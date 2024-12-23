【北海道洞爺湖温泉/洞爺湖畔亭】いよいよ予約開始！TOYAKOマンガ・アニメフェスタ2025 満喫プラン♪
※画像はイメージです。
2025年6月28日（土）、29日（日）北海道の洞爺湖では「TOYAKOアニメ・マンガフェスタ」が開催されます。
絶景の湯宿 洞爺湖畔亭（北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉7-8）では、お部屋のご予約を解禁！
新たに宿泊プランの販売を開始いたしました！
洞爺湖畔亭館内では、ホテルでのお食事も売店でのお買い物も…、コスプレしたままお楽しみいただけます♪
ぜひこの機会にご来館をお待ちしております。
※更衣室など、TMAF開催時の当館の対応は後日発表いたします。
■【2025年6月27～29日宿泊】洞爺マンガアニメフェスタ＜TMAF＞参加者専用宿泊プラン／夕朝食付き
こちらのプランは夕朝食バイキング付き。
イベントを思い切り楽しんだ後は湖畔亭の温泉でゆっくりとお過ごしください！
【ご予約はこちら】
https://book.noguchi-g.com/booking/result?checkin=2025/6/28&checkout=2025/6/29&code=12679309ed428721c0be800f4cf20e61&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=19184148,19543007(https://book.noguchi-g.com/booking/result?checkin=2025/6/28&checkout=2025/6/29&code=12679309ed428721c0be800f4cf20e61&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=19184148,19543007)
■レストラン・売店など館内でもコスプレOK！
レストラン「飛鳥」
休憩処「松雪庵」
ご宿泊のお客様は客室でも撮影OK！
※通行の妨げとなる武器、長物類の持ち込みは不可です。
■館内の撮影スポットもご利用可能♪
浮舞台「舞」
和傘スポットは夜間はライトアップも楽しめます♪
洞爺湖がマンガ&アニメで盛り上がる特別な日。洞爺湖畔亭で楽しい思い出を作りませんか？
ぜひこの機会にご予約をお待ちしております。
【お問い合わせ先】
洞爺 湖畔亭
住所：〒049-5721北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉7-8
電話番号：0570-026571 (10：00～17：00)
公式ウェブサイト：https://www.toya-kohantei.com/
■宿泊プラン一覧はこちら
＞＞https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=12679309ed428721c0be800f4cf20e61&is_including_occupied=true(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=12679309ed428721c0be800f4cf20e61&is_including_occupied=true)
※画像はイメージです。