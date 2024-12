BABYMETAL、初の冠レギュラーラジオ番組がスタート！＜TOKYO FM新番組＞『BABYMETALのメタラジ！』

株式会社エフエム東京

TOKYO FMでは、2025年1月4日(土)19時30分から、新番組『BABYMETALのメタラジ!』をスタートします。メタルダンスユニットとして、「Kawaii Metal」という新しい音楽ジャンルを創出し、圧倒的なパフォーマンスで国際的に注目を集めるBABYMETALが、初のラジオパーソナリティを務めます。放送初回は1月4日(土)19時30分から。どうぞ、ご期待ください。

番組では、様々なアーティストやクリエイターを招き、BABYMETALと音楽トークを繰り広げていきます。さらに、実はメタル好きな“隠れメタル”をゲストに招き、メタルについてたっぷりと語り合います!

BABYMETALは、番組への意気込みとして、

●SU-METAL「BABYMETAL初のラジオ番組です。この番組を通して、BABYMETALのことをもっと知ってもらえたり、色んな方と仲良くなれたら嬉しいなって思っています。

●MOAMETAL「メタラジを通してわたしたちとメタトモになりましょう!みなさんとコミュニケーションが取れること、とってもウキウキです。」

●MOMOMETAL「この番組を通して色んなゲストの方と普段聴けないお話や、お気に入りのアーティストさんや曲の共有をしあえるのがとても楽しみです!」

と語りました。

番組では楽曲のリクエストや、BABYMETALへのメッセージ、実はメタル好きだという“隠れメタル”な人の情報など、リスナーからのメッセージも受付中です。番組公式サイトからお送りください。新番組『BABYMETALのメタラジ!』初回放送は2025年1月4日(土)19時30分からTOKYO FMにて。どうぞお楽しみに。

【放送概要】

『BABYMETALのメタラジ!』

◆放送日時: 毎週土曜日19:30~19:55 ※初回放送は1月4日(土)

◆放送局: TOKYO FM

◆パーソナリティ: BABYMETAL

◆番組HP:https://www.tfm.co.jp/metaradi/

◆番組公式X:https://x.com/metaradi_tfm

BABYMETAL プロフィール

SU-METAL(Vocal・Dance)

MOAMETAL(Scream・Dance)

MOMOMETAL(Scream・Dance)

2010年結成。2019年3rdアルバム「METAL GALAXY」がアメリカBillboardのRockアルバムチャートでアジア人アーティスト史上初となる1位を獲得。2023年3月にCONCEPT ALBUM「THE OTHER ONE」をリリース。2023年4月よりSU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETALからなる新生BABYMETALとして新章がスタートし、全世界25ヵ国、通算98公演のワールドツアーを完遂。2024年4月には、アメリカ・サンフランシスコ/THE MASONICにて DETHKLOKとのコーヘッドラインショーを2DAYS開催し、ラスベガスの音楽フェス「Sick New World」(約85,000人収容)に出演。5月にはさいたまスーパーアリーナで初主催のフェス「FOX_FEST」(フォックス・フェス)を2DAYS開催。5月に世界同時配信リリースされたELECTRIC CALLBOYとのコラボ曲「RATATATA」が、米国ビルボードのハードロック・デジタル・ソング・セールスで1位を獲得。6月には、UK & EUで8カ国を巡り、世界有数の音楽フェスである、ドイツの「ROCK IM PARK」(約80,000人収容)」、「ROCK AM RING」(約97,500人収容)やイギリスの「DOWNLOAD FESTIVAL」(約100,000人収容)をはじめ、フランスの「HELLFEST」(約60,000人収容)など大型音楽フェスへの出演が10公演、更にオランダ・アムステルダム、ポーランド・ワルシャワ、フランス・トゥールーズでのヘッドラインショーを3公演開催し、通算13公演からなるUK & EUツアーを敢行。2020年10月にリリースされたBRING ME THE HORIZONとのコラボ曲「Kingslayer ft. BABYMETAL」が、2024年6月25日にアメリカレコード協会(RIAA)からゴールドディスク認定された。

8月には、タイ・バンコクで開催の「SUMMER SONIC BANGKOK 2024」のBODYSLAMのステージへF.HEROとともにスペシャルゲスト出演するなどアジア4都市(シンガポール、クアラルンプール、バンコク、ジャカルタ)を巡る自身2回目のアジアツアーを敢行。

10 月に敢行した初の南米ツアー(ブラジル、アルゼンチン、ペルー、チリ)では、Slipknot が主催するフェス「KNOTFEST」への出演やSlipknot のメキシコでのヘッドラインショーにスペシャルゲストとして出演し、中南米で全6カ国8公演を行い、約18万人を動員した。その後、全15都市18公演からなる全米ワンマンツアーを完遂。2024年4月以降から世界22カ国、国内外通算51公演を行い、スペシャルゲスト出演の公演を除いた総動員数は、約101万人に上る驚異的な記録を打ち立て、2024年のワールドツアーが終幕。

来年は、早くも2月と3月にオーストラリアのメルボルン、ブリスベン、シドニーで開催される「KNOTFEST AUSTRALIA」への出演、そして、5月からは、自身初となる、UK & ヨーロッパでのアリーナツアー(全8カ国12公演)が決定している。5月30日に、UKで行われるツアーファイナルは、日本人グループとしては初となる、イギリスのTHE O2アリーナ(会場収容人数:約20,000人)でのワンマンを開催する。