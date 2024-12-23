【年末年始特別企画】雪国の重労働を軽減する、遠隔操作式除雪機『ユキゾー』セールを開催中！

株式会社SUNGA

商業（卸売業、小売業）株式会社SUNGA【本社：大阪府箕面市 代表取締役：永井麻里】は、2024年11月より販売開始後、約1ヶ月で100台突破したラジコン除雪機『ユキゾー』を、35％OFFセールを行います。

大手企業様や、大規模農家（酪農家）様などにも多くの納入実績があり、企業様や各種自治体、地域コミュニティなどの幅広い除雪活動にも活躍が可能です。



『ユキゾーの特徴』

寒さの厳しい環境や危険な場所でも、軒先などの安全な場所から遠隔操作していただけるので、除雪作業に掛かる時間と労力を軽減し、安全性も向上します。企業様や施設管理者様においては、人件費削減にも貢献します。

除雪高・除雪幅・馬力等でお選びいただける2サイズ展開で、用途や場所に合わせてご選定いただけます。

■除雪面積・積雪量によって選べる2モデル展開

S62：除雪幅620mm×除雪高300mm

S100：除雪幅1000mm×除雪高400mm

自宅のお庭やガレージ前などのホームユースから、大規模施設の敷地など、幅広くお使いいただけます。

■ハイパワーな除雪力で処理が楽々！

氷雪や塊雪も力強く掻取りながら集雪するオーガ式の除雪に加え、15m(30m)まで投雪できるスノーシューターにより、後処理不要なのも大きな魅力です。

■30度までの傾斜面に対応

グリップ力の高いキャタピラー仕様で、坂道などの作業も行っていただけます。また、雪質や降雪量に応じて2段階の速度調整も可能です。

■処理能力

1時間当たりの処理面積は最大2,480平米(4,000平米)と、スピーディーな除雪作業を実現。処理スピードだけでなく、処理後の路面が綺麗なことも特徴的です。



※()内は、S100の数値

【製品概要】

型番 ：S62／S100

エンジン ：7馬力／15馬力

除雪幅 ：620mm／1000mm

排気量 ：212cc／420cc

除雪高 ：300mm／400mm

サイズ ：W760×D1250×H740mm／W1040×D1380×H850mm

重量 ：190kg／290kg

燃料 ：無鉛ガソリン

バッテリー：24V/20Ah

法面 ：30度以下

【キャンペーン詳細】

キャンペーン期間：2024年12月23日(月)～2025年1月10日(金)

【S62】価格：通常販売価格810,000円 → 【35％OFF】526,500円(税込)

URL： https://sun-ga.jp/products/sp-sb-s62

【S100】価格：通常販売価格1,130,000円 → 【35％OFF】734,500円(税込)

URL： https://sun-ga.jp/products/sp-sb-s100



【会社概要】

会社名：株式会社SUNGA

所在地：大阪府箕面市船場東1-10-9箕面フレールビル403号

HP: https://sun-ga.jp/

mail：info@sun-ga.jp