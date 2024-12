UiPath、Everest Group社の「Intelligent Automation Platforms PEAK Matrix(R) Assessment 2024」でリーダーの中で最高位に

UiPath株式会社

エンタープライズ自動化・AIソフトウェアのリーディングカンパニー UiPath株式会社(本社:東京都千代田区、カントリーマネージャー:南 哲夫、以下「UiPath」)は、米国市場調査会社のEverest Group社の「Everest Group Intelligent Automation Platforms PEAK Matrix(R) Assessment 2024」において、「リーダー」カテゴリーの中でも最高位に位置づけられたことを発表しました。

UiPathは、企業が複雑なプロセスをエンド・ツー・エンドで理解、最適化、自動化し、低コストかつ低リスクで新たなレベルの成長、生産性、革新性を実現できるようサポートします。先進的なUIとAPIを活用したオートメーションを最先端のAIと融合しており、インテリジェントドキュメント処理(IDP)、プロセス発見、オーケストレーションといったタスクの実行を可能にします。このプラットフォームには、他のエコシステムとの容易な統合、アクセス制御、エンタープライズ環境に適したセキュリティとガバナンスなど、さまざまな機能がそろっています。また、UiPath Platform(TM)は、AI、自動化、オーケストレーションを組み合わせ、自動化の新時代であるエージェンティックオートメーションへの移行を加速させるプラットフォームとして、人による最小限の監視のもと、計画、作業、意思決定を行うエージェントを提供しています。ロボットとエージェントの両方を活用することで、自動化の範囲と効果が拡大します。エージェントは自律した行動と臨機応変な意思決定が可能なため、以前は自動化できなかった重要なビジネスプロセスやタスクに対応できます。

Everest Group社のバイスプレジデントであるアマルディープ・モディ(Amardeep Modi)氏は次のように述べています。

「UiPathは、強力なビジョンを持って、製品のイノベーション、機能の拡張、市場シェアの拡大に継続的に投資してきたことで、リーダーのカテゴリーで最高位に位置付けられました。評価を得た主要な点として、前年比での力強い成長、顧客の成功や成果の重視、M&Aへの継続的な投資や包括的なインテリジェントオートメーションを実現するための戦略的提携が挙げられます」

UiPath株式会社のプロダクトマーケティング部 部長の夏目 健は次のように述べています。「UiPathは、エージェンティックオートメーションのリーディングプラットフォーマーになるというビジョンのもと、変革的な成果を提供し、イノベーションを推進することで、お客様が最も複雑なワークフローや全く新しいシナリオを解決できるよう支援しています。『Everest Group Intelligent Automation Platforms PEAK Matrix(R) Assessment 2024』でリーダーの評価を獲得できたのは、UiPathが、エンド・ツー・エンドのワークフローにおけるエージェンティックオートメーションの実現に必要な、柔軟性、スケーラビリティ、オーケストレーション、信頼性に優れており、変革を推進するための最適な存在としての地位を確立しているためだと考えています」

UiPath Platform(TM)に含まれる最新の機能は次のとおりです。

●Agent Builder: Agent Builderのプライベートプレビュー版では、ユーザーはゼロから、あるいは「UiPath Agent Catalog」に用意されたテンプレートから、ロボットや人間と連携するエージェントを構築することができます。

●Autopilot(TM) for Everyone: 複数のプラットフォームで動作可能な対話型エージェントが、プロンプトのカスタマイズ、膨大な自動化ライブラリ、ドキュメント処理やコピー&ペーストなどの特定のタスクに特化したAIモデルによって、従業員の生産性向上を支援します。

●Autopilot for Testers: 生成AIを使って、要件の整理と改善を行い、要件に基づいた段階的なテストを生成し、それらのテストを用いてコード化されたオートメーションを作成することで、ソフトウェアテストのあらゆる側面を迅速化できます。

●Autopilot for Developers: UiPath Studioの強力な生成AIとNLPを利用してワークフローや式を生成し、自動化を構築できます。

●Autopilot for Apps: 自然言語のテキストによる簡単な指示、PDF、画像から、スピーディかつ手軽にアプリを作成できます。

●AI Trust Layer: UiPathのプラットフォーム全体にわたって、生成AI機能とエージェントに対するガバナンスを実装し、包括的な管理、レポート、制御を行うことができます。

●Context Grounding: 生成AIに企業の独自データを参照させ、最も関連性の高い情報に基づいて回答させることで、生成AI予測の正確性と信頼性を高めるUiPath AI Trust Layer内の機能です。

●UiPathの大規模言語モデル「 DocPath」と「CommPath」: 多種多様なドキュメントやメッセージをすぐに処理できるため、データ抽出の改善、精度や速度の向上が可能になります。

Everest Groupの「Intelligent Automation Platforms PEAK Matrix(R) Assessment 2024」は、企業の選択プロセスをサポートするために、インテリジェントオートメーションプラットフォームのプロバイダーとその製品に関する分析や洞察を提供する業界評価レポートです。プロバイダーの市場への影響力、包括的なビジョン、製品能力、サポート、革新性、重要なパフォーマンス向上の評価に基づいた結果は、業界の標準と品質のベンチマークと見なされています。評価の一環として、プロバイダーは主要な側面に基づいて、Leaders、Major Contenders、およびAspirantsに分類されます。

カスタムレポート「Everest Group Intelligent Automation Platforms PEAK Matrix(R) Assessment 2024」(英語)は、こちらからダウンロードください。

https://www.uipath.com/resources/automation-analyst-reports/intelligent-automation-platforms-peak-matrix-assessment

Disclaimer

Licensed extracts taken from Everest Group’s PEAK Matrix(R) Reports, may be used by licensed third parties for use in their own marketing and promotional activities and collateral. Selected extracts from Everest Group’s PEAK Matrix(R) reports do not necessarily provide the full context of our research and analysis. All research and analysis conducted by Everest Group’s analysts and included in Everest Group’s PEAK Matrix(R) reports is independent and no organization has paid a fee to be featured or to influence their ranking. To access the complete research and to learn more about our methodology, please visit Everest Group PEAK Matrix(R) Reports.

UiPath社について

UiPath(NYSE: PATH)は、企業が経営を行い、イノベーションを起こし、切磋琢磨する方法を変革していくため、過去にない高度なレベルで人間の知能を反映するAIテクノロジーを開発しています。UiPath Platform(TM)は、エージェント、ロボット、人間、モデルがシームレスに統合され、自律的なプロセスとよりスマートな意思決定を可能にする「エージェンティックオートメーション」への移行を加速させるものです。弊社は、セキュリティ、正確性、弾力性に重点を置いた上で、AIによって人間の潜在能力を高め、各業界を改革する世界の創造に取り組んでいます。詳細については、www.uipath.com(http://www.uipath.com/)をご覧ください。

UiPathはUiPath社の米国およびその他の国における商標です。また、すべての製品名および会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。これらの名称、商標およびブランドの使用は、承認を意味するものではありません。