ユーフォリア、JリーグやBリーグクラブの経営・強化の意思決定をサポートするデータ分析システム「CLUB INSIGHT by ONE TAP SPORTS」をリリース

株式会社ユーフォリア(本社:東京都千代田区、代表取締役:橋口 寛・宮田 誠、以下 ユーフォリア)は、プロスポーツクラブの経営・強化の意思決定をサポートするデータ分析システム「CLUB INSIGHT by ONE TAP SPORTS(読み:クラブインサイト バイ ワンタップスポーツ)」(以下 クラブインサイト)をリリースしたことをお知らせします。なおクラブインサイトの分析項目は、サッカーやバスケットボールなど、競技それぞれに応じて最適化されます。すでに、複数のJリーグ、Bリーグのクラブチームにて導入を開始しております。

▶▶︎クラブインサイト詳細はこちら▶︎▶︎https://one-tap.jp/clubinsight(https://one-tap.jp/clubinsight)

■「CLUB INSIGHT by ONE TAP SPORTS」開発の背景

ユーフォリアはこれまで約10年間、日本代表、プロスポーツクラブ、中/高/大学部活動など幅広いアスリート・チーム向けにケガ予防やコンディション管理のためのデータマネジメントシステム「ONE TAP SPORTS」を開発・提供してきました。

スポーツ現場のパフォーマンススタッフ(フィジカルコーチ、S&Cコーチ、アスレティックトレーナーなどの専門家)の皆さまがより使いやすくなるように、さまざまなご要望を取り入れプロダクト改善しながら、アスリートの競技力向上という課題に私たちも挑戦してきました。

一方で、プロスポーツクラブには当然経営・強化という側面があり、魅力あるクラブ運営を効率的に行うにあたって、自クラブの状況を詳細に分析・可視化することは非常に重要です。しかしながら、クラブの経営・強化に選手、チームのデータが一気通貫で活用されているケースはあまりなく、データ統合するにも手間暇がかかり困っているとのご要望を多数お聞きしていました。

そこでユーフォリアが長年にわたり構想を重ね、ようやくデータ基盤が整ったことから、クラブインサイトをリリースすることができました。ONE TAP SPORTSに蓄積されている選手のコンディション、ケガ、運動負荷といった日々の練習や試合における「プロセス」のデータに加え、結果であるスタッツデータや、その他選手の年齢、国籍、所属年、年俸、定性評価などのさまざまなデータを掛け合わせて経営・強化部向けのひとつのシステムとして提供し、意思決定に活用していただけるようになりました。

長年トップスポーツをサポートしてきたデータ分析方法のノウハウを活かし、誰でも簡単に活用いただくことができます。また、国産ツールである強みを活かし、密なコミュニケーションや対応の迅速性・柔軟性高く、利活用を全力でサポートします。さらには、パフォーマンススタッフの取り組みが正しく評価される状況を作り出せることも同時に実現することができると確信しております。

■スタッツデータの自動連携について

スタッツプロバイダーとユーフォリアとの直接契約により、従来のように手動でスタッツデータをアップロードすることなく、クラブインサイトから、チームや選手のスタッツやパフォーマンスデータへのアクセスが可能になりました。選手とチームのデータを包括的に可視化することで、クラブの経営や強化部をサポートします。

※ユーフォリア指定のスタッツプロバイダーのデータのみ自動連携しています。その場合、クラブとスタッツプロバイダーとの契約がなくても利用可能です

※自動連携の対象はJ1/J2/WEリーグ所属チームです

※他スタッツプロバイダーのデータも手動連携は可能です。自動連携可能なプロバイダーは今後拡大予定です

今後もユーフォリアは、プロスポーツクラブの皆様を包括的にサポートできるよう、ONE TAP SPORTSとクラブインサイトのアップデートはもちろん、さまざまなソリューションを提供してまいります。

■主なビュー ※一部のビューになります

(1)編成ビュー

チームに所属している選手の年齢やポジション、ケガの状況、稼働率などの基本情報を一覧で表示。

(2)チームステータスビュー

シーズンを通した試合のスタッツデータや、ケガ人の人数と順位の推移・相関を表示。スタッツデータは試合ごと/累計/平均、ホーム/アウェーなど対象を絞って一覧で確認することもできます。

(3)選手ステータスビュー

選手の試合ごと、期間ごとのスタッツや稼働率などを表示。

(4)インジュリービュー

ケガ人の一覧や、選手がケガで離脱していた期間などを表示。

(5)選手評価ビュー

試合ごとの選手の定性コメントや評価点の推移を表示。選手間の比較が可能です。

(6)その他

GPSやLPSなどのデータをもとにしたワークロードに関する分析や、年俸と出場時間の相関、試合の勝敗の要因分析に関するビューも用意しています。



■「CLUB INSIGHT by ONE TAP SPORTS」について:https://one-tap.jp/clubinsight(https://one-tap.jp/clubinsight)

「CLUB INSIGHT by ONE TAP SPORTS」は、クラブ内に点在するさまざまなデータを一元管理し、評価や強化、編成の意思決定をサポートするための、経営・強化・編成部向けデータ分析システムです。選手データおよびスタッツデータ(チームや個人のプレー成績)、その他年俸や定性評価などのさまざまなデータを一元管理し、プロスポーツクラブの経営・強化の意思決定をサポートします。ご要望に応じて(別料金にて)、独自指標をカスタマイズ表示することも可能です。

■ONE TAP SPORTS(ワンタップスポーツ)について:https://one-tap.jp(https://one-tap.jp)

「ONE TAP SPORTS」は、コンディション機能・インジュリー機能などで構成され、試合や練習を通じて得られる行動データに加えて、食事メニューやケガの状態などを組み合わせて分析することにより、トレーナー・コーチ・監督等の指導者が選手へ適切な指導やアドバイスを行うことを可能にするデータプラットフォームです。

アナログでの情報収集・管理・指導が主流だったスポーツの現場において、アスリートのコンディションなどさまざまな情報を「見える化」し、コンディション管理・ピーキング・ケガ予防をサポートしています。現在、ラグビー日本代表をはじめとする日本代表では26競技、プロチームを中心に国内外で71競技、1,700チーム以上(2024年6月時点)に導入されています。

■ 株式会社ユーフォリア について

ユーフォリアは「人とスポーツの出合いを幸福にする」をミッションに、スポーツの課題をテクノロジーで解決するスポーツテック企業です。スポーツ選手のコンディション管理、ケガ予防のためのSaaS型データマネジメントシステム「ONE TAP SPORTS(ワンタップスポーツ)」(https://one-tap.jp )、スクール運営のDXプラットフォーム「Sgrum(スグラム)」(https://sgrum.com )、部活動やサークル活動に取り組む学生向け無料の練習記録アプリ「SportsMate(スポーツメイト)」(https://sportsmate.jp )を開発・提供しています。さらに、これまでスポーツ界で培ってきたノウハウを生かし、一般企業のビジネス課題の解決を行う事業も推進中です。





本社 :東京都千代田区六番町5-5 飯田ビル2階

設立 :2008年8月18日

代表者 :代表取締役/共同創業者 橋口 寛・宮田 誠

事業内容:スポーツ領域におけるシステム開発・保守・コンサルティング、スポーツデータ活用による商品開発支援事業、健康経営支援事業

URL :https://eu-phoria.jp/