉄リチウムイオン電池が搭載されており、充放電サイクル3,000回を実現製品ページ: https://jp.ecoflow.com/products/river-2-max-portable-power-stationポータブル電源「EcoFlow RIVER 2 Pro 」- 容量768Wh- X-Boost機能により最大1000WのAC出力1500Wの高出力、80%のメイン家電に稼働可能- 安全なリン酸鉄リチウムイオン電池が搭載されており、充放電サイクル3,000回を実現製品ページ: https://jp.ecoflow.com/products/river-2-pro-portable-power-station「EcoFlow 400wソーラーパネル」- 折りたたみ式でコンパクトキャンプや車中泊などのレジャーや、停電時や災害時などの使用に最適- 太陽エネルギーの変換効率は最大22.6%- P68防塵・防水規格に準拠製品ページ: https://jp.ecoflow.com/products/400w-solar-panel

<EcoFlow Power For Allについて>

世界リードする環境エネルギー・ソリューションを提供するEcoFlowは、グリーンな電力へ、誰でも簡単にアクセス出来る社会を実現すべきだと考え、「EcoFlow Power For All 」という社会的責任(CSR)プログラムを立ち上げました。EcoFlowは、世界中の人々に安定して電力が届く未来の実現をビジョンに掲げ、SDGsの「エネルギーをみんなにそしてグリーンに」持続可能な社会の実現に取り組んでおります。このプログラムは、世界的な支援組織、政府、パートナーと協力し、気候変動、自然災害、環境問題などの深刻化する課題に対処するため、支援を必要とするすべての人々に、環境に配慮した創造的な技術革新を通じて、信頼性が高く、柔軟性のある再生可能エネルギーを提供しています。現在、「EcoFlow Power For All 」は世界中の多くの自然災害や被災地に電源救援活動を支援し、環境保全、経済発展、社会発展に焦点を当てて活動を続けていきます。

詳しくは公式サイト(https://www.ecoflow.com/powerforall)をご覧ください。

<EcoFlowについて>

EcoFlowは、環境に配慮した創造的な技術革新を通じて、人々の活動に不可欠な電力エネルギーを提供し、新たな生活環境や業務活動の機会を生み出すエネルギーソリューション企業です。2017年に「クリーンな電力へ、誰でも簡単にアクセス出来る社会」を実現するべく設立されました。EcoFlowは現在、アメリカ、ドイツ、日本に事業本部を持ち、世界140か国以上の市場で450万人を超えるユーザーにご利用いただいています。ファミリーキャンプや車中泊に活躍する大容量・高出力モデル「DELTAシリーズ」キャンプに必須なギアと言える軽量・小型モデル「RIVERシリーズ」をはじめとするポータブル電源と再生可能エネルギーを提供する企業として、次世代に向けた最先端のクリーンな電力技術を開発しています。

詳しくは公式サイト(https://www.ecoflow.com/jp/)をご覧ください。

■EcoFlowポータブル電源の詳細:https://jp.ecoflow.com/pages/portable-power-stations/

■EcoFlowソーラーパネルの詳細:https://jp.ecoflow.com/pages/portable-power-station-solar-panel/

■EcoFlow公式ECサイト https://jp.ecoflow.com/