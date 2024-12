「フォートナイト・バトルロイヤル」のウィンターフェスト2024にMariah Careyが登場！

Epic Games, Inc.

Epic Games(本社:アメリカ合衆国、CEO:Tim Sweeney)は、提供する「フォートナイト バトルロイヤル」において、フォートナイト恒例のゲーム内ホリデーイベントであるウィンターフェスト2024の開催と、Mariah Careyが登場することを発表いたします。

トレーラーリンク:

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xfJULOyld8U ]

ウィンターフェストの期間中、フォートナイト内のウィンターフェストのキャビンよりプレゼントを受け取り、雪に覆われたバトルロイヤル島に向かって、ホリデーシーズンを祝いましょう。

ウィンターフェストは、日本時間の2025年1月7日午後11時まで開催いたします。

■ウィンターフェスト2024について

ショップでは、「Mariah Carey」や「サンタShaq」、Snoop Dogg Cadillacバンドルなど、ホリデーにピッタリのアイテムが登場します。

・Mariah Carey バンドル

Mariah Carey バンドルには、アルバム「Merry Christmas」のジャケット・アートにインスパイアされたコスチューム「サンタ・コスチューム Mariah」と、アルバム「The Emancipation of Mimi」のジャケット・アートにインスパイアされた華やかなゴールドのコスチューム「Mariah Carey」が含まれており、両方ともレゴスタイルに対応しています。

そのほか、Mariahのメガヒット曲「All I Want For Christmas Is You」もショップにジャムトラックとして登場いたします。

・サンタShaqバンドル

サンタShaqバンドルには、フード、あごひげ、メガネ、帽子がコスチューム「サンタShaq」に含まれます。このバンドルには、エモート「良い子リスト」も含まれています。

・Snoop Dogg | Cadillac バンドル

Snoop Dogg | Cadillac バンドルには、マシンのボディ「1966 Cadillac DeVille」、そしてホリデーをテーマにした新しい「スヌープ・ラッピング・デカール」を含むカスタマイズ用のデカール4枚「ブルーピンストライプ」、「ホワイトピンストライプ」、「LBC '93」が収録されています。さらにエモート「Doggハウスのソリ」もCadillac バンドルと一緒にショップで提供いたします。

・ウィンターフェストのキャビンが2024年も帰ってくる!

ウィンターフェスト期間中にキャビンを訪れると 1月7日(米国時間)までの間、毎日無料でプレゼントを受け取ることができます。プレゼントの箱の中には、ホリデーにピッタリのコスチュームや、バックアクセサリー、ツルハシ、グライダーなど、たくさんのアイテムが入っています。

ウィンターフェスト2024では、ブリザードグレネードやアイシー・フィートといった新しいゲームプレイや、XPを獲得できるウィンターフェストのクエストも登場します。

ウィンターフェスト2024の詳細については、フォートナイトのブログをご覧ください。

https://www.fortnite.com/news/mariah-carey-ushers-in-fortnite-battle-royales-winterfest-2024

◆Epic Gamesについて

Epic Gamesは、1991年にCEOのティム・スウィーニーによって設立されたアメリカの会社です。 ノースカロライナ州ケーリー市に本社を置き、世界各地に50以上のオフィスを構えています。 現在、Epicはインタラクティブ・エンターテインメントを牽引し、3Dエンジンテクノロジーを提供する企業です。 Epicは世界最大級のゲームのひとつ『フォートナイト』を運営しており、『フォートナイト』、『Fall Guys』、『ロケットリーグ』、Epic Games Storeにおいて、50億以上のフレンド接続数を持つ6億以上のアカウントを有しています。 また、Epicは世界有数のゲームの原動力となるUnreal Engineを開発し、映画、テレビ、建築、自動車、製造、シミュレーションなどの業界でも採用されています。 Epicは、Unreal Engine、Epic Games Store、Epic Online Servicesを通じて、開発者やクリエイターがゲームやその他のコンテンツを構築、配信、運営するためのエンドツーエンドのデジタルエコシステムを提供しています。

◆フォートナイト について

全世界で4億人以上の登録アカウントを持つ『フォートナイト』は、象徴的なバトルロイヤルやアクション満載のゼロビルドで、自分だけの体験を作ったり、チームを組んだりすることができるゲームです。『フォートナイト』は、文化が息づく、常に進化する空間であり、プレイヤーは友だちと一緒にグローバルなコミュニティの作成、視聴、プレイをすることができます。『フォートナイト』は、PlayStation、Xbox、Switch、Android、PC、クラウドベースのゲーム配信サービスでご利用いただけます。詳細は、www.fortnite.comをご覧ください。